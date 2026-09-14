Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру
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Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ
Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру
Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ
Энергодар уже четвёртые сутки полностью остаётся без электричества из-за повреждения линий электропередачи. Об этом 14 сентября сообщил мэр города Максим Пухов
2026-09-14T13:40
2026-09-14T13:40
новости
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"Энергодар четвёртые сутки полностью без света. В результате целенаправленных атак ВСУ повреждены линии ЛЭП, которые питают город", — написал он.Назвать точные сроки восстановления подачи электроэнергии пока невозможно. Жизненно важные объекты переведены на резервное питание: электроэнергией обеспечиваются критическая инфраструктура, МЧС и системы жизнеобеспечения.Пухов отметил, что специалисты делают всё возможное для скорейшего возвращения света в жилые дома. Работы ведутся без выходных.Киевский режим продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре, оставляя людей без тепла и света. Об этом – в материале в Нижнекамске украинский БПЛА убил двух девушек в автомобилеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, энергодар, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс
Новости, Энергодар, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МЧС

Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ

13:40 14.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Энергодар уже четвёртые сутки полностью остаётся без электричества из-за повреждения линий электропередачи. Об этом 14 сентября сообщил мэр города Максим Пухов
"Энергодар четвёртые сутки полностью без света. В результате целенаправленных атак ВСУ повреждены линии ЛЭП, которые питают город", — написал он.
Назвать точные сроки восстановления подачи электроэнергии пока невозможно. Жизненно важные объекты переведены на резервное питание: электроэнергией обеспечиваются критическая инфраструктура, МЧС и системы жизнеобеспечения.
Пухов отметил, что специалисты делают всё возможное для скорейшего возвращения света в жилые дома. Работы ведутся без выходных.
Киевский режим продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре, оставляя людей без тепла и света. Об этом – в материале в Нижнекамске украинский БПЛА убил двух девушек в автомобиле
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентября
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