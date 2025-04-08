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США приближаются к цели по урегулированию конфликта - Трамп

США приближаются к цели по урегулированию конфликта - Трамп - 08.04.2025 Украина.ру

США приближаются к цели по урегулированию конфликта - Трамп

Американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прокомментировал журналистам усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине

2025-04-08T09:38

2025-04-08T09:38

2025-04-08T09:58

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"Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели - ред.)", - сказал Трамп.Он добавил, что он "не в восторге" от продолжающихся ударов в рамках конфликта.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, владимир путин, сша, израиль, биньямин нетаньяху