Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ - 21.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250421/khinshteyn-rasskazal-o-likvidatsii-posledstviy-atak-vsu-1062657291.html
Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ
Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ - 21.04.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ
Ликвидация последствий ударов украинской армии по гражданским объектам Курской области должна осуществляться быстро. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн
2025-04-21T16:02
2025-04-21T16:02
новости
курск
курская область
хинштейн
вооруженные силы украины
кто
всу
мирные жители
восстановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593792_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_166181a929ebb5edcc0c09d369f563c1.jpg
Тема ликвидации последствий атак ВСУ была среди главных на совещании с членами правительства. На нём врио губернатора выступил по видеоконференцсвязи ввиду физического присутствия Хинштейна в Москве, где у него запланирован ряд встреч."Последствия атак ВСУ. Поручил как можно быстрее приступить к ремонту пострадавших МКД в Курске, чтобы люди могли вернуться в дома до холодов. Работы по ликвидации последствий продолжаются — большая часть строительного мусора вывезена, на Веспремской продолжается разбор конструкций. Установлены подпорки для предупреждения возможных обрушений, везде закрыт тепловой контур, в среду начнётся установка новых оконных блоков", - рассказал Хинштейн подписчикам своего телеграм-канала.Он сообщил также, что с 22 апреля инспекция начнёт проверку деятельности тех управляющих компаний (УК), у которых не оказалось аварийных бригад в ночь атаки беспилотников ВСУ на Курск (15 апреля). Хинштейн уверен, что подобные негативные факты в деятельности коммунальщиков повториться не должны."До окончания ремонта повреждённых домов жители, которые приняли такое решение, размещены в ПВР. Вижу обращения, что в ПВР якобы не пускают людей с собаками — с этим разберёмся. Не раз сам видел, что люди живут в пункте временного размещения со своими питомцами и это не вызывает у соседей никакого негатива", - рассказал Хинштейн.Помимо работы пунктов временного размещения, он также рассказал о выдаче жилищных сертификатов."Всего выдано 8 115 сертификатов на общую сумму ₽49,6 млрд", - отметил врио губернатора.В ходе совещания были также рассмотрены мероприятия по борьбе с коррупцией, восстановления объектов культурного наследия и подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее в новостях: Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки" Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля
https://ukraina.ru/20250417/v-kurskoy-oblasti-na-strategicheskoy-sessii-obsudili-vosstanovlenie-postradavshikh-prigranichnykh-1062584797.html
https://ukraina.ru/20250415/khinshteyn-rasskazal-o-vyplatakh-i-drugoy-pomoschi-postradavshim-ot-ataki-vsu-na-kursk-1062531457.html
курск
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593792_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_84d98c3efa51c257d1456d314c101cc7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курск, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины, кто, всу, мирные жители, восстановление
Новости, Курск, Курская область, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, КТО, ВСУ, мирные жители, восстановление

Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ

16:02 21.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПоследствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск
Последствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ликвидация последствий ударов украинской армии по гражданским объектам Курской области должна осуществляться быстро. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн
Тема ликвидации последствий атак ВСУ была среди главных на совещании с членами правительства. На нём врио губернатора выступил по видеоконференцсвязи ввиду физического присутствия Хинштейна в Москве, где у него запланирован ряд встреч.
"Последствия атак ВСУ. Поручил как можно быстрее приступить к ремонту пострадавших МКД в Курске, чтобы люди могли вернуться в дома до холодов. Работы по ликвидации последствий продолжаются — большая часть строительного мусора вывезена, на Веспремской продолжается разбор конструкций. Установлены подпорки для предупреждения возможных обрушений, везде закрыт тепловой контур, в среду начнётся установка новых оконных блоков", - рассказал Хинштейн подписчикам своего телеграм-канала.
Он сообщил также, что с 22 апреля инспекция начнёт проверку деятельности тех управляющих компаний (УК), у которых не оказалось аварийных бригад в ночь атаки беспилотников ВСУ на Курск (15 апреля). Хинштейн уверен, что подобные негативные факты в деятельности коммунальщиков повториться не должны.
Хинштейн в Золотухинском районе
17 апреля, 20:01
В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районовСтратегическую сессию по вопросам восстановления пострадавших приграничных районов провели в Курской области с участием местных властей, общественности и предпринимателей. Об этом 17 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн
"До окончания ремонта повреждённых домов жители, которые приняли такое решение, размещены в ПВР. Вижу обращения, что в ПВР якобы не пускают людей с собаками — с этим разберёмся. Не раз сам видел, что люди живут в пункте временного размещения со своими питомцами и это не вызывает у соседей никакого негатива", - рассказал Хинштейн.
Помимо работы пунктов временного размещения, он также рассказал о выдаче жилищных сертификатов.
"Всего выдано 8 115 сертификатов на общую сумму ₽49,6 млрд", - отметил врио губернатора.
В ходе совещания были также рассмотрены мероприятия по борьбе с коррупцией, восстановления объектов культурного наследия и подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
атака ВСУ на Курск 15.04.2025
15 апреля, 15:07
Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на КурскПострадавшим от атаки украинских БПЛА на Курск оказывается медицинская и иная помощь, а также будут предложены денежные выплаты. Об этом 15 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее в новостях: Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурскКурская областьХинштейнВооруженные силы УкраиныКТОВСУмирные жителивосстановление
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призраком
16:19"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области
16:17"Навстречу Пасхе": о чем говорят и не говорят в Донецке
16:06До семи лет с конфискацией: наказание за дискредитацию ВС РФ изменилось. И не только
16:03Мифы и легенды карпатских "криївок"*: бой под Гурбами
16:02Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ
16:02Тяжелые последствия легкой недосказанности
15:53Павел Губарев: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше
15:48Россия стала официальным союзником Ирана: что за этим стоит
15:38Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"
15:22ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии
14:51Чавес на Истре. В Венесуэле откроют монумент в честь 80-летия Дня Победы
14:38Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре
14:34Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным - Песков
14:16Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко
14:02Унижение ЕС и "анти-Зеленский" в гостях у Трампа: кто возглавит новую Европу?
13:46Какие потери возникли у НАТО ещё до вступления в войну с Россией — Киселёв
13:34Украина не должна быть членом НАТО - Песков
13:31Спектакль продолжается: Украиной будет управлять малоприметный человек с фамилией Смит
13:19Россия дополнительно проинформирует о нарушениях Украиной пасхального перемирия - Песков
Лента новостейМолния