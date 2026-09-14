Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ
Энергодар уже четвёртые сутки полностью остаётся без электричества из-за повреждения линий электропередачи. Об этом 14 сентября сообщил мэр города Максим Пухов
"Энергодар четвёртые сутки полностью без света. В результате целенаправленных атак ВСУ повреждены линии ЛЭП, которые питают город", — написал он.
Назвать точные сроки восстановления подачи электроэнергии пока невозможно. Жизненно важные объекты переведены на резервное питание: электроэнергией обеспечиваются критическая инфраструктура, МЧС и системы жизнеобеспечения.
Пухов отметил, что специалисты делают всё возможное для скорейшего возвращения света в жилые дома. Работы ведутся без выходных.
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