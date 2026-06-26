Латвия пополнила список политзаключенных ЕС - 26.06.2026 Украина.ру
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Латвия пополнила список политзаключенных ЕС
Латвия пополнила список политзаключенных ЕС - 26.06.2026 Украина.ру
Латвия пополнила список политзаключенных ЕС
Обвинительный приговор вынесен в Прибалтике двум гражданам Латвии - их признали "российскими шпионами" по сфабрикованному уголовному делу. Об этом 26 июня сообщил латвийский публицист Владимир Линдерман
2026-06-26T20:59
2026-06-26T20:59
новости
латвия
россия
прибалтика
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репрессии
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"Вынесен приговор Светлане Николаевой и Сергею Сидорову. Ей – пять лет лишения свободы, ему – шесть. Ровно столько, сколько требовала прокурор. Если говорить о делах политического характера, то это самый подлый приговор на моей памяти. Не самый тяжелый, а именно самый подлый", - рассказал Владимир Линдерман.Ранее он также подвергался политически мотивированному преследованию. Линдерман подробно освещал политически мотивированный процесс."Николаеву и Сидорова осудили за шпионаж в пользу России. Я ходил почти на все заседания, но не услышал ни одного доказательства их вины. НИ ОДНОГО", - констатировал он.Линдерман также констатировал "разгул русофобии" и прочие явления, которые официально в Евросоюзе порицаются, но присутствуют в рутинной постсоветской прибалтийской практике."Но я бы не списывал все на политическую атмосферу. Здесь еще есть отвратительная, злобная личная месть Николаевой – за ее сына Александра, которого не удалось посадить в 2022 году, - рассказал он - Отдельная тема – прокурор и судья. Две женщины. Я ждал, что хоть что-то человеческое промелькнет в их тусклых глазах. Не промелькнуло. Они выглядели, как два робота с истекшим сроком годности".Линдерман считает, что помощи новым политзаключённым Евросоюза ждать неоткуда."В тюрьме заключенные подбадривают друг друга словом "Держись!" Сегодня это единственное, что я могу сказать Светлане и Сергею", - заявил латвийский публицист, переживший гонения за взгляды и остающийся на свободе. Ситуацию ранее рассматривал Павел Волков в публикации Между законностью и гуманностью. Иноагенты составили список "обменного фонда" Запада для РоссииТакже о прибалтийских реалиях: Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянинуТакже на тему латвийской русофобии: За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах ЛатвииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, латвия, россия, прибалтика, александр сидоров, ес, украина.ру, бывший ссср, политзаключенные, репрессии, права человека, евросоюз, приговор
Новости, Латвия, Россия, Прибалтика, Александр Сидоров, ЕС, Украина.ру, бывший СССР, политзаключенные, репрессии, права человека, Евросоюз, приговор

Латвия пополнила список политзаключенных ЕС

20:59 26.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЛиндерманСуд Латвии вынес приговор Светлане Николаевой и Сергею Сидорову
Суд Латвии вынес приговор Светлане Николаевой и Сергею Сидорову - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Линдерман
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Обвинительный приговор вынесен в Прибалтике двум гражданам Латвии - их признали "российскими шпионами" по сфабрикованному уголовному делу. Об этом 26 июня сообщил латвийский публицист Владимир Линдерман
"Вынесен приговор Светлане Николаевой и Сергею Сидорову. Ей – пять лет лишения свободы, ему – шесть. Ровно столько, сколько требовала прокурор. Если говорить о делах политического характера, то это самый подлый приговор на моей памяти. Не самый тяжелый, а именно самый подлый", - рассказал Владимир Линдерман.
Ранее он также подвергался политически мотивированному преследованию.
Линдерман подробно освещал политически мотивированный процесс.
"Николаеву и Сидорова осудили за шпионаж в пользу России. Я ходил почти на все заседания, но не услышал ни одного доказательства их вины. НИ ОДНОГО", - констатировал он.
Линдерман также констатировал "разгул русофобии" и прочие явления, которые официально в Евросоюзе порицаются, но присутствуют в рутинной постсоветской прибалтийской практике.
"Но я бы не списывал все на политическую атмосферу. Здесь еще есть отвратительная, злобная личная месть Николаевой – за ее сына Александра, которого не удалось посадить в 2022 году, - рассказал он - Отдельная тема – прокурор и судья. Две женщины. Я ждал, что хоть что-то человеческое промелькнет в их тусклых глазах. Не промелькнуло. Они выглядели, как два робота с истекшим сроком годности".
Линдерман считает, что помощи новым политзаключённым Евросоюза ждать неоткуда.
"В тюрьме заключенные подбадривают друг друга словом "Держись!" Сегодня это единственное, что я могу сказать Светлане и Сергею", - заявил латвийский публицист, переживший гонения за взгляды и остающийся на свободе.
Ситуацию ранее рассматривал Павел Волков в публикации Между законностью и гуманностью. Иноагенты составили список "обменного фонда" Запада для России
Также о прибалтийских реалиях: Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянину
Также на тему латвийской русофобии: За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии
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