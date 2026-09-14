https://ukraina.ru/20260914/posly-opyat-v-prolte-es-ne-smog-prodlit-sanktsii-protiv-usmanova-1083181120.html

"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова

"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова - 14.09.2026 Украина.ру

"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова

Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении одной из санкционных схем против России. Об этом 14 сентября сообщило Politico со ссылкой на пять дипломатов ЕС

2026-09-14T13:28

2026-09-14T13:28

2026-09-14T13:28

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Послам в Брюсселе в понедельник нужно было согласовать продление, поскольку режим заморозки активов примерно 3 тысяч лиц и компаний истекает 15 сентября. Трое дипломатов сообщили, что послы встретятся вновь для дополнительных обсуждений.По данным издания, Словакия настаивает на исключении из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция пыталась найти компромисс, предложив убрать только Усманова. Хорватия и Италия также поддержали исключение Усманова, сообщает The Financial Times.Большинство других стран не готовы рассматривать исключение кого-либо из санкционного списка.Ранее Euronews сообщал, что Франция поддержала Словакию в решении исключить Усманова из санкционного списка, что вызвало "сильнейшее раздражение" у других членов ЕС. В 2025 году Венгрия предлагала снять санкции с Усманова, Фридмана, Дмитрия Мазепина и других бизнесменов.О санкционном давлении на Россию – в материале Татьяны Стоянович Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить

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новости, россия, словакия, франция, алишер усманов, ес, politico, euronews, михаил фридман, дмитрий мазепин