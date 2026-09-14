В зоне СВО уничтожена четверть австралийских наёмников ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру
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В зоне СВО уничтожена четверть австралийских наёмников ВСУ
В зоне СВО уничтожена четверть австралийских наёмников ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру
В зоне СВО уничтожена четверть австралийских наёмников ВСУ
В конфликте на Украине в качестве наёмников вооружённых формирований киевского режима уже приняли участие порядка 30 австралийцев, заявил австралийский политолог Марк Лоу. Об этом 14 сентября пишет РИА Новости
2026-09-14T05:21
2026-09-14T05:21
украина.ру
россия
австралия
иностранные наемники
всу
потери всу
украина
киев
вооруженные силы украины
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В начале сентября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что на стороне киевского режима воюют в основном наёмники из бедных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Как правило, они используются Киевом в качестве "пушечного мяса"."Известно, что участвуют или участвовали в боях около 30 [австралийцев]", — рассказал Лоу агентству об участии в боевых действиях и жителей "зелёного континента".По его словам, примерно четверть из них уже погибли, один попал в плен.Ранее сообщалось, что австралиец Оскар Дженкинс, который воевал на стороне Киева в составе 66-й механизированной бригады ВСУ и попал в плен к ВС РФ, весной 2025 года был приговорён к 13 годам колонии строгого режима.О взгляде на ситуацию с далёкого континента - в материале Азата Рахманова Праба Баласубраманиам: Австралия, как и весь Запад, мечтает о полном унижении России, но это невозможно. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, австралия, иностранные наемники, всу, потери всу, украина, киев, вооруженные силы украины, убитые, пленные, военнопленные, война на украине, сво, спецоперация, мир без границ
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В зоне СВО уничтожена четверть австралийских наёмников ВСУ

05:21 14.09.2026
 
© ФотоФото: "Сегодня", бразильские наемники в ВСУ
Фото: Сегодня, бразильские наемники в ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Фото
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В конфликте на Украине в качестве наёмников вооружённых формирований киевского режима уже приняли участие порядка 30 австралийцев, заявил австралийский политолог Марк Лоу. Об этом 14 сентября пишет РИА Новости
В начале сентября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что на стороне киевского режима воюют в основном наёмники из бедных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Как правило, они используются Киевом в качестве "пушечного мяса".
"Известно, что участвуют или участвовали в боях около 30 [австралийцев]", — рассказал Лоу агентству об участии в боевых действиях и жителей "зелёного континента".
По его словам, примерно четверть из них уже погибли, один попал в плен.
Ранее сообщалось, что австралиец Оскар Дженкинс, который воевал на стороне Киева в составе 66-й механизированной бригады ВСУ и попал в плен к ВС РФ, весной 2025 года был приговорён к 13 годам колонии строгого режима.
О взгляде на ситуацию с далёкого континента - в материале Азата Рахманова Праба Баласубраманиам: Австралия, как и весь Запад, мечтает о полном унижении России, но это невозможно.
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