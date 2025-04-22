https://ukraina.ru/20250422/chem-kitay-otvetit-trampu-starikov-ob-ekonomicheskoy-voyne-bez-pobeditelya-i-vygodakh-dlya-rossii-1062677207.html

Чем Китай ответит Трампу? Стариков об экономической войне без победителя и выгодах для России

Чем Китай ответит Трампу? Стариков об экономической войне без победителя и выгодах для России - 22.04.2025 Украина.ру

Чем Китай ответит Трампу? Стариков об экономической войне без победителя и выгодах для России

Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал о стратегии США и... Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T14:10

2025-04-22T14:10

2025-04-22T14:10

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Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал о стратегии США и Китая в экономической войне, а также объяснил, в чём в сложившейся ситуации выгода для России. ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru

китай

россия

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, китай, россия, сша, николай стариков, дональд трамп, торговая война, международные отношения, международная политика, торговля, видео