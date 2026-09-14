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Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ

Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру

Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ

Энергодар уже четвёртые сутки полностью остаётся без электричества из-за повреждения линий электропередачи. Об этом 14 сентября сообщил мэр города Максим Пухов

2026-09-14T13:40

2026-09-14T13:40

2026-09-14T13:40

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"Энергодар четвёртые сутки полностью без света. В результате целенаправленных атак ВСУ повреждены линии ЛЭП, которые питают город", — написал он.Назвать точные сроки восстановления подачи электроэнергии пока невозможно. Жизненно важные объекты переведены на резервное питание: электроэнергией обеспечиваются критическая инфраструктура, МЧС и системы жизнеобеспечения.Пухов отметил, что специалисты делают всё возможное для скорейшего возвращения света в жилые дома. Работы ведутся без выходных.Киевский режим продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре, оставляя людей без тепла и света. Об этом – в материале в Нижнекамске украинский БПЛА убил двух девушек в автомобилеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, энергодар, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс