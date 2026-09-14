Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегом - 14.09.2026 Украина.ру
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Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегом
Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегом - 14.09.2026 Украина.ру
Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегом
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовило масштабную спецоперацию по аресту генерального прокурора Руслана Кравченко под кодовым названием "Император", сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
2026-09-14T13:40
2026-09-14T13:40
новости
украина
россия
кравченко
алексей гончаренко
набу
верховная рада
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По данным нардепа, детективы ведомства собирались уже на этой неделе официально предъявить Кравченко подозрение и опубликовать разгромные аудиозаписи с его участием. Однако оперативному сливу компромата помешал неожиданный упреждающий маневр со стороны главы надзорного ведомства. Поняв, что кольцо сужается, Кравченко сработал на опережение: он экстренно подписал встречные обвинения против самого директора НАБУ Семёна Кривоноса, после чего незамедлительно покинул территорию страны. Официально свой побег за рубеж высокопоставленный чиновник попытался прикрыть легендой о срочной "заграничной командировке".Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, кравченко, алексей гончаренко, набу, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Кравченко, Алексей Гончаренко, НАБУ, Верховная Рада

Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегом

13:40 14.09.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовило масштабную спецоперацию по аресту генерального прокурора Руслана Кравченко под кодовым названием "Император", сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
По данным нардепа, детективы ведомства собирались уже на этой неделе официально предъявить Кравченко подозрение и опубликовать разгромные аудиозаписи с его участием.
Однако оперативному сливу компромата помешал неожиданный упреждающий маневр со стороны главы надзорного ведомства. Поняв, что кольцо сужается, Кравченко сработал на опережение: он экстренно подписал встречные обвинения против самого директора НАБУ Семёна Кривоноса, после чего незамедлительно покинул территорию страны.
Официально свой побег за рубеж высокопоставленный чиновник попытался прикрыть легендой о срочной "заграничной командировке".
Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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