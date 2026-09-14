"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова - 14.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260914/posly-opyat-v-prolte-es-ne-smog-prodlit-sanktsii-protiv-usmanova-1083181120.html
"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова
"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова - 14.09.2026 Украина.ру
"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова
Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении одной из санкционных схем против России. Об этом 14 сентября сообщило Politico со ссылкой на пять дипломатов ЕС
2026-09-14T13:28
2026-09-14T13:28
новости
россия
словакия
франция
алишер усманов
ес
politico
euronews
михаил фридман
дмитрий мазепин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg
Послам в Брюсселе в понедельник нужно было согласовать продление, поскольку режим заморозки активов примерно 3 тысяч лиц и компаний истекает 15 сентября. Трое дипломатов сообщили, что послы встретятся вновь для дополнительных обсуждений.По данным издания, Словакия настаивает на исключении из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция пыталась найти компромисс, предложив убрать только Усманова. Хорватия и Италия также поддержали исключение Усманова, сообщает The Financial Times.Большинство других стран не готовы рассматривать исключение кого-либо из санкционного списка.Ранее Euronews сообщал, что Франция поддержала Словакию в решении исключить Усманова из санкционного списка, что вызвало "сильнейшее раздражение" у других членов ЕС. В 2025 году Венгрия предлагала снять санкции с Усманова, Фридмана, Дмитрия Мазепина и других бизнесменов.О санкционном давлении на Россию – в материале Татьяны Стоянович Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить
россия
словакия
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_302c0e2a1b69e1c31631d357278275f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, словакия, франция, алишер усманов, ес, politico, euronews, михаил фридман, дмитрий мазепин
Новости, Россия, Словакия, Франция, Алишер Усманов, ЕС, Politico, Euronews, Михаил Фридман, Дмитрий Мазепин

"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова

13:28 14.09.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© AP / Virginia Mayo
Читать в
ДзенTelegram
Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении одной из санкционных схем против России. Об этом 14 сентября сообщило Politico со ссылкой на пять дипломатов ЕС
Послам в Брюсселе в понедельник нужно было согласовать продление, поскольку режим заморозки активов примерно 3 тысяч лиц и компаний истекает 15 сентября.
Трое дипломатов сообщили, что послы встретятся вновь для дополнительных обсуждений.
По данным издания, Словакия настаивает на исключении из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция пыталась найти компромисс, предложив убрать только Усманова. Хорватия и Италия также поддержали исключение Усманова, сообщает The Financial Times.
Большинство других стран не готовы рассматривать исключение кого-либо из санкционного списка.
Ранее Euronews сообщал, что Франция поддержала Словакию в решении исключить Усманова из санкционного списка, что вызвало "сильнейшее раздражение" у других членов ЕС.
В 2025 году Венгрия предлагала снять санкции с Усманова, Фридмана, Дмитрия Мазепина и других бизнесменов.
О санкционном давлении на Россию – в материале Татьяны Стоянович Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСловакияФранцияАлишер УсмановЕСPoliticoEuronewsМихаил ФридманДмитрий Мазепин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:04Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру
15:00"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях
14:52Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ
14:45"Может стать переломным моментом": Минобороны Польши снова разгадало планы России
14:24Два сухогруза поражены в порту Одессы
14:03Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"
14:02"Ошибочные заблуждения": Песков развеял миф о потенциале Украины
13:51Досрочное голосование в ДНР, миссия преподавателя из Геническа. 14 сентября 2026 года, утренний эфир. 111:16
13:40Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ
13:40Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегом
13:33Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий
13:32ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях
13:30Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия
13:28"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова
13:00Подставил и слил соратника: СМИ раскрыли, кто заставил Кравченко атаковать НАБУ перед побегом
12:55"Максимально вредит имиджу": Буданов* высказался о скандале с Кравченко и НАБУ
12:53Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области
12:52Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"
12:24Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду
12:21ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств
Лента новостейМолния