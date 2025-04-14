Трамп назвал украинский конфликт "войной Байдена"
07:32 14.04.2025 (обновлено: 07:43 14.04.2025)
Президент США Дональд Трамп напомнил журналистам пула Белого дома, что украинский конфликт является войной экс-президента США Джо Байдена
"Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", - сказал он.
В марте Трамп обвинял Байдена в ухудшении отношений с Россией. По его словам, "плутоватый" Байден втянул США "в настоящий бардак" с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него. Он добавил, что миллионы людей "погибли напрасно и их больше никто не увидит". По его словам, необходимо добиться прекращения огня и подписать окончательное соглашение с РФ.
При этом накануне американский лидер продлил санкции против РФ. Подробнее - в материале Трамп продлил антироссийские санкции Байдена.
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