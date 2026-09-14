https://ukraina.ru/20260914/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-deputatov-parlamenta-rossii-zavershilos-v-khersonskoy-oblasti-1083178283.html

Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области

Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области - 14.09.2026 Украина.ру

Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области

Досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы завершилось в Херсонской области. Об этом 14 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир сальдо

2026-09-14T12:53

2026-09-14T12:53

2026-09-14T12:54

новости

херсонская область

россия

геническ

избирательная комиссия

владимир зеленский

переговоры по украине 2026

парламентские выборы

государственная дума рф

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083177997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2504c1b7732f1350c9c3312d6b4e6ff0.jpg

"Дорогие земляки, хочу сказать спасибо всем, кто сделал свой выбор. Знаю, что таких людей много: во всех округах голосовали очень активно. Рад, что жители Херсонщины чувствуют глубокую связь со страной и сами хотят определять её будущее", - сказал глава региона.Он поблагодарил областную Избирательную комиссию, членов участковых комиссий, а также полицию "и всех, кто помог провести голосование безопасно и организованно"."Друзья, впереди основные дни выборов — 18, 19 и 20 сентября. Кто ещё не проголосовал, обязательно воспользуйтесь своим правом", - призвал губернатор российского региона.Херсонская область является субъектом Российской Федерации по итогам референдумов и принятых по их итогам законов. Временным административным центром этого российского региона является Геническ. Херсон и правобережье районы области с ноября 2022 года находятся под контролем ВСУ.День воссоединения с Россией Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей отмечается ежегодно 30 сентября. Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период 18-20 сентября 2026 года. Нижняя палата российского парламента будет сформирована из 450 депутатов.В начале сентября Владимир Зеленский выразил надежду на возобновление переговорного процесса с Россией в трёхстороннем формате с участием США. Представители нынешнего руководства Украины считают, что процесс может быть возобновлён после выборов в Государственную Думу.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работать

херсонская область

россия

геническ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, россия, геническ, избирательная комиссия, владимир зеленский, переговоры по украине 2026, парламентские выборы, государственная дума рф, новые регионы