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Латвия пополнила список политзаключенных ЕС

Латвия пополнила список политзаключенных ЕС - 26.06.2026 Украина.ру

Латвия пополнила список политзаключенных ЕС

Обвинительный приговор вынесен в Прибалтике двум гражданам Латвии - их признали "российскими шпионами" по сфабрикованному уголовному делу. Об этом 26 июня сообщил латвийский публицист Владимир Линдерман

2026-06-26T20:59

2026-06-26T20:59

2026-06-26T20:59

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"Вынесен приговор Светлане Николаевой и Сергею Сидорову. Ей – пять лет лишения свободы, ему – шесть. Ровно столько, сколько требовала прокурор. Если говорить о делах политического характера, то это самый подлый приговор на моей памяти. Не самый тяжелый, а именно самый подлый", - рассказал Владимир Линдерман.Ранее он также подвергался политически мотивированному преследованию. Линдерман подробно освещал политически мотивированный процесс."Николаеву и Сидорова осудили за шпионаж в пользу России. Я ходил почти на все заседания, но не услышал ни одного доказательства их вины. НИ ОДНОГО", - констатировал он.Линдерман также констатировал "разгул русофобии" и прочие явления, которые официально в Евросоюзе порицаются, но присутствуют в рутинной постсоветской прибалтийской практике."Но я бы не списывал все на политическую атмосферу. Здесь еще есть отвратительная, злобная личная месть Николаевой – за ее сына Александра, которого не удалось посадить в 2022 году, - рассказал он - Отдельная тема – прокурор и судья. Две женщины. Я ждал, что хоть что-то человеческое промелькнет в их тусклых глазах. Не промелькнуло. Они выглядели, как два робота с истекшим сроком годности".Линдерман считает, что помощи новым политзаключённым Евросоюза ждать неоткуда."В тюрьме заключенные подбадривают друг друга словом "Держись!" Сегодня это единственное, что я могу сказать Светлане и Сергею", - заявил латвийский публицист, переживший гонения за взгляды и остающийся на свободе. Ситуацию ранее рассматривал Павел Волков в публикации Между законностью и гуманностью. Иноагенты составили список "обменного фонда" Запада для РоссииТакже о прибалтийских реалиях: Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянинуТакже на тему латвийской русофобии: За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах ЛатвииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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