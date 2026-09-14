https://ukraina.ru/20260914/maksimalno-vredit-imidzhu-budanov-vyskazalsya-o-skandale-s-kravchenko-i-nabu-1083178879.html

"Максимально вредит имиджу": Буданов* высказался о скандале с Кравченко и НАБУ

"Максимально вредит имиджу": Буданов* высказался о скандале с Кравченко и НАБУ - 14.09.2026 Украина.ру

"Максимально вредит имиджу": Буданов* высказался о скандале с Кравченко и НАБУ

Руководитель офиса Владимира Зеленского (ОП) Кирилл Буданов* признал, что последние события вокруг антикоррупционных органов наносят удар по репутации Украины. Об этом 14 сентября он заявил "Украинской правде"

2026-09-14T12:55

2026-09-14T12:55

2026-09-14T12:55

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сап

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"Не имею, к сожалению, достаточно времени на все ваши вопросы ответить, поэтому скажу коротко: всё это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире", — сказал он.Скандал разгорелся после операции НАБУ и САП "Карфаген", вскрывшей преступную организацию в Офисе Генпрокурора. 7 сентября Кравченко подал в отставку, а утром 14 сентября подписал обвинения директору НАБУ Семёну Кривоносу и лицу, близкому к главе САП Александру Клименко. В ту же ночь Генпрокурор сбежал из Украины.Зеленский потребовал немедленного увольнения Кравченко. Голосование в Раде запланировано на 15 сентября.Показательное признание: даже в окружении Зеленского понимают, что коррупционные разборки в верхушке разрушают остатки доверия к Украине. Подробнее - в материале Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, россия, кравченко, владимир зеленский, набу, офис генпрокурора, сап