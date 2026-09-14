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В зоне СВО уничтожена четверть австралийских наёмников ВСУ

В зоне СВО уничтожена четверть австралийских наёмников ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру

В зоне СВО уничтожена четверть австралийских наёмников ВСУ

В конфликте на Украине в качестве наёмников вооружённых формирований киевского режима уже приняли участие порядка 30 австралийцев, заявил австралийский политолог Марк Лоу. Об этом 14 сентября пишет РИА Новости

2026-09-14T05:21

2026-09-14T05:21

2026-09-14T05:21

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киев

вооруженные силы украины

убитые

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В начале сентября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что на стороне киевского режима воюют в основном наёмники из бедных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Как правило, они используются Киевом в качестве "пушечного мяса"."Известно, что участвуют или участвовали в боях около 30 [австралийцев]", — рассказал Лоу агентству об участии в боевых действиях и жителей "зелёного континента".По его словам, примерно четверть из них уже погибли, один попал в плен.Ранее сообщалось, что австралиец Оскар Дженкинс, который воевал на стороне Киева в составе 66-й механизированной бригады ВСУ и попал в плен к ВС РФ, весной 2025 года был приговорён к 13 годам колонии строгого режима.О взгляде на ситуацию с далёкого континента - в материале Азата Рахманова Праба Баласубраманиам: Австралия, как и весь Запад, мечтает о полном унижении России, но это невозможно. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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