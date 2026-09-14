https://ukraina.ru/20260914/posly-opyat-v-prolte-es-ne-smog-prodlit-sanktsii-protiv-usmanova-1083181120.html
"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова
"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова - 14.09.2026 Украина.ру
"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова
Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении одной из санкционных схем против России. Об этом 14 сентября сообщило Politico со ссылкой на пять дипломатов ЕС
2026-09-14T13:28
2026-09-14T13:28
2026-09-14T13:28
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Послам в Брюсселе в понедельник нужно было согласовать продление, поскольку режим заморозки активов примерно 3 тысяч лиц и компаний истекает 15 сентября. Трое дипломатов сообщили, что послы встретятся вновь для дополнительных обсуждений.По данным издания, Словакия настаивает на исключении из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция пыталась найти компромисс, предложив убрать только Усманова. Хорватия и Италия также поддержали исключение Усманова, сообщает The Financial Times.Большинство других стран не готовы рассматривать исключение кого-либо из санкционного списка.Ранее Euronews сообщал, что Франция поддержала Словакию в решении исключить Усманова из санкционного списка, что вызвало "сильнейшее раздражение" у других членов ЕС. В 2025 году Венгрия предлагала снять санкции с Усманова, Фридмана, Дмитрия Мазепина и других бизнесменов.О санкционном давлении на Россию – в материале Татьяны Стоянович Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, словакия, франция, алишер усманов, ес, politico, euronews, михаил фридман, дмитрий мазепин
Новости, Россия, Словакия, Франция, Алишер Усманов, ЕС, Politico, Euronews, Михаил Фридман, Дмитрий Мазепин
"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова
Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении одной из санкционных схем против России. Об этом 14 сентября сообщило Politico со ссылкой на пять дипломатов ЕС
Послам в Брюсселе в понедельник нужно было согласовать продление, поскольку режим заморозки активов примерно 3 тысяч лиц и компаний истекает 15 сентября.
Трое дипломатов сообщили, что послы встретятся вновь для дополнительных обсуждений.
По данным издания, Словакия настаивает на исключении из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция пыталась найти компромисс, предложив убрать только Усманова. Хорватия и Италия также поддержали исключение Усманова, сообщает The Financial Times.
Большинство других стран не готовы рассматривать исключение кого-либо из санкционного списка.
Ранее Euronews сообщал, что Франция поддержала Словакию в решении исключить Усманова из санкционного списка, что вызвало "сильнейшее раздражение" у других членов ЕС.
В 2025 году Венгрия предлагала снять санкции с Усманова, Фридмана, Дмитрия Мазепина и других бизнесменов.