Услуги НАТО для ВСУ, триллион на военку США и сирийская карьера врача из Воронежа. Главное на 13.00

Украина.ру, 08.04.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061874573_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_66cb8ba3246a985f057d0d35362da88c.jpg

В Вашингтоне назвали условие, при котором Трамп готов торговаться по тарифамБолее полусотни стран обратились к Соединенным Штатам с предложением обсудить снижение тарифов, введенных на днях президентом США Дональдом Трампом. Об этом во вторник, 8 апреля, сказал в интервью телеканалу Fox Business министр финансов США Скотт Бессент."50, 60, а возможно, почти 70 стран обратились к администрации Трампа с предложением о переговорах. <...> "Я посоветовал иностранным представителям сохранять хладнокровие, не нагнетать обстановку и обратиться "к вашингтонской администрации" с конкретными предложениями", - сказал американский министр.Он добавил, что странам, торгующим с Вашингтоном нужно "снижать тарифы, убирать нетарифные барьеры, прекращать манипуляции с валютой и субсидирование", и после этого "Трамп в определенный момент будет готов приступить к переговорам".О том против кого, в каком размере и почему Трамп ввел новые тарифы, а также об ответе "реципиентов" и прогнозах экспертов - подробно изложено в материале "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика.Залужный подтвердил участие НАТО в планировании операций ВСУ против РФТем временем экс-главком ВСУ, ныне посол Киева в Лондоне Валерий Залужный признал, что страны НАТО, в том числе Великобритания и США, были плотно вовлечены в планирование операций ВСУ против России, а созданный вместе с союзниками оперативный штаб по этому вопросу стал "секретным оружием" Украины. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook*.Ранее американское издание The New York Times сообщало, что в апреле 2022 года в немецком Штутгарте был создан центр по координации поставок военной помощи Украине, затем штаб переехал в Висбаден. Летом того же года, когда дела у ВСУ шли критически плохо Киев и его "старший брат" решили создать на базе логистического штаба оперативный. Что теперь и подтвердил Залужный."Тогда у нас возникла идея создать оперативный штаб, который будет анализировать планируемые операции Вооруженных сил Украины и по стандартам НАТО формировать их потребности. Благодаря поддержке Великобритании эта идея была реализована, и Висбаден получил второе дыхание. Этот штаб планировал операции, проводил военные учения, формировал потребности ВСУ и сообщал о них в Вашингтон и европейские столицы", - уточнил он.Среди операций, которые были спланированы при поддержке США, газета The New York Times называла атаку беспилотников на Севастополь и на Крымский мост. И судя по формулировкам Залужного, этот штаб все еще функционирует.США уволили свою представительницу в военном комитете НАТОПока Залужный сыпал откровениями об украинской роли НАТО, новая американская администрация объявила об увольнении из Альянса своего вице-адмирала Шошаны Чатфилд с поста представителя Вашингтона в военном комитете НАТО. Об этом 8 апреля сообщила газета The Washington Post.Авторы издания утверждают, что это решение командой Трампа было принято в рамках сворачивания политики разнообразия. В качестве доказательства своих слов журналисты привели в пример другие недавние увольнения, совершенные уже при новом президенте. В этот список попали еще три женщины: адмирал Лиза Франкетти, комендант береговой охраны адмирал Линда Фэган и старший помощник министра обороны генерал-лейтенант Дженнифер Шорт. Правда сколько аналогичных постов лишились мужчины, издание умолчало.Триллион на военкуТрамп неоднократно высказывался не в пользу НАТО, возмущаясь тем, что с помощью этой организации Европа фактически "доит" Вашингтон. Американский лидер потребовал от ЕС увеличить взносы в бюджет Альянса до 5% от ВВП, и даже угрожал покинуть эту организацию.Эта линия вполне логично укладывается в его новое заявление: новый военный бюджет США будет рекордным и составит триллион долларов. Иначе говоря - все американские деньги останутся в США.Чуть позже министр обороны США Пит Хегсет написал в своих соцсетях: "Скоро: первый триллионный бюджет министерства обороны. Президент Трамп восстанавливает наши вооруженные силы - и быстро".Американские СМИ назвали заявление Трампа неожиданным, так как традиционно проект военного бюджета страны представляется в конце мая. В прошлом году он составил $841 млрд."Тосочка"Несмотря на внушительные бюджеты стран НАТО Россия оставила их позади по производству тяжелых огнеметных систем. Во вторник Минобороны России продемонстрировало в зоне СВО применение новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка".Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" и член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев подчеркнул, что Россия добилась лидирующих позиций в мире по производству тяжелых огнеметных систем, и сопоставимых аналогов у стран НАТО нет.Он добавил, что уникальные возможности отечественных комплексов обеспечивают значительное превосходство на поле боя. ТОС-2 отличается не только увеличенной дальностью и точностью стрельбы, но и обладает высокой мобильностью.Фронтовая сводка: штурм последних позиций ВСУ в Курской областиТелеграм-канал "Северный ветер" сообщает, что ВС РФ освободили Гуево в Курской области, несмотря на все усилия противника и понесенные им потери."Бесстрашным противостояли элитные вражеские формирования: украинские ССО и сводные десантно-штурмовые подразделения, усиленные неонацистами из 129 обр ТерО. В ходе уникальной операции, продолжавшейся более 10 дней, Северяне смогли не только перемолоть элиту ВСУ, но и организовать эвакуацию мирного населения, которое противник пытался использовать в качестве живого щита", - уточнил канал.Однако пока ВСУ не дают эвакуировать тела погибших от атак ВСУ мирных жителей из села Гуево, обстреливая участок при любой попытке приближения к нему. Об этом агентству РИА Новости сообщили в 30-м мотострелковом полку 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север".Сообщается также, что в настоящее время штурмовые подразделения "Севера" приступили к очистке от ВСУ двух последних населенных пунктов в Курской области: села Горналь и хутора Олешня.СМИ уточняют, что противник всеми правдами и неправдами пытается выстроить здесь эшелонированную оборону, и даже перебросил к Горналю наемников из Колумбии. Однако, как отметил телеграм-канал "Архангел спецназа", успехом эта мера не увенчалась: российским штурмовикам удалось зачистить лесополосы и занять часть территорий, линия фронта постепенно смещается в сторону Сумской области.Также во вторник, 8 апреля, ВС РФ отбили новые атаки ВСУ в Белгородской области, уничтожив несколько единиц бронетехники, включая западную, сообщает канал "Иди и смотри" со ссылкой на анонимный источник.Параллельно российские военные ударили четырьмя ФАБами по расположению 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточняют СМИ со ссылкой на данные из российских силовых структур. Речь идет о селе Мирное к северо-западу от Великой Новоселки, где, по предварительным данным, уничтожены 20 украинских военных.Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента СирииТем временем из Сирии пришла новость о том, что генеральным секретарем администрации президента страны назначен Махер Хусейн аль-Шараа, который ранее работал гинекологом в Воронеже. Материал об этом выпустил местный телеканал Al Arabiya.Издание уточнило, что аль-Шараа родился в Дамаске в 1973 году, является младшим братом исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аль-Шараа. По профессии новый генсек администрации сирийского лидера гинеколог, этой сфере он отдал 25 лет, имеет степень доктора медицинских наук.По информации онлайн-платформ, в 2000 году он закончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Николая Бурденко по специальности "лечебное дело", а в 2004-м прошел переподготовку на акушерство и гинекологию.С 2018 по 2024 год аль-Шараа работал заведующим женской консультацией в РЖД поликлинике № 1 в Воронеже. Параллельно - с 2022 по 2023 годы - консультировал по вопросам здравоохранения больницы на севере Сирии.О других событиях дня - в материале Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля.* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

