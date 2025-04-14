Сначала начнут отпускать многодетных отцов: Подлесный о том, как будет проходит ротация военнослужащих - 14.04.2025 Украина.ру
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Сначала начнут отпускать многодетных отцов: Подлесный о том, как будет проходит ротация военнослужащих
Сначала начнут отпускать многодетных отцов: Подлесный о том, как будет проходит ротация военнослужащих - 14.04.2025 Украина.ру
Сначала начнут отпускать многодетных отцов: Подлесный о том, как будет проходит ротация военнослужащих
Еще одна мобилизация вряд ли будет по политическим и экономическим соображениям. При этом ротация военнослужащих "будет очень ограниченной". Сначала будут отпускать многодетных отцов и тех, кто уже не подходит по возрасту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2025-04-14T04:00
2025-04-14T13:42
новости
владимир путин
россия
вс рф
мобилизация
армия
сво
спецоперация
война
война на украине
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Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.По мнению политолога, массовую ротацию военнослужащих можно провести только в том случае, если привлекать срочников. "В том смысле, что если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь своим отцам и согласились бы подписать контракт, тогда масштабная ротация возможна", – подчеркнул собеседник издания.Подлесный отметил, что еще одна мобилизация вряд ли будет по политическим и экономическим соображениям. При этом ротация "будет очень ограниченной". Сначала будут отпускать многодетных отцов и тех, кто уже не подходит по возрасту, уточнил эксперт.Он добавил, что во всех разговорах о ротации есть свои плюсы и свои минусы.Плюс в том, что это дает надежду семьям военнослужащих, что бойцы скоро вернутся домой. Еще один плюс заключается в том, что на дипломатической арене Россия демонстрирует свое миролюбие, подчеркнул Подлесный."А минус в том, что у самих бойцов может начаться расслабление: "Зачем нам идти в двойки-тройки на штурм, если скоро будет ротация и я могу уехать", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС
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новости, владимир путин, россия, вс рф, мобилизация, армия, сво, спецоперация, война, война на украине, бойцы, контракт, минобороны
Новости, Владимир Путин, Россия, ВС РФ, мобилизация, Армия, СВО, Спецоперация, война, война на Украине, бойцы, контракт, Минобороны

Сначала начнут отпускать многодетных отцов: Подлесный о том, как будет проходит ротация военнослужащих

04:00 14.04.2025 (обновлено: 13:42 14.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики батальона "Мантикора" группировки "Центр" в ДНР
Разведчики батальона Мантикора группировки Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Еще одна мобилизация вряд ли будет по политическим и экономическим соображениям. При этом ротация военнослужащих "будет очень ограниченной". Сначала будут отпускать многодетных отцов и тех, кто уже не подходит по возрасту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.
По мнению политолога, массовую ротацию военнослужащих можно провести только в том случае, если привлекать срочников.
"В том смысле, что если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь своим отцам и согласились бы подписать контракт, тогда масштабная ротация возможна", – подчеркнул собеседник издания.
Подлесный отметил, что еще одна мобилизация вряд ли будет по политическим и экономическим соображениям. При этом ротация "будет очень ограниченной". Сначала будут отпускать многодетных отцов и тех, кто уже не подходит по возрасту, уточнил эксперт.
Он добавил, что во всех разговорах о ротации есть свои плюсы и свои минусы.
Плюс в том, что это дает надежду семьям военнослужащих, что бойцы скоро вернутся домой. Еще один плюс заключается в том, что на дипломатической арене Россия демонстрирует свое миролюбие, подчеркнул Подлесный.
"А минус в том, что у самих бойцов может начаться расслабление: "Зачем нам идти в двойки-тройки на штурм, если скоро будет ротация и я могу уехать", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.
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