Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки" - 21.04.2025 Украина.ру
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Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"
Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки" - 21.04.2025 Украина.ру
Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"
Руководство Курской области намерено максимально сотрудничать со следствием и беспощадно бороться с коррупцией. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн.
2025-04-21T15:38
2025-04-21T15:38
новости
курская область
москва
россия
хинштейн
коррупция
антикоррупционеры
кто
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Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи ввиду присутствия Хинштейна в Москве, где у него запланирован ряд встреч. Тема коррупции была среди главных на совещании с членами правительства, отметил врио губернатора.Говоря о кадрах, Хинштейн напомнил, что недавно по собственному желанию должность врио замгубернатора покинул Константин Поляков. Старшим помощником губернатора назначен Эдуард Сенников — он будет курировать правовой блок."Также продолжается проверка в структурах органов власти — с тем, кто ранее привлекался к уголовной ответственности, нам не по пути", - в очередной раз напомнил врио губернатора.В апреле по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. МВД России официально проинформировало об этом громком уголовном деле. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области
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новости, курская область, москва, россия, хинштейн, коррупция, антикоррупционеры, кто
Новости, Курская область, Москва, Россия, Хинштейн, коррупция, антикоррупционеры, КТО

Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"

15:38 21.04.2025
 
совещание правительства курской области 21.04.2025
совещание правительства курской области 21.04.2025
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Руководство Курской области намерено максимально сотрудничать со следствием и беспощадно бороться с коррупцией. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн.
Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи ввиду присутствия Хинштейна в Москве, где у него запланирован ряд встреч. Тема коррупции была среди главных на совещании с членами правительства, отметил врио губернатора.
"С самого начала я говорил о том, что Правительство Курской области будет максимально сотрудничать со следствием, поддерживать и инициировать все проверки правоохранительных органов. Известные события, когда на текущей неделе под арестом оказались бывшие руководители региона, доказывают необходимость "антикоррупционной чистки" рядов власти, при этом это не коснётся тех, кто честно и открыто работает на благо региона", - заявил Хинштейн.
Говоря о кадрах, Хинштейн напомнил, что недавно по собственному желанию должность врио замгубернатора покинул Константин Поляков. Старшим помощником губернатора назначен Эдуард Сенников — он будет курировать правовой блок.
"Также продолжается проверка в структурах органов власти — с тем, кто ранее привлекался к уголовной ответственности, нам не по пути", - в очередной раз напомнил врио губернатора.
В апреле по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. МВД России официально проинформировало об этом громком уголовном деле. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области
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