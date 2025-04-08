США приближаются к цели по урегулированию конфликта - Трамп
09:38 08.04.2025 (обновлено: 09:58 08.04.2025)
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© Public domain
Американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прокомментировал журналистам усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине
"Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели - ред.)", - сказал Трамп.
Он добавил, что он "не в восторге" от продолжающихся ударов в рамках конфликта.
"Это ужасная вещь, ужасная вещь", - подчеркнул американский лидер.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.