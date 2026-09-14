Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны" - 14.09.2026 Украина.ру
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Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"
Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны" - 14.09.2026 Украина.ру
Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"
Стоимость одного дня в условиях СВО для нынешнего руководства Украины значительно выросла. Об этом 14 сентября заявила глава бюджетного комитета украинского парламента (Верховной Рады) Роксолана Подласая
2026-09-14T14:03
2026-09-14T14:03
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В украинском парламенте констатировали возросшую стоимость боевых действий в условиях "войны" с Россией."$190 млн - столько стоит украинскому бюджету один день войны в 2026 году, без учета оружия, которое предоставляют партнеры. В 2024 это было $140 млн", - сообщила Подласая. По её мнению "война дорожает" потому, что: "большая армия; больше семей военных, которым государство гарантирует поддержку; и потребность в большем количестве оружия - прежде всего средств поражения средней и большой дальности, которые бьют по российским НПЗ, финансирующим эту войну". Бюджетные расходы на Украине за 8 месяцев на нацбезопасность и оборону стоили почти $42 млрд (без учета военной помощи в натуральной форме). При этом собственного ресурса (доходы и заимствования) представители киевского режима "привлекли лишь $39 млрд, поэтому больше не покрываем даже собственную долю расходов, которую покрывали ранее". Украинское армейское командование заявляет о дополнительных финансовых потребностях в размере $27 млрд до конца года, добавила глава комитета ВРУ по бюджету."Россия целенаправленно бьет именно по отраслям, которые генерируют доходы бюджета: только внутренний и импортный НДС за восемь месяцев недовыполнен на $1,35 млрд, и четверть этой суммы потеряна именно в августе", - пожаловалась Подласая своим подписчикам в соцсети.Она также оценила российские расходы на СВО за первое полугодие 2026 года в размере $123 млрд. Источников таких сведений она не назвала, отметив лишь, что Россия производит и целенаправленно бьет по отраслям, которые генерируют доходы украинского бюджета."$190 млн - это далеко не предел", - предупредила глава комитета ВРУ. Тем временем киевский режим наращивает госдолг. Подробности в публикации Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - КорецкийАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работатьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, нпз, канада, верховная рада, госдолг, всу, расходы, бюджет, оборонный бюджет
Новости, Россия, Украина, НПЗ, Канада, Верховная Рада, госдолг, ВСУ, расходы, бюджет, оборонный бюджет

Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"

14:03 14.09.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / pidlasa
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / pidlasa
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Стоимость одного дня в условиях СВО для нынешнего руководства Украины значительно выросла. Об этом 14 сентября заявила глава бюджетного комитета украинского парламента (Верховной Рады) Роксолана Подласая
В украинском парламенте констатировали возросшую стоимость боевых действий в условиях "войны" с Россией.
"$190 млн - столько стоит украинскому бюджету один день войны в 2026 году, без учета оружия, которое предоставляют партнеры. В 2024 это было $140 млн", - сообщила Подласая.
По её мнению "война дорожает" потому, что: "большая армия; больше семей военных, которым государство гарантирует поддержку; и потребность в большем количестве оружия - прежде всего средств поражения средней и большой дальности, которые бьют по российским НПЗ, финансирующим эту войну".
Бюджетные расходы на Украине за 8 месяцев на нацбезопасность и оборону стоили почти $42 млрд (без учета военной помощи в натуральной форме). При этом собственного ресурса (доходы и заимствования) представители киевского режима "привлекли лишь $39 млрд, поэтому больше не покрываем даже собственную долю расходов, которую покрывали ранее".
Украинское армейское командование заявляет о дополнительных финансовых потребностях в размере $27 млрд до конца года, добавила глава комитета ВРУ по бюджету.
"Россия целенаправленно бьет именно по отраслям, которые генерируют доходы бюджета: только внутренний и импортный НДС за восемь месяцев недовыполнен на $1,35 млрд, и четверть этой суммы потеряна именно в августе", - пожаловалась Подласая своим подписчикам в соцсети.
Она также оценила российские расходы на СВО за первое полугодие 2026 года в размере $123 млрд. Источников таких сведений она не назвала, отметив лишь, что Россия производит и целенаправленно бьет по отраслям, которые генерируют доходы украинского бюджета.
"$190 млн - это далеко не предел", - предупредила глава комитета ВРУ.
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