Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине
Он не исключил возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.
Также американский лидер отметил, что доводить ситуацию вокруг Украины до конфликта с Россией было неумно со стороны Вашингтона в лице бывшего американского лидера Джо Байдена и Киева.
"Россия намного больше, больше как военная сила. И если ты умный, ты не станешь участвовать и не окажешься вовлеченным в войны. Можно винить человека, который был на этом месте, Байдена. Он не знал, что происходит", - сказал Трамп.
На вопрос, считает ли Трамп виновным в конфликте с РФ Владимира Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат". Из хода беседы не совсем ясно, имел ли Трамп в виду Зеленского или своего предшественника, поскольку ранее американский лидер невысоко высказывался об обоих.
Подробнее о нелестных высказываниях президента США - в материале Трамп назвал украинский конфликт "войной Байдена" на сайте Украина.ру.
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