https://ukraina.ru/20260914/klanovaya-reznya-v-kieve-kto-kogo-pereigraet-khronika-sobytiy-na-utro-14-sentyabrya---1083169503.html

Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентября

Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентября - 14.09.2026 Украина.ру

Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентября

На Украине разгорается война между Генпрокуратурой, НАБУ и САП. Президент США Дональд Трамп между тем призвал Владимира Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре России, так как целясь по ней, киевский режим "попадает" по Америке

2026-09-14T10:05

2026-09-14T10:05

2026-09-14T10:05

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Клановая война в КиевеГенпрокурор Руслан Кравченко, еще недавно подавший в отставку на фоне операции НАБУ и САП "Карфаген", нанес ответный удар — подписал постановление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу.По его словам, Кривоносу также инкриминируют фиктивное усыновление ребенка, которым тот якобы пытался искусственно создать основания для уклонения от ответственности в суде. Второе подозрение касается лица, приближенного к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.В своем видеообращении Кравченко пошел еще дальше, фактически обвинив НАБУ и САП в попытке узурпации власти. "Это не борьба с коррупцией. Это превращение правоохранительного органа в самостоятельный центр политической власти, который не избирал украинский народ и который пытается поставить себя на место парламента и президента", — заявил он. По его словам, операция "Карфаген" была направлена не против него лично, а имела целью получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей НАБУ и САП, чтобы затем прекратить эти дела.Кравченко также призвал директора НАБУ и главу САП подать в отставку уже сегодня, подтвердив при этом и собственное намерение оставить пост генпрокурора. И вот здесь начинается самое интересное. По мнению украинских экспертов, план Банковой может заключаться в кадровом "размене": в отставку уходит и генпрокурор, и руководство антикоррупционных структур. То есть НАБУ и САП обезглавливаются, а на место генпрокурора Владимир Зеленский проводит своего человека. Именно этим объясняется и демонстративное дистанцирование президента от действий Кравченко, и его призывы к увольнению.Проблема, однако, в том, что сами главы НАБУ и САП уходить не собираются. Для того чтобы принудить их к этому, Зеленскому нужны инструменты посильнее заявления генпрокурора — вплоть до физического задержания Клименко и Кривоноса силами спецназа и отправки их в СИЗО через решение суда. НАБУ и САП, в свою очередь, отрицают все обвинения, называя подозрение "продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы". В бюро заявляют, что Кривонос официально подозрение не получил. А один из главных столпов группы поддержки НАБУ — грантовый Центр по борьбе с коррупцией Шабунина — прямо заявляет, что Кравченко действовал по согласованию с Зеленским. Более того, по данным ЦПК, генпрокурор уже выехал за границу, и "такой выезд был возможен только с согласия и разрешения президента".Удары по России бьют по СШАПрезидент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре, признав, что именно эти атаки стали причиной роста мировых цен на дизель. Заявление прозвучало во время визита американского лидера в Ирландию.Признание американского президента прозвучало на фоне рекордного роста цен на топливо в самих США. На этой неделе средняя стоимость дизеля в Штатах впервые в истории достигла шести долларов за галлон. Еще в конце июля глава Минэнерго США Крис Райт отмечал, что удары ВСУ по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объёмы мирового предложения дизельного топлива. Тогда же он признал, что перебои уже отражаются на ценах на глобальном рынке.В России также наблюдаются перебои с поставками горючего. Президент России Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Правительство приняло ряд мер, включая запрет на экспорт не только бензина, но и дизельного топлива.Фронтовая сводкаРоссийские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 13 на 14 сентября перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Харьковском направлении освобожден Черняков. По данным Минобороны РФ, в районе так называемого "волчанского котла" в окружении могут находиться до 1700 военнослужащих ВСУ. Противник, оказавшись в оперативном окружении, несет значительные потери и не имеет возможности для организованного отхода.На Добропольском направлении российские войска продвигаются у Сергеевки и расширяют охват Доброполья с юга. Зафиксированы успехи западнее Новогригоровки и на подступах к Райскому. Противник пытается удержать позиции, но под натиском ВС РФ вынужден отступать.На Северском направлении идут артиллерийские и дроновые бои. ВСУ перебрасывают пехоту из Райгородка к Славянской ТЭС, Щурово и Старому Каравану, пытаясь укрепить оборону на этом участке. Однако российские войска продолжают наносить удары по резервам противника, не давая ему стабилизировать фронт.На Константиновском направлении противник пытается занять позиции южнее Алексеево-Дружковки, чтобы остановить продвижение ВС РФ по флангам. Однако российские подразделения продолжают теснить ВСУ, расширяя зону контроля и создавая угрозу окружения украинских группировок.На Днепровском направлении позиционные бои. Российские войска продвигаются в районе Межевая — Беляковка, улучшая тактическое положение и нанося удары по опорным пунктам противника.

https://ukraina.ru/20260914/shleyf-trampa-zelenskiy-v-poiskakh-gurta-i-preddverie-ekonomicheskoy-katastrofy-ukraina-na-minuvshey-1083167878.html

https://ukraina.ru/20260908/energeticheskie-voyny-v-ssha-ozhidayut-neft-po-120-v-britanii--rossiyskoy-ekspansii-na-uranovom-rynke-1083069575.html

https://ukraina.ru/20260914/udar-raketami-kh-39-i-perekhvat-soten-dronov-minoborony-raskrylo-poteri-vsu-1083169870.html

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Кристина Черкасова

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