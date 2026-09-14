https://ukraina.ru/20260914/afera-s-usynovleniem-pokinuvshiy-ukrainu-genprokuror-raskryl-ugolovnoe-proshloe-direktora-nabu-1083185949.html

Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ

Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ - 14.09.2026 Украина.ру

Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ

Уехавший из страны генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в телеграм-канале опубликовал видео с компроматом на директора НАБУ Семена Кривоноса

2026-09-14T14:52

2026-09-14T14:52

2026-09-14T14:52

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кривонос

юлия тимошенко

набу

верховная рада

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В опубликованных материалах утверждается, что в 2009 году суд Киева признал Кривоноса виновным в подкупе избирателей в пользу партии "Блок Юлии Тимошенко".Чтобы избежать реального тюремного срока, он пошел на махинацию: через сообщницу нашел мать-одиночку и подал в ЗАГС заявление о фиктивном отцовстве. Сразу после получения документов на мальчика 2008 года рождения Кривонос потребовал амнистию как единственный кормилец. Суд закрыл уголовное дело, а уже в 2018 году чиновник снова обратился в инстанции и официально вычеркнул свое имя из свидетельства о рождении ребенка.Ранее Кравченко подтвердил, что подготовил официальные обвинения против руководителя НАБУ в подделке документов и фиктивном усыновлении. После этого глава ведомства экстренно покинул Украину, попытавшись оправдать свой отъезд "заграничной командировкой" ради информирования иностранных партнеров о кризисе в антикоррупционной системе. Как сообщили украинские СМИ, минувшей ночью страну также покинула и его жена. В свою очередь, Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении Кравченко. А профильный комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности оперативно поддержал эту отставку, рассказал депутат Ярослав Железняк.Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину

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новости, украина, киев, кравченко, кривонос, юлия тимошенко, набу, верховная рада