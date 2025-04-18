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Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия

Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия - 18.04.2025 Украина.ру

Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине

2025-04-18T08:33

2025-04-18T08:33

2025-04-18T08:33

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Он не исключил возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.Также американский лидер отметил, что доводить ситуацию вокруг Украины до конфликта с Россией было неумно со стороны Вашингтона в лице бывшего американского лидера Джо Байдена и Киева.На вопрос, считает ли Трамп виновным в конфликте с РФ Владимира Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат". Из хода беседы не совсем ясно, имел ли Трамп в виду Зеленского или своего предшественника, поскольку ранее американский лидер невысоко высказывался об обоих.Подробнее о нелестных высказываниях президента США - в материале Трамп назвал украинский конфликт "войной Байдена" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дональд трамп, сша, украина, джо байден, владимир зеленский