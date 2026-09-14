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Ни людей, ни ресурсов, ни победы: почему киевский режим продолжает войну и кому это выгодно

Ни людей, ни ресурсов, ни победы: почему киевский режим продолжает войну и кому это выгодно - 14.09.2026 Украина.ру

Ни людей, ни ресурсов, ни победы: почему киевский режим продолжает войну и кому это выгодно

В экспертном сообществе обсуждают, способен ли киевский режим продолжать войну еще длительное время, кому и для чего это необходимо

2026-09-14T06:12

2026-09-14T06:12

2026-09-14T06:12

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украина

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владимир зеленский

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владимир путин

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Война продолжается, люди гибнут. Владимир Зеленский просит Запад о новых поставках ракет для систем Patriot, говорит о санкциях. Никаких признаков скорого замирения не наблюдается и после недавнего визита в Москву и в Киев спецпосланников Дональда Трампа.Удивляться нечему, ведь Зеленский делает то, что ему велят хозяева, считает вынужденно покинувший страну украинский военный эксперт Юрий Дудкин. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что и Patriot Киеву не поможет, даже если ракеты дадут, — у РФ много разных ударных средств.Запад начинает понимать, что не только Украина выдохлась, но и что начинает выдыхаться он сам, что все это не может длиться вечно. Западные политики также понимают, что со своей территории бить по России нельзя, что они тогда "влипнут".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия хочет мира, но "если они (политики Запада. — Ред.) хотят воевать с Россией, то это уже совсем другая война, это не проведение специальной военной операции".А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Европа хочет сохранить откровенно русофобский, агрессивный неонацистский режим"."Я не вижу, как российский народ может принять такую развязку", — сказал Лавров, чьи слова приводит издание "Союзное вече".Дудкин подчеркнул, что "наступает логический конец" и для Украины, когда для длительной войны нет людей, нет ресурсов, нет и "заинтересантов, которые могли бы гарантировать, что Украина сможет победить в этой войне".Но киевский режим отступать не намерен. Глава ОП Кирилл Буданов** на латвийском телевидении LTV заявил, что Украина будет воевать "столько, сколько потребуется". Кому именно потребуется — не уточнил.Комментируя это заявление, украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук с иронией отметил, что лично он рад за главу ОП, который "немножко раздобрел, сидя в… теплом бункере", но отметил, что Буданов "готов на своей должности воевать украинцами".А популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" в связи с заявлением Буданова констатировал, что "сказки Венского леса продолжаются, европейцы должны верить, что Украина еще долго способна воевать, выигрывая ЕС время для подготовки".Впрочем, верь или не верь, но ведь и на деле воюет вот уже пятый год. И сколько еще это продлится?Ни одна из сторон не собирается заканчивать войну, считает украинский политик и общественный деятель, депутат Верховной Рады VI–VIII созывов, ныне директор Института дунайских исследований Виталий Барвиненко. Он в эфире канала UkrLife пояснил, что государства могут закончить конфликт при условии, когда предполагаемые убытки больше, чем предполагаемые положительные результаты от остановки войны.По словам политика, Россия по-прежнему получает достаточные доходы от нефтегазового комплекса, нашла методы эффективного обхода санкций, а Украина по-прежнему получает международное финансирование для ведения войны. И пока это так, война будет продолжаться, на уступки ни одна из сторон не пойдет.Он также отметил, что единственное, чего может добиваться сейчас Киев, так это того, чтобы западные партнеры не оставили его один на один с Россией, — это сейчас главная задача Зеленского, а вовсе "не обсуждение какого-то плана мира, которого нет и не будет".Барвиненко рассказал, что для внутреннего украинского потребителя создаются разные "картинки", даже "дымовая завеса", например, в виде визитов разных лиц (вроде Кушнера и Уиткоффа, представляющих Трампа, но не Госдеп). А вот если проанализировать некоторые документы, то можно сделать вывод, что "российско-украинская война для политического истеблишмента США уходит на периферийные позиции".По мнению эксперта, это происходит, в частности, из-за ближневосточного кризиса."И задача Трампа — просто не дать не то что России выиграть, но не дать обвалиться резко украинскому фронту", — сказал он, добавив, что при этом большая часть европейского истеблишмента заинтересована в том, чтобы война на Украине продолжалась еще какое-то время, нужное им для переоснащения армии и перестройки экономики.Если и будут возможны какие-то перемирия, то только в виде бизнес-проектов (вывоз зерна и т. п.). А вообще украинская власть вместо рассказов о том, что скоро все закончится, должна бы объяснять населению, как людям выживать в этой затянувшейся войне, сделал вывод Барвиненко.Зачем европейцам переоснащать армии и укреплять ВПК, все понимают. Как отметил Владимир Путин на саммите БРИКС в Индии, сейчас в ЕС говорят о том, что думают о вводе войск на территорию Украины, — а "это означает войну с Россией".*лица, признанные в РФ иноагентами; ** лица, внесенные в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260913/natsiya-napolovinu-unichtozhena-zadacha-vlasti--dobit-ostavshikhsya-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1083156629.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, россия, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин