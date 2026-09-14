https://ukraina.ru/20260914/komitet-verkhovnoy-rady-po-byudzhetu-podschital-stoimost-odnogo-dnya-voyny-1083182083.html

Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"

Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны" - 14.09.2026 Украина.ру

Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"

Стоимость одного дня в условиях СВО для нынешнего руководства Украины значительно выросла. Об этом 14 сентября заявила глава бюджетного комитета украинского парламента (Верховной Рады) Роксолана Подласая

2026-09-14T14:03

2026-09-14T14:03

2026-09-14T14:03

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В украинском парламенте констатировали возросшую стоимость боевых действий в условиях "войны" с Россией."$190 млн - столько стоит украинскому бюджету один день войны в 2026 году, без учета оружия, которое предоставляют партнеры. В 2024 это было $140 млн", - сообщила Подласая. По её мнению "война дорожает" потому, что: "большая армия; больше семей военных, которым государство гарантирует поддержку; и потребность в большем количестве оружия - прежде всего средств поражения средней и большой дальности, которые бьют по российским НПЗ, финансирующим эту войну". Бюджетные расходы на Украине за 8 месяцев на нацбезопасность и оборону стоили почти $42 млрд (без учета военной помощи в натуральной форме). При этом собственного ресурса (доходы и заимствования) представители киевского режима "привлекли лишь $39 млрд, поэтому больше не покрываем даже собственную долю расходов, которую покрывали ранее". Украинское армейское командование заявляет о дополнительных финансовых потребностях в размере $27 млрд до конца года, добавила глава комитета ВРУ по бюджету."Россия целенаправленно бьет именно по отраслям, которые генерируют доходы бюджета: только внутренний и импортный НДС за восемь месяцев недовыполнен на $1,35 млрд, и четверть этой суммы потеряна именно в августе", - пожаловалась Подласая своим подписчикам в соцсети.Она также оценила российские расходы на СВО за первое полугодие 2026 года в размере $123 млрд. Источников таких сведений она не назвала, отметив лишь, что Россия производит и целенаправленно бьет по отраслям, которые генерируют доходы украинского бюджета."$190 млн - это далеко не предел", - предупредила глава комитета ВРУ. Тем временем киевский режим наращивает госдолг. Подробности в публикации Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - КорецкийАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работатьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, нпз, канада, верховная рада, госдолг, всу, расходы, бюджет, оборонный бюджет