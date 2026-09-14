Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области - 14.09.2026 Украина.ру
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Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области
Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области - 14.09.2026 Украина.ру
Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области
Досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы завершилось в Херсонской области. Об этом 14 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир сальдо
2026-09-14T12:53
2026-09-14T12:54
новости
херсонская область
россия
геническ
избирательная комиссия
владимир зеленский
переговоры по украине 2026
парламентские выборы
государственная дума рф
новые регионы
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"Дорогие земляки, хочу сказать спасибо всем, кто сделал свой выбор. Знаю, что таких людей много: во всех округах голосовали очень активно. Рад, что жители Херсонщины чувствуют глубокую связь со страной и сами хотят определять её будущее", - сказал глава региона.Он поблагодарил областную Избирательную комиссию, членов участковых комиссий, а также полицию "и всех, кто помог провести голосование безопасно и организованно"."Друзья, впереди основные дни выборов — 18, 19 и 20 сентября. Кто ещё не проголосовал, обязательно воспользуйтесь своим правом", - призвал губернатор российского региона.Херсонская область является субъектом Российской Федерации по итогам референдумов и принятых по их итогам законов. Временным административным центром этого российского региона является Геническ. Херсон и правобережье районы области с ноября 2022 года находятся под контролем ВСУ.День воссоединения с Россией Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей отмечается ежегодно 30 сентября. Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период 18-20 сентября 2026 года. Нижняя палата российского парламента будет сформирована из 450 депутатов.В начале сентября Владимир Зеленский выразил надежду на возобновление переговорного процесса с Россией в трёхстороннем формате с участием США. Представители нынешнего руководства Украины считают, что процесс может быть возобновлён после выборов в Государственную Думу.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работать
херсонская область
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новости, херсонская область, россия, геническ, избирательная комиссия, владимир зеленский, переговоры по украине 2026, парламентские выборы, государственная дума рф, новые регионы
Новости, Херсонская область, Россия, Геническ, избирательная комиссия, Владимир Зеленский, Переговоры по Украине 2026, парламентские выборы, Государственная дума РФ, Новые регионы

Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области

12:53 14.09.2026 (обновлено: 12:54 14.09.2026)
 
© РИА Новости . Александр Гаюк / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах в ДНР
Досрочное голосование на выборах в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Александр Гаюк
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Досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы завершилось в Херсонской области. Об этом 14 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир сальдо
"Дорогие земляки, хочу сказать спасибо всем, кто сделал свой выбор. Знаю, что таких людей много: во всех округах голосовали очень активно. Рад, что жители Херсонщины чувствуют глубокую связь со страной и сами хотят определять её будущее", - сказал глава региона.
Он поблагодарил областную Избирательную комиссию, членов участковых комиссий, а также полицию "и всех, кто помог провести голосование безопасно и организованно".

"Друзья, впереди основные дни выборов — 18, 19 и 20 сентября. Кто ещё не проголосовал, обязательно воспользуйтесь своим правом", - призвал губернатор российского региона.
Херсонская область является субъектом Российской Федерации по итогам референдумов и принятых по их итогам законов. Временным административным центром этого российского региона является Геническ. Херсон и правобережье районы области с ноября 2022 года находятся под контролем ВСУ.
День воссоединения с Россией Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей отмечается ежегодно 30 сентября.
Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период 18-20 сентября 2026 года. Нижняя палата российского парламента будет сформирована из 450 депутатов.
В начале сентября Владимир Зеленский выразил надежду на возобновление переговорного процесса с Россией в трёхстороннем формате с участием США. Представители нынешнего руководства Украины считают, что процесс может быть возобновлён после выборов в Государственную Думу.
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работать
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