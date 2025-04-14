https://ukraina.ru/20250414/problema-rotatsii-ekspert-o-tom-kak-150-tysyach-otsluzhivshikh-srochnikov-mogut-zamenit-boytsov-na-fronte-1062498229.html

Проблема ротации: эксперт о том, как 150 тысяч отслуживших срочников могут заменить бойцов на фронте

Проблема ротации: эксперт о том, как 150 тысяч отслуживших срочников могут заменить бойцов на фронте - 14.04.2025 Украина.ру

Проблема ротации: эксперт о том, как 150 тысяч отслуживших срочников могут заменить бойцов на фронте

Массовую ротацию можно провести только в том случае, если привлекать срочников. Если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь отцам и подписать контракт, тогда масштабная ротация возможна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-04-14T04:45

2025-04-14T04:45

2025-04-14T04:45

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владимир путин

контракт

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потери

резервы

сво

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.По мнению политолога, для масштабной ротации армии потребовался бы подготовленный резерв численностью минимум в 150 тысяч человек, чтобы они заменили 150 тысяч человек, которые сейчас сражаются на фронте.Он отметил, что для этого не хватит ежемесячного потока контрактников. Массовую ротацию можно провести только в том случае, если привлекать срочников. В том смысле, что если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь своим отцам и согласились бы подписать контракт, тогда возможна масштабная ротация на передовой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.

https://ukraina.ru/20250413/armiya-rossii-osvobodila-elizavetovku-v-dnr-1062492861.html

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новости, россия, вс рф, владимир путин, контракт, срочники, армия, потери, резервы, сво, спецоперация, война, война на украине