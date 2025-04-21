Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПоследствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск
Ликвидация последствий ударов украинской армии по гражданским объектам Курской области должна осуществляться быстро. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн
Тема ликвидации последствий атак ВСУ была среди главных на совещании с членами правительства. На нём врио губернатора выступил по видеоконференцсвязи ввиду физического присутствия Хинштейна в Москве, где у него запланирован ряд встреч.
"Последствия атак ВСУ. Поручил как можно быстрее приступить к ремонту пострадавших МКД в Курске, чтобы люди могли вернуться в дома до холодов. Работы по ликвидации последствий продолжаются — большая часть строительного мусора вывезена, на Веспремской продолжается разбор конструкций. Установлены подпорки для предупреждения возможных обрушений, везде закрыт тепловой контур, в среду начнётся установка новых оконных блоков", - рассказал Хинштейн подписчикам своего телеграм-канала.
Он сообщил также, что с 22 апреля инспекция начнёт проверку деятельности тех управляющих компаний (УК), у которых не оказалось аварийных бригад в ночь атаки беспилотников ВСУ на Курск (15 апреля). Хинштейн уверен, что подобные негативные факты в деятельности коммунальщиков повториться не должны.
17 апреля, 20:01В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районовСтратегическую сессию по вопросам восстановления пострадавших приграничных районов провели в Курской области с участием местных властей, общественности и предпринимателей. Об этом 17 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн
"До окончания ремонта повреждённых домов жители, которые приняли такое решение, размещены в ПВР. Вижу обращения, что в ПВР якобы не пускают людей с собаками — с этим разберёмся. Не раз сам видел, что люди живут в пункте временного размещения со своими питомцами и это не вызывает у соседей никакого негатива", - рассказал Хинштейн.
Помимо работы пунктов временного размещения, он также рассказал о выдаче жилищных сертификатов.
"Всего выдано 8 115 сертификатов на общую сумму ₽49,6 млрд", - отметил врио губернатора.
В ходе совещания были также рассмотрены мероприятия по борьбе с коррупцией, восстановления объектов культурного наследия и подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
15 апреля, 15:07Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на КурскПострадавшим от атаки украинских БПЛА на Курск оказывается медицинская и иная помощь, а также будут предложены денежные выплаты. Об этом 15 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее в новостях: Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"
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