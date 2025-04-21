https://ukraina.ru/20250421/khinshteyn-zayavil-o-neobkhodimosti-antikorruptsionnoy-chistki--1062654743.html

Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"

Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки" - 21.04.2025 Украина.ру

Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"

Руководство Курской области намерено максимально сотрудничать со следствием и беспощадно бороться с коррупцией. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

2025-04-21T15:38

2025-04-21T15:38

2025-04-21T15:38

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Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи ввиду присутствия Хинштейна в Москве, где у него запланирован ряд встреч. Тема коррупции была среди главных на совещании с членами правительства, отметил врио губернатора.Говоря о кадрах, Хинштейн напомнил, что недавно по собственному желанию должность врио замгубернатора покинул Константин Поляков. Старшим помощником губернатора назначен Эдуард Сенников — он будет курировать правовой блок."Также продолжается проверка в структурах органов власти — с тем, кто ранее привлекался к уголовной ответственности, нам не по пути", - в очередной раз напомнил врио губернатора.В апреле по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. МВД России официально проинформировало об этом громком уголовном деле. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области

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