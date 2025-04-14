Удар на Красную Яругу через Колотиловку: Зимовский объяснил, если ли у Киева силы на новую авантюру
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Вряд ли у Украины хватит ресурсов, чтобы попытаться захватить Красную Яругу ударом через Колотловку. Точнее, если сильно поднапрячься, то это возможно. Но дело в том, что направление этой атаки уже вскрыто. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Недавно Владимир Зеленский впервые признал, что украинская армия атаковала Краснояружский район Белгородской области для того, чтобы "сдержать российское наступление на Сумы и Харьков".
В связи с этим, некоторые эксперты полагают, что противник будет щупать новые участки границы и попытается захватить саму Красную Яругу ударом через Колотиловку.
Вряд ли у Украины хватит ресурсов провести такой мощный удар, считает Зимовский. Точнее, если сильно поднапрячься, то это возможно. Но дело в том, что направление этой атаки уже вскрыто, указал собеседник издания.
"Мы уже знаем, куда могут двинуться прибывшие свежие части противника, чтобы попытаться развить этот эфемерный успех возле Поповки. Это будет отправкой очередной партии ВСУ на убой. Там у нас все готовы. Оборонительные позиции оборудованы, резервы есть", – объяснил Зимовский.
А если же считать такую гипотетическую атаку ВСУ отвлекающим маневром, чтобы они сконцентрировались южнее или севернее, то на войне возможно все. Невозможно только предсказать, как она закончится, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
14 апреля, 18:00Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую ЧернетчинуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на