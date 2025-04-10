Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин - 10.04.2025 Украина.ру
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Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин
Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин - 10.04.2025 Украина.ру
Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему решил отложить введение дополнительных торговых ограничений на 90 дней для 75 государств, передает The New York Times
2025-04-10T08:30
2025-04-10T08:30
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По его словам, это связано с реакцией людей.Ранее Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Так, тарифы в размере 49 процентов планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46 процентов, для Таиланда — 36 процентов, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32 процента, для стран ЕС — 20 процентов. Россию и Белоруссию в список не включили.Однако накануне Трамп объявил о приостановке действия ответных пошлин в отношении более 75 стран.После этого основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали резкий рост. Ранее министр финансов Скотт Бессинт указал, что отмена тарифов была стратегией главы Белого дома "с самого начала". Сам же Трамп пояснил, что принял это решение в ответ на рыночные потрясения.Подробнее о пошлинах на товары из Китая - в материале США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, сша, китай, камбоджа, дональд трамп, ес
Новости, США, Китай, Камбоджа, Дональд Трамп, ЕС

Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин

08:30 10.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему решил отложить введение дополнительных торговых ограничений на 90 дней для 75 государств, передает The New York Times
По его словам, это связано с реакцией людей.
"Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они слишком возбуждены. Они немного напуганы", — сказал президент США.
Ранее Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Так, тарифы в размере 49 процентов планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46 процентов, для Таиланда — 36 процентов, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32 процента, для стран ЕС — 20 процентов. Россию и Белоруссию в список не включили.
Однако накануне Трамп объявил о приостановке действия ответных пошлин в отношении более 75 стран.
После этого основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали резкий рост.
Ранее министр финансов Скотт Бессинт указал, что отмена тарифов была стратегией главы Белого дома "с самого начала". Сам же Трамп пояснил, что принял это решение в ответ на рыночные потрясения.
Подробнее о пошлинах на товары из Китая - в материале США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКитайКамбоджаДональд ТрампЕС
 
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