https://ukraina.ru/20250421/khinshteyn-rasskazal-o-likvidatsii-posledstviy-atak-vsu-1062657291.html

Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ

Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ - 21.04.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал о ликвидации последствий атак ВСУ

Ликвидация последствий ударов украинской армии по гражданским объектам Курской области должна осуществляться быстро. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн

2025-04-21T16:02

2025-04-21T16:02

2025-04-21T16:02

новости

курск

курская область

хинштейн

вооруженные силы украины

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всу

мирные жители

восстановление

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Тема ликвидации последствий атак ВСУ была среди главных на совещании с членами правительства. На нём врио губернатора выступил по видеоконференцсвязи ввиду физического присутствия Хинштейна в Москве, где у него запланирован ряд встреч."Последствия атак ВСУ. Поручил как можно быстрее приступить к ремонту пострадавших МКД в Курске, чтобы люди могли вернуться в дома до холодов. Работы по ликвидации последствий продолжаются — большая часть строительного мусора вывезена, на Веспремской продолжается разбор конструкций. Установлены подпорки для предупреждения возможных обрушений, везде закрыт тепловой контур, в среду начнётся установка новых оконных блоков", - рассказал Хинштейн подписчикам своего телеграм-канала.Он сообщил также, что с 22 апреля инспекция начнёт проверку деятельности тех управляющих компаний (УК), у которых не оказалось аварийных бригад в ночь атаки беспилотников ВСУ на Курск (15 апреля). Хинштейн уверен, что подобные негативные факты в деятельности коммунальщиков повториться не должны."До окончания ремонта повреждённых домов жители, которые приняли такое решение, размещены в ПВР. Вижу обращения, что в ПВР якобы не пускают людей с собаками — с этим разберёмся. Не раз сам видел, что люди живут в пункте временного размещения со своими питомцами и это не вызывает у соседей никакого негатива", - рассказал Хинштейн.Помимо работы пунктов временного размещения, он также рассказал о выдаче жилищных сертификатов."Всего выдано 8 115 сертификатов на общую сумму ₽49,6 млрд", - отметил врио губернатора.В ходе совещания были также рассмотрены мероприятия по борьбе с коррупцией, восстановления объектов культурного наследия и подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее в новостях: Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки" Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля

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новости, курск, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины, кто, всу, мирные жители, восстановление