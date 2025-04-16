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Министр финансов США анонсировал подписание ресурсной сделки с Киевом

Министр финансов США анонсировал подписание ресурсной сделки с Киевом - 16.04.2025 Украина.ру

Министр финансов США анонсировал подписание ресурсной сделки с Киевом

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе, передает Bloomberg

2025-04-16T11:13

2025-04-16T11:13

2025-04-16T11:29

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"Мы очень, очень близки... Подписание может быть даже на этой неделе", - сказал Бессент.Он пояснил, что на состоявшейся в выходные встрече Украина выступила со встречным предложением по соглашению и переговоры все еще продолжаются.По данным агентства, позднее на этой неделе в контексте переговоров по ресурсной сделке может пройти онлайн-встреча, на которой одной из задач Киева станет предоставление подробностей о конкретных проектах, которые могут быть инициированы в рамках соглашения.Прошедшие ранее в Вашингтоне переговоры в основном были сосредоточены на деталях потенциальной сделки и в них не участвовали высокопоставленные правительственные чиновники. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.

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новости, киев, дональд трамп, сша, украина, ес, владимир зеленский