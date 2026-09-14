https://ukraina.ru/20260914/srazu-posle-skandala-evrokomissiya-prizvala-ukrainu-reformirovat-genprokuraturu-1083186444.html
Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру
Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру - 14.09.2026 Украина.ру
Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру
В Еврокомиссии призвали Киев реформировать Генпрокуратуру и ввести конкурс на должность её главы на фоне скандала с Кравченко и НАБУ. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь ЕК Гийом Мерсье
2026-09-14T15:04
2026-09-14T15:04
2026-09-14T15:04
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россия
кравченко
кривонос
владимир зеленский
набу
еврокомиссия
генпрокуратура
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"Украинские власти должны продолжать эту работу последовательно и эффективно", — сказал он.Напомним, генпрокурор Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Кривоносу и уехал за границу. Об этом – в материале Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул странуВ НАБУ и САП назвали заявление Кравченко "продолжением систематической атаки на антикоррупционные органы"."Эта атака началась не сегодня. Её активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора", — говорится в заявлении НАБУ.Там подчеркнули, что Кривоносу официально не предъявлено ни одного подозрения, а утверждения об изъятии производств не соответствуют действительности. Владимир Зеленский попытался сделать вид, что к решению о подозрениях главе НАБУ не имеет отношения.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, кравченко, кривонос, владимир зеленский, набу, еврокомиссия, генпрокуратура
Новости, Украина, Киев, Россия, Кравченко, Кривонос, Владимир Зеленский, НАБУ, Еврокомиссия, генпрокуратура
Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру
В Еврокомиссии призвали Киев реформировать Генпрокуратуру и ввести конкурс на должность её главы на фоне скандала с Кравченко и НАБУ. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь ЕК Гийом Мерсье
"Украинские власти должны продолжать эту работу последовательно и эффективно", — сказал он.
Напомним, генпрокурор Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Кривоносу и уехал за границу. Об этом – в материале Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну
В НАБУ и САП назвали заявление Кравченко "продолжением систематической атаки на антикоррупционные органы".
"Эта атака началась не сегодня. Её активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора", — говорится в заявлении НАБУ.
Там подчеркнули, что Кривоносу официально не предъявлено ни одного подозрения, а утверждения об изъятии производств не соответствуют действительности. Владимир Зеленский попытался сделать вид, что к решению о подозрениях главе НАБУ не имеет отношения.
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