Сначала начнут отпускать многодетных отцов: Подлесный о том, как будет проходит ротация военнослужащих
04:00 14.04.2025 (обновлено: 13:42 14.04.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики батальона "Мантикора" группировки "Центр" в ДНР
Еще одна мобилизация вряд ли будет по политическим и экономическим соображениям. При этом ротация военнослужащих "будет очень ограниченной". Сначала будут отпускать многодетных отцов и тех, кто уже не подходит по возрасту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.
По мнению политолога, массовую ротацию военнослужащих можно провести только в том случае, если привлекать срочников.
"В том смысле, что если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь своим отцам и согласились бы подписать контракт, тогда масштабная ротация возможна", – подчеркнул собеседник издания.
Подлесный отметил, что еще одна мобилизация вряд ли будет по политическим и экономическим соображениям. При этом ротация "будет очень ограниченной". Сначала будут отпускать многодетных отцов и тех, кто уже не подходит по возрасту, уточнил эксперт.
Он добавил, что во всех разговорах о ротации есть свои плюсы и свои минусы.
Плюс в том, что это дает надежду семьям военнослужащих, что бойцы скоро вернутся домой. Еще один плюс заключается в том, что на дипломатической арене Россия демонстрирует свое миролюбие, подчеркнул Подлесный.
"А минус в том, что у самих бойцов может начаться расслабление: "Зачем нам идти в двойки-тройки на штурм, если скоро будет ротация и я могу уехать", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.
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