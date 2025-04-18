Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия - 18.04.2025 Украина.ру
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Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия
Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия - 18.04.2025 Украина.ру
Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине
2025-04-18T08:33
2025-04-18T08:33
новости
россия
дональд трамп
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
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Он не исключил возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.Также американский лидер отметил, что доводить ситуацию вокруг Украины до конфликта с Россией было неумно со стороны Вашингтона в лице бывшего американского лидера Джо Байдена и Киева.На вопрос, считает ли Трамп виновным в конфликте с РФ Владимира Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат". Из хода беседы не совсем ясно, имел ли Трамп в виду Зеленского или своего предшественника, поскольку ранее американский лидер невысоко высказывался об обоих.Подробнее о нелестных высказываниях президента США - в материале Трамп назвал украинский конфликт "войной Байдена" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, сша, украина, джо байден, владимир зеленский
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский

Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия

08:33 18.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине
Он не исключил возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.
Также американский лидер отметил, что доводить ситуацию вокруг Украины до конфликта с Россией было неумно со стороны Вашингтона в лице бывшего американского лидера Джо Байдена и Киева.
"Россия намного больше, больше как военная сила. И если ты умный, ты не станешь участвовать и не окажешься вовлеченным в войны. Можно винить человека, который был на этом месте, Байдена. Он не знал, что происходит", - сказал Трамп.
На вопрос, считает ли Трамп виновным в конфликте с РФ Владимира Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат". Из хода беседы не совсем ясно, имел ли Трамп в виду Зеленского или своего предшественника, поскольку ранее американский лидер невысоко высказывался об обоих.
Подробнее о нелестных высказываниях президента США - в материале Трамп назвал украинский конфликт "войной Байдена" на сайте Украина.ру.
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