Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ - 14.09.2026 Украина.ру
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Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ
Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ - 14.09.2026 Украина.ру
Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ
Уехавший из страны генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в телеграм-канале опубликовал видео с компроматом на директора НАБУ Семена Кривоноса
2026-09-14T14:52
2026-09-14T14:52
новости
украина
киев
кравченко
кривонос
юлия тимошенко
набу
верховная рада
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В опубликованных материалах утверждается, что в 2009 году суд Киева признал Кривоноса виновным в подкупе избирателей в пользу партии "Блок Юлии Тимошенко".Чтобы избежать реального тюремного срока, он пошел на махинацию: через сообщницу нашел мать-одиночку и подал в ЗАГС заявление о фиктивном отцовстве. Сразу после получения документов на мальчика 2008 года рождения Кривонос потребовал амнистию как единственный кормилец. Суд закрыл уголовное дело, а уже в 2018 году чиновник снова обратился в инстанции и официально вычеркнул свое имя из свидетельства о рождении ребенка.Ранее Кравченко подтвердил, что подготовил официальные обвинения против руководителя НАБУ в подделке документов и фиктивном усыновлении. После этого глава ведомства экстренно покинул Украину, попытавшись оправдать свой отъезд "заграничной командировкой" ради информирования иностранных партнеров о кризисе в антикоррупционной системе. Как сообщили украинские СМИ, минувшей ночью страну также покинула и его жена. В свою очередь, Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении Кравченко. А профильный комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности оперативно поддержал эту отставку, рассказал депутат Ярослав Железняк.Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, кравченко, кривонос, юлия тимошенко, набу, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Кравченко, Кривонос, Юлия Тимошенко, НАБУ, Верховная Рада

Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ

14:52 14.09.2026
 
© commons.wikimedia.org / Чулюк-Заграй Микита
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© commons.wikimedia.org / Чулюк-Заграй Микита
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Уехавший из страны генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в телеграм-канале опубликовал видео с компроматом на директора НАБУ Семена Кривоноса
В опубликованных материалах утверждается, что в 2009 году суд Киева признал Кривоноса виновным в подкупе избирателей в пользу партии "Блок Юлии Тимошенко".
Чтобы избежать реального тюремного срока, он пошел на махинацию: через сообщницу нашел мать-одиночку и подал в ЗАГС заявление о фиктивном отцовстве.
Сразу после получения документов на мальчика 2008 года рождения Кривонос потребовал амнистию как единственный кормилец.
Суд закрыл уголовное дело, а уже в 2018 году чиновник снова обратился в инстанции и официально вычеркнул свое имя из свидетельства о рождении ребенка.
Ранее Кравченко подтвердил, что подготовил официальные обвинения против руководителя НАБУ в подделке документов и фиктивном усыновлении. После этого глава ведомства экстренно покинул Украину, попытавшись оправдать свой отъезд "заграничной командировкой" ради информирования иностранных партнеров о кризисе в антикоррупционной системе. Как сообщили украинские СМИ, минувшей ночью страну также покинула и его жена.
В свою очередь, Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении Кравченко. А профильный комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности оперативно поддержал эту отставку, рассказал депутат Ярослав Железняк.
Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
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