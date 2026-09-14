Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского" - 14.09.2026 Украина.ру
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Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"
Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского" - 14.09.2026 Украина.ру
Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"
Юлия Мендель, на заре президентской карьеры Зеленского работавшая его пресс-секретарём, жалуется американской публике и всем людям доброй воли, что её бывший шеф ввёл против неё санкции.
2026-09-14T12:52
2026-09-14T12:53
мнения
весь ищенко
игорь коломойский
нато
ес
юлия мендель
оон
владимир зеленский
запад
германия
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"Санкции неконституционны", – говорит Мендель. И это правда: санкции по-украински – способ внесудебной административной расправы со своими политическими противниками.Игорь Коломойский*, которого на Украине судят-судят, но никак не осудят, прямо в зале суда клеймит прокуроров за коррупцию, а режим Зеленского – за провальную политику, приведшую Украину к катастрофе. Это тоже правда. На Украине коррумпированы не только прокуроры, но вся власть, начиная с самого нижнего бюрократического уровня и заканчивая президентом. Если Саакашвили в своё время, согласно утверждениям его политических оппонентов в Грузии, искоренил низовую коррупцию в пользу верхушечной, то Зеленский развил тотальную коррупцию на Украине до гомерических размеров (объединив этим низы с верхами). И, конечно, довёл украинское государство до полной катастрофы.Но есть нюансы.Во-первых, Зеленский всего лишь продолжает дело всех предыдущих президентов. Да, с остервенением, без оглядки на последствия. Да, он не использовал последний шанс изменить политику, но ехал он с Кравчуком, Кучмой, Ющенко, Януковичем и Порошенко* в одних санях, строго держа заданное ими направление на Запад. И у него, безусловно, было меньше возможностей изменить прозападный курс на пророссийский, чем у того же Кучмы, так как за прошедшие между их президентствами два десятилетия резко сократилась электоральная база пророссийских политиков, а русофобия стала на Украине политическим мейнстримом.Во-вторых, и Мендель, и Коломойский* вспомнили о законах, конституции, государственных интересах, борьбе с коррупцией и кокаиновой зависимости Зеленского не тогда, когда поддерживали его и могли как-то влиять на проводимую им политику. И даже не тогда, когда Зеленский вышвырнул их из своей команды, а Коломойского* даже посадил в тюрьму. Пока режим был в силе, поддерживался коллективным Западом, негативные качества лично Зеленского и антинародный характер режима их не волновали. Кстати, и сейчас нацистский характер режима Зеленского не критикуется ни Мендель, ни Коломойским*. С их точки зрения плохи не нацисты у власти, а коррупция, нарушения закона и т.д.Конечно, коррупция, беззаконие и президент-наркоман – это плохо. Но всё это – результат государственного переворота, итогом которого стало установление неконституционного нацистского режима. Переворот же стал результатом длительного дрейфа украинской власти (при всех президентах) к "европейским ценностям" и членству в ЕС и НАТО, предполагавшему проведение русофобской политики и коррупционные связи с западными политиками. Это замкнутый круг "европейского выбора", сделанного Украиной изначально.Но ведь Мендедь и Коломойский* – не против "европейского выбора", они не против государственной русофобии. Наоборот, они этот курс поддерживали и пропагандировали, а Коломойский* в 2014 году даже обещал 10 тысяч долларов "за москаля" (не уточняя, живого или мёртвого). Они не против американских и европейских санкций против России. Хоть эти санкции также незаконны с точки зрения международного права, ибо введены без согласия Совета безопасности ООН – единственного международного органа, имеющего право вводить санкции в отношении суверенных государств. Без искренней поддержки миллионов мендель и коломойских Зеленский не мог бы проводить русофобскую политику.Таких "жертв режима" на Украине много, Мендель и Коломойский* – лишь верхушка айсберга. Когда-то Владимир Корнилов в компании киевских русофилов говорил об адептах майдана: "А когда они окончательно проиграют, они обвинят нас в том, что мы против них плохо боролись". Похоже, это время пришло: Коломойский* и Мендель – главные борцы с диктатурой Зеленского. Это примерно как Гиммлер и с Герингом, которых Гитлер накануне самоубийства снял со всех постов и приказал арестовать и расстрелять за измену ему лично, на основании этого факта провозгласили бы себя борцами с гитлеровской диктатурой.Мендель и Коломойский* объявили себя борцами с диктатурой Зеленского. Геринг, Гиммлер и целый ряд позднее казнённых или получивших большие тюремные сроки генералов и чиновников рейха в Нюрнберге заявляли о своём несогласии лично с Гитлером по ряду вопросов. Германским нацистам это не помогло. Вряд ли поможет и украинским.Американцы, конечно, Мендель не выдадут, но и её политическая роль закончится вместе с режимом Зеленского, а больше капитализировать ей нечего. Что же касается Коломойского*, то крайне сомнительно, что его смогут вывезти за границу и даже вообще захотят вывозить. Ведь за пределами Украины Зеленский не сможет его контролировать, а обозлённый заключением олигарх способен рассказать много интересного. Такого проще убить, но могут не успеть, да и охрану можно подкупить – когда власть валится, деньги важнее лояльности. В таком случае Коломойский* будет отвечать уже перед российским судом, который вряд ли решит, что "борьба" с диктатурой Зеленского компенсирует активную роль Коломойского* в установлении на Украине нацистского русофобского режима.Геринг и Гиммлер плохо кончили. Но были иные примеры – более сообразительные люди. Например, начальник генерального штаба сухопутных войск гитлеровской Германии (ОКХ) в 1938-1942 голах, генерал-полковник Франц Гальдер, которого летом 1944 года арестовали по подозрению в причастности к организации покушения на Гитлера. Держали в концлагере до апреля 1945 года, затем его освободили американцы.Наличие у Гальдера "разногласий с Гитлером" было очевидно, хоть он и не участвовал в подготовке июльского покушения 1944 года. Генерал был активным заговорщиком в 1938-39 годах, когда боялся, что гитлеровский авантюризм ввергнет Германию в войну с Великобританией и Францией до достижения вермахтом готовности к такому противостоянию. Но когда генерал понял, что Лондон и Париж сдают своих восточноевропейских союзников, он, хоть и не полюбил нацистов, верой и правдой служил режиму. При его непосредственном участии и даже под его руководством разработаны все наиболее успешные наступательные операции рейха. С уходом Гальдера кончился и блицкриг. Конечно, блицкриг кончился не потому, что сняли Гальдера, а потому, что у Германии кончились необходимые для такой войны ресурсы, она потеряла необходимое превосходство на фронте, но снятие Гальдера с должности стало всё же знаменательным моментом, потому что произошло на переломе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.Любил Гальдер нацистов или не любил, но он несёт полную ответственность за все военные преступления вермахта в 1938-1942 годах, так как осуществлял непосредственное руководство войсками на большинстве театров военных действий. Его коллегу Кейтеля (начальника штаба вооружённых сил – ОКВ) за подобное руководство повесили по итогам Нюрнберга, где Гальдер выступал в качестве свидетеля. А всё потому, что генерал оказался одним их немногих умных в верхушке рейха. Он не понадеялся на то, что западные союзники всем всё простят, так как нацизм им ещё понадобится, и упирал в защите не свои разногласия с Гитлером, а на свою "борьбу с нацизмом". Он выступил не борцом с личной диктатурой во благо системы, а борцом с системой.После войны Гальдер служил одновременно ФРГ и США и даже был награждён американской премией "За заслуги в гражданской службе". То есть Гитлер награждал его за военные заслуги перед нацистским режимом, а американцы – за гражданские заслуги перед борцами с нацистским режимом.Мендель и Коломойский* – первые ласточки. "Борцы с диктатурой" ради сохранения режима, верящие, что украинские нацисты американцам ещё понадобятся. Где-то за их спинами роятся украинские гальдеры. Таковых будет куда больше, чем было в послевоенной Германии. Они уже поняли, что американцы спокойно сдадут украинских нацистов, как сдали ими же выращенных немецких. Если у Вашингтона будут желание и возможность, он вырастит себе новых нацистов (была бы Украина). Сейчас же важно дистанцироваться не только от одиозных личностей, но и от одиозных людей, заявить: "Мы просто солдаты, просто исполняли свой гражданский долг – родину защищали, а в политике мы не разбираемся, какой там был режим в Киеве не понимали. Мы, можно сказать, пострадавшие – нуждаемся в срочной помощи международного сообщества". Американцы и европейцы их поддержат, так как это – питательная среда, из которой в любой момент можно воспроизвести украинский русофобский нацизм.Поэтому, хоть поймать и посадить удастся не всех, вердикт суда (пусть и заочный) должен быть вынесен по каждому: и по Мендель, и по Коломойскому*, и по их более сообразительным коллегам, уже занятым созданием себе "антинациских" биографий. Иначе головы у этой гидры будут отрастать вечно.* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФШлейф Трампа, Зеленский в поисках гурта и преддверие экономической катастрофы. Украина на минувшей неделе
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https://ukraina.ru/20260628/prigovor-kolomoyskomu-v-rossii---chernaya-metka-dlya-ukrainskikh-elit-1080723108.html
https://ukraina.ru/20260817/byvshiy-press-sekretar-mendel-zayavila-o-samoubiystvennoy-politike-zelenskogo-1082571160.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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мнения, весь ищенко, игорь коломойский, нато, ес, юлия мендель, оон, владимир зеленский, запад, германия, украина
Мнения, весь Ищенко, Игорь Коломойский, НАТО, ЕС, Юлия Мендель, ООН, Владимир Зеленский, Запад, Германия, Украина

Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"

12:52 14.09.2026 (обновлено: 12:53 14.09.2026)
 
© Фото : Youtube-канал Такера Карлсона
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Фото : Youtube-канал Такера Карлсона
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Юлия Мендель, на заре президентской карьеры Зеленского работавшая его пресс-секретарём, жалуется американской публике и всем людям доброй воли, что её бывший шеф ввёл против неё санкции.
"Санкции неконституционны", – говорит Мендель.
И это правда: санкции по-украински – способ внесудебной административной расправы со своими политическими противниками.
Игорь Коломойский*, которого на Украине судят-судят, но никак не осудят, прямо в зале суда клеймит прокуроров за коррупцию, а режим Зеленского – за провальную политику, приведшую Украину к катастрофе. Это тоже правда. На Украине коррумпированы не только прокуроры, но вся власть, начиная с самого нижнего бюрократического уровня и заканчивая президентом. Если Саакашвили в своё время, согласно утверждениям его политических оппонентов в Грузии, искоренил низовую коррупцию в пользу верхушечной, то Зеленский развил тотальную коррупцию на Украине до гомерических размеров (объединив этим низы с верхами). И, конечно, довёл украинское государство до полной катастрофы.
Но есть нюансы.
Во-первых, Зеленский всего лишь продолжает дело всех предыдущих президентов. Да, с остервенением, без оглядки на последствия. Да, он не использовал последний шанс изменить политику, но ехал он с Кравчуком, Кучмой, Ющенко, Януковичем и Порошенко* в одних санях, строго держа заданное ими направление на Запад.
И у него, безусловно, было меньше возможностей изменить прозападный курс на пророссийский, чем у того же Кучмы, так как за прошедшие между их президентствами два десятилетия резко сократилась электоральная база пророссийских политиков, а русофобия стала на Украине политическим мейнстримом.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Во-вторых, и Мендель, и Коломойский* вспомнили о законах, конституции, государственных интересах, борьбе с коррупцией и кокаиновой зависимости Зеленского не тогда, когда поддерживали его и могли как-то влиять на проводимую им политику. И даже не тогда, когда Зеленский вышвырнул их из своей команды, а Коломойского* даже посадил в тюрьму. Пока режим был в силе, поддерживался коллективным Западом, негативные качества лично Зеленского и антинародный характер режима их не волновали. Кстати, и сейчас нацистский характер режима Зеленского не критикуется ни Мендель, ни Коломойским*. С их точки зрения плохи не нацисты у власти, а коррупция, нарушения закона и т.д.
Конечно, коррупция, беззаконие и президент-наркоман – это плохо. Но всё это – результат государственного переворота, итогом которого стало установление неконституционного нацистского режима. Переворот же стал результатом длительного дрейфа украинской власти (при всех президентах) к "европейским ценностям" и членству в ЕС и НАТО, предполагавшему проведение русофобской политики и коррупционные связи с западными политиками.
Это замкнутый круг "европейского выбора", сделанного Украиной изначально.
Но ведь Мендедь и Коломойский* – не против "европейского выбора", они не против государственной русофобии. Наоборот, они этот курс поддерживали и пропагандировали, а Коломойский* в 2014 году даже обещал 10 тысяч долларов "за москаля" (не уточняя, живого или мёртвого).
Они не против американских и европейских санкций против России. Хоть эти санкции также незаконны с точки зрения международного права, ибо введены без согласия Совета безопасности ООН – единственного международного органа, имеющего право вводить санкции в отношении суверенных государств. Без искренней поддержки миллионов мендель и коломойских Зеленский не мог бы проводить русофобскую политику.
Таких "жертв режима" на Украине много, Мендель и Коломойский* – лишь верхушка айсберга. Когда-то Владимир Корнилов в компании киевских русофилов говорил об адептах майдана: "А когда они окончательно проиграют, они обвинят нас в том, что мы против них плохо боролись".
Похоже, это время пришло: Коломойский* и Мендель – главные борцы с диктатурой Зеленского. Это примерно как Гиммлер и с Герингом, которых Гитлер накануне самоубийства снял со всех постов и приказал арестовать и расстрелять за измену ему лично, на основании этого факта провозгласили бы себя борцами с гитлеровской диктатурой.
Мендель и Коломойский* объявили себя борцами с диктатурой Зеленского. Геринг, Гиммлер и целый ряд позднее казнённых или получивших большие тюремные сроки генералов и чиновников рейха в Нюрнберге заявляли о своём несогласии лично с Гитлером по ряду вопросов. Германским нацистам это не помогло. Вряд ли поможет и украинским.
Американцы, конечно, Мендель не выдадут, но и её политическая роль закончится вместе с режимом Зеленского, а больше капитализировать ей нечего. Что же касается Коломойского*, то крайне сомнительно, что его смогут вывезти за границу и даже вообще захотят вывозить. Ведь за пределами Украины Зеленский не сможет его контролировать, а обозлённый заключением олигарх способен рассказать много интересного.
Такого проще убить, но могут не успеть, да и охрану можно подкупить – когда власть валится, деньги важнее лояльности. В таком случае Коломойский* будет отвечать уже перед российским судом, который вряд ли решит, что "борьба" с диктатурой Зеленского компенсирует активную роль Коломойского* в установлении на Украине нацистского русофобского режима.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
28 июня, 07:54
Приговор Коломойскому* в России - черная метка для украинских элитПеред "жидобандеровцем" Игорем Коломойским замаячила вторая "касса" - в России
Геринг и Гиммлер плохо кончили. Но были иные примеры – более сообразительные люди. Например, начальник генерального штаба сухопутных войск гитлеровской Германии (ОКХ) в 1938-1942 голах, генерал-полковник Франц Гальдер, которого летом 1944 года арестовали по подозрению в причастности к организации покушения на Гитлера. Держали в концлагере до апреля 1945 года, затем его освободили американцы.
Наличие у Гальдера "разногласий с Гитлером" было очевидно, хоть он и не участвовал в подготовке июльского покушения 1944 года. Генерал был активным заговорщиком в 1938-39 годах, когда боялся, что гитлеровский авантюризм ввергнет Германию в войну с Великобританией и Францией до достижения вермахтом готовности к такому противостоянию. Но когда генерал понял, что Лондон и Париж сдают своих восточноевропейских союзников, он, хоть и не полюбил нацистов, верой и правдой служил режиму.
При его непосредственном участии и даже под его руководством разработаны все наиболее успешные наступательные операции рейха. С уходом Гальдера кончился и блицкриг. Конечно, блицкриг кончился не потому, что сняли Гальдера, а потому, что у Германии кончились необходимые для такой войны ресурсы, она потеряла необходимое превосходство на фронте, но снятие Гальдера с должности стало всё же знаменательным моментом, потому что произошло на переломе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
Любил Гальдер нацистов или не любил, но он несёт полную ответственность за все военные преступления вермахта в 1938-1942 годах, так как осуществлял непосредственное руководство войсками на большинстве театров военных действий. Его коллегу Кейтеля (начальника штаба вооружённых сил – ОКВ) за подобное руководство повесили по итогам Нюрнберга, где Гальдер выступал в качестве свидетеля. А всё потому, что генерал оказался одним их немногих умных в верхушке рейха.
Он не понадеялся на то, что западные союзники всем всё простят, так как нацизм им ещё понадобится, и упирал в защите не свои разногласия с Гитлером, а на свою "борьбу с нацизмом". Он выступил не борцом с личной диктатурой во благо системы, а борцом с системой.
После войны Гальдер служил одновременно ФРГ и США и даже был награждён американской премией "За заслуги в гражданской службе". То есть Гитлер награждал его за военные заслуги перед нацистским режимом, а американцы – за гражданские заслуги перед борцами с нацистским режимом.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
17 августа, 20:29
Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о самоубийственной политике ЗеленскогоБывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он проводит самоубийственную национальную политику вместо достижения мира, который был доступен в разных формах, но отвергнут им. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
Мендель и Коломойский* – первые ласточки. "Борцы с диктатурой" ради сохранения режима, верящие, что украинские нацисты американцам ещё понадобятся. Где-то за их спинами роятся украинские гальдеры. Таковых будет куда больше, чем было в послевоенной Германии. Они уже поняли, что американцы спокойно сдадут украинских нацистов, как сдали ими же выращенных немецких.
Если у Вашингтона будут желание и возможность, он вырастит себе новых нацистов (была бы Украина). Сейчас же важно дистанцироваться не только от одиозных личностей, но и от одиозных людей, заявить: "Мы просто солдаты, просто исполняли свой гражданский долг – родину защищали, а в политике мы не разбираемся, какой там был режим в Киеве не понимали. Мы, можно сказать, пострадавшие – нуждаемся в срочной помощи международного сообщества". Американцы и европейцы их поддержат, так как это – питательная среда, из которой в любой момент можно воспроизвести украинский русофобский нацизм.
Поэтому, хоть поймать и посадить удастся не всех, вердикт суда (пусть и заочный) должен быть вынесен по каждому: и по Мендель, и по Коломойскому*, и по их более сообразительным коллегам, уже занятым созданием себе "антинациских" биографий. Иначе головы у этой гидры будут отрастать вечно.
* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
Шлейф Трампа, Зеленский в поисках гурта и преддверие экономической катастрофы. Украина на минувшей неделе
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