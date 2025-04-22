https://ukraina.ru/20250422/chem-kitay-otvetit-trampu-starikov-ob-ekonomicheskoy-voyne-bez-pobeditelya-i-vygodakh-dlya-rossii-1062677207.html
Чем Китай ответит Трампу? Стариков об экономической войне без победителя и выгодах для России
Чем Китай ответит Трампу? Стариков об экономической войне без победителя и выгодах для России - 22.04.2025 Украина.ру
Чем Китай ответит Трампу? Стариков об экономической войне без победителя и выгодах для России
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал о стратегии США и... Украина.ру, 22.04.2025
2025-04-22T14:10
2025-04-22T14:10
2025-04-22T14:10
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китай
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николай стариков
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торговая война
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международная политика
торговля
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Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал о стратегии США и Китая в экономической войне, а также объяснил, в чём в сложившейся ситуации выгода для России. ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
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Украина.ру
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видео, китай, россия, сша, николай стариков, дональд трамп, торговая война, международные отношения, международная политика, торговля, видео
Видео, Китай, Россия, США, Николай Стариков, Дональд Трамп, торговая война, международные отношения, Международная политика, торговля