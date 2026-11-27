https://ukraina.ru/20261127/minoborony-soobschilo-o-sbitykh-nad-rossiey-za-sutki-bpla-pogibshie-i-ranenye-v-dnr-1084765920.html

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА. Погибшие и раненые в ДНР

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА. Погибшие и раненые в ДНР - 27.11.2026 Украина.ру

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА. Погибшие и раненые в ДНР

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 377. Об этом Минобороны РФ вечером 26 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-27T00:53

2026-11-27T00:53

2026-11-27T00:53

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крым

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минобороны рф

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ставропольский край

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных средства", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Белгородской областей и над акваториями Азовского и Черного морей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 25 ноября до 8:00 мск 26 ноября, над территориями Крыма, Татарстана, Башкирии, Краснодарского и Ставропольского краёв, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 343 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 377 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Погибшие и раненые в ДНРПо данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в ДНР за сутки четыре человека погибли, шесть получили ранения из-за атак ударных БПЛА.Три мирных жителя (в том числе, женщина 1997 года рождения) погибли при атаках украинских БПЛА на легковые автомобили в Горловке. Ещё один мужчина (1985 года рождения) погиб в Горловке в результате атаки дрона ВСУ на открытой местности.Отмечается, что за прошедшие сутки из-за атак ВСУ были повреждены пять жилых домостроения и пять объектов гражданской инфраструктуры.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотника, за сутки — 325.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261126/strategiya-unichtozheniya-ekspert-o-tom-pochemu-ukraina-atakuet-rossiyskie-suda--1084756869.html

россия

крым

черное море

днр

татарстан

краснодарский край

ставропольский край

брянская область

белгородская область

курская область

орловская область

воронежская область

саратовская область

самара

ростовская область

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московская область

азовское море

горловка

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