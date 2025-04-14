https://ukraina.ru/20250414/vysadka-desanta-pod-sumami-podlesnyy-rasskazal-kak-vs-rf-mogut-zayti-v-tyl-gruppirovke-vsu-na-1062498920.html

Высадка десанта под Сумами: Подлесный рассказал, как ВС РФ могут зайти в тыл группировке ВСУ на границе

Высадка десанта под Сумами: Подлесный рассказал, как ВС РФ могут зайти в тыл группировке ВСУ на границе - 15.04.2025 Украина.ру

Высадка десанта под Сумами: Подлесный рассказал, как ВС РФ могут зайти в тыл группировке ВСУ на границе

Если бы Россия высадила под Сумами десант на 5 тысяч человек с техникой, который бы поддержало наступление с двух сторон на Великую Рыбицу и на Локню, это была бы первая операция оперативного масштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-04-14T20:00

2025-04-14T20:00

2025-04-15T11:09

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Сейчас воздушно-десантные войска используются как штурмовые полки, отметил эксперт. Шансы на это есть, учитывая, сколько систем ПВО врага российские бойцы повыбивали на этом направлении, указал политолог."Я понимаю, что это сложно. Но если бы мы высадили десант на 5 тысяч человек с техникой, который бы поддержало наше наступление с двух сторон на Великую Рыбицу и на Локню, это была бы первая операция оперативного масштаба. Мы бы вышли за рамки бесконечных штурмов сел", – подчеркнул эксперт.Украинским военнослужащим под Сумами сейчас и так "несладко". А если бы они узнали, что у них в тылу десантники, они бы посыпались. Пока же ВСУ воюют до конца, отметил Подлесный.По его мнению, чтобы провести такую операцию, российской армии нужна минимум 50-тысячная группировка. Враги говорят, что такой резерв якобы есть. Если он есть, самое время его использовать, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250411/1062484236.html

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