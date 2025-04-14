https://ukraina.ru/20250414/tramp-nazval-ukrainskiy-konflikt-voynoy-baydena-1062501081.html

Трамп назвал украинский конфликт "войной Байдена"

Трамп назвал украинский конфликт "войной Байдена" - 14.04.2025 Украина.ру

Трамп назвал украинский конфликт "войной Байдена"

Президент США Дональд Трамп напомнил журналистам пула Белого дома, что украинский конфликт является войной экс-президента США Джо Байдена

2025-04-14T07:32

2025-04-14T07:32

2025-04-14T07:43

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дональд трамп

джо байден

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"Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", - сказал он.В марте Трамп обвинял Байдена в ухудшении отношений с Россией. По его словам, "плутоватый" Байден втянул США "в настоящий бардак" с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него. Он добавил, что миллионы людей "погибли напрасно и их больше никто не увидит". По его словам, необходимо добиться прекращения огня и подписать окончательное соглашение с РФ.При этом накануне американский лидер продлил санкции против РФ. Подробнее - в материале Трамп продлил антироссийские санкции Байдена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, новости, дональд трамп, джо байден