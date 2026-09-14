https://ukraina.ru/20260914/srazu-posle-skandala-evrokomissiya-prizvala-ukrainu-reformirovat-genprokuraturu-1083186444.html

Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру

Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру - 14.09.2026 Украина.ру

Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру

В Еврокомиссии призвали Киев реформировать Генпрокуратуру и ввести конкурс на должность её главы на фоне скандала с Кравченко и НАБУ. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь ЕК Гийом Мерсье

2026-09-14T15:04

2026-09-14T15:04

2026-09-14T15:04

новости

украина

киев

россия

кравченко

кривонос

владимир зеленский

набу

еврокомиссия

генпрокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_0:289:2757:1840_1920x0_80_0_0_a2287356666f374dcf70eefc64d39a22.jpg

"Украинские власти должны продолжать эту работу последовательно и эффективно", — сказал он.Напомним, генпрокурор Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Кривоносу и уехал за границу. Об этом – в материале Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул странуВ НАБУ и САП назвали заявление Кравченко "продолжением систематической атаки на антикоррупционные органы"."Эта атака началась не сегодня. Её активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора", — говорится в заявлении НАБУ.Там подчеркнули, что Кривоносу официально не предъявлено ни одного подозрения, а утверждения об изъятии производств не соответствуют действительности. Владимир Зеленский попытался сделать вид, что к решению о подозрениях главе НАБУ не имеет отношения.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, кравченко, кривонос, владимир зеленский, набу, еврокомиссия, генпрокуратура