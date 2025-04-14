Проблема ротации: эксперт о том, как 150 тысяч отслуживших срочников могут заменить бойцов на фронте - 14.04.2025 Украина.ру
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Проблема ротации: эксперт о том, как 150 тысяч отслуживших срочников могут заменить бойцов на фронте
Проблема ротации: эксперт о том, как 150 тысяч отслуживших срочников могут заменить бойцов на фронте - 14.04.2025 Украина.ру
Проблема ротации: эксперт о том, как 150 тысяч отслуживших срочников могут заменить бойцов на фронте
Массовую ротацию можно провести только в том случае, если привлекать срочников. Если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь отцам и подписать контракт, тогда масштабная ротация возможна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2025-04-14T04:45
2025-04-14T04:45
новости
россия
вс рф
владимир путин
контракт
срочники
армия
потери
резервы
сво
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Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.По мнению политолога, для масштабной ротации армии потребовался бы подготовленный резерв численностью минимум в 150 тысяч человек, чтобы они заменили 150 тысяч человек, которые сейчас сражаются на фронте.Он отметил, что для этого не хватит ежемесячного потока контрактников. Массовую ротацию можно провести только в том случае, если привлекать срочников. В том смысле, что если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь своим отцам и согласились бы подписать контракт, тогда возможна масштабная ротация на передовой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.
https://ukraina.ru/20250413/armiya-rossii-osvobodila-elizavetovku-v-dnr-1062492861.html
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новости, россия, вс рф, владимир путин, контракт, срочники, армия, потери, резервы, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, ВС РФ, Владимир Путин, контракт, срочники, Армия, потери, резервы, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Проблема ротации: эксперт о том, как 150 тысяч отслуживших срочников могут заменить бойцов на фронте

04:45 14.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Массовую ротацию можно провести только в том случае, если привлекать срочников. Если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь отцам и подписать контракт, тогда масштабная ротация возможна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.
По мнению политолога, для масштабной ротации армии потребовался бы подготовленный резерв численностью минимум в 150 тысяч человек, чтобы они заменили 150 тысяч человек, которые сейчас сражаются на фронте.
Он отметил, что для этого не хватит ежемесячного потока контрактников.

"Если бы хватало, мы бы это уже заметили на фронте в виде появления трех-четырех общевойсковых армий. Для восполнения потерь нам этого потока хватает, но не для формирования ротационного резерва или нового ударного кулака", – подчеркнул Подлесный.

Массовую ротацию можно провести только в том случае, если привлекать срочников. В том смысле, что если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь своим отцам и согласились бы подписать контракт, тогда возможна масштабная ротация на передовой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
13 апреля, 12:42
Армия России освободила Елизаветовку в ДНРПодразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Елизаветовка в Донбассе. Об этом 13 апреля сообщило Минобороны РФ.
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