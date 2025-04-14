https://ukraina.ru/20250414/snachala-budut-otpuskat-mnogodetnykh-ottsov-podlesnyy-o-tom-kak-budet-prokhodit-rotatsiya-voennosluzhaschikh-1062498528.html

Сначала начнут отпускать многодетных отцов: Подлесный о том, как будет проходит ротация военнослужащих

Сначала начнут отпускать многодетных отцов: Подлесный о том, как будет проходит ротация военнослужащих - 14.04.2025 Украина.ру

Сначала начнут отпускать многодетных отцов: Подлесный о том, как будет проходит ротация военнослужащих

Еще одна мобилизация вряд ли будет по политическим и экономическим соображениям. При этом ротация военнослужащих "будет очень ограниченной". Сначала будут отпускать многодетных отцов и тех, кто уже не подходит по возрасту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-04-14T04:00

2025-04-14T04:00

2025-04-14T13:42

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.По мнению политолога, массовую ротацию военнослужащих можно провести только в том случае, если привлекать срочников. "В том смысле, что если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь своим отцам и согласились бы подписать контракт, тогда масштабная ротация возможна", – подчеркнул собеседник издания.Подлесный отметил, что еще одна мобилизация вряд ли будет по политическим и экономическим соображениям. При этом ротация "будет очень ограниченной". Сначала будут отпускать многодетных отцов и тех, кто уже не подходит по возрасту, уточнил эксперт.Он добавил, что во всех разговорах о ротации есть свои плюсы и свои минусы.Плюс в том, что это дает надежду семьям военнослужащих, что бойцы скоро вернутся домой. Еще один плюс заключается в том, что на дипломатической арене Россия демонстрирует свое миролюбие, подчеркнул Подлесный."А минус в том, что у самих бойцов может начаться расслабление: "Зачем нам идти в двойки-тройки на штурм, если скоро будет ротация и я могу уехать", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС

https://ukraina.ru/20250411/1062481504.html

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новости, владимир путин, россия, вс рф, мобилизация, армия, сво, спецоперация, война, война на украине, бойцы, контракт, минобороны