https://ukraina.ru/20260914/mendel-kolomoyskiy-i-drugie-chto-zadumali-bortsy-s-diktaturoy-zelenskogo-na-ukraine---1083173430.html

Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"

Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского" - 14.09.2026 Украина.ру

Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"

Юлия Мендель, на заре президентской карьеры Зеленского работавшая его пресс-секретарём, жалуется американской публике и всем людям доброй воли, что её бывший шеф ввёл против неё санкции.

2026-09-14T12:52

2026-09-14T12:52

2026-09-14T12:53

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"Санкции неконституционны", – говорит Мендель. И это правда: санкции по-украински – способ внесудебной административной расправы со своими политическими противниками.Игорь Коломойский*, которого на Украине судят-судят, но никак не осудят, прямо в зале суда клеймит прокуроров за коррупцию, а режим Зеленского – за провальную политику, приведшую Украину к катастрофе. Это тоже правда. На Украине коррумпированы не только прокуроры, но вся власть, начиная с самого нижнего бюрократического уровня и заканчивая президентом. Если Саакашвили в своё время, согласно утверждениям его политических оппонентов в Грузии, искоренил низовую коррупцию в пользу верхушечной, то Зеленский развил тотальную коррупцию на Украине до гомерических размеров (объединив этим низы с верхами). И, конечно, довёл украинское государство до полной катастрофы.Но есть нюансы.Во-первых, Зеленский всего лишь продолжает дело всех предыдущих президентов. Да, с остервенением, без оглядки на последствия. Да, он не использовал последний шанс изменить политику, но ехал он с Кравчуком, Кучмой, Ющенко, Януковичем и Порошенко* в одних санях, строго держа заданное ими направление на Запад. И у него, безусловно, было меньше возможностей изменить прозападный курс на пророссийский, чем у того же Кучмы, так как за прошедшие между их президентствами два десятилетия резко сократилась электоральная база пророссийских политиков, а русофобия стала на Украине политическим мейнстримом.Во-вторых, и Мендель, и Коломойский* вспомнили о законах, конституции, государственных интересах, борьбе с коррупцией и кокаиновой зависимости Зеленского не тогда, когда поддерживали его и могли как-то влиять на проводимую им политику. И даже не тогда, когда Зеленский вышвырнул их из своей команды, а Коломойского* даже посадил в тюрьму. Пока режим был в силе, поддерживался коллективным Западом, негативные качества лично Зеленского и антинародный характер режима их не волновали. Кстати, и сейчас нацистский характер режима Зеленского не критикуется ни Мендель, ни Коломойским*. С их точки зрения плохи не нацисты у власти, а коррупция, нарушения закона и т.д.Конечно, коррупция, беззаконие и президент-наркоман – это плохо. Но всё это – результат государственного переворота, итогом которого стало установление неконституционного нацистского режима. Переворот же стал результатом длительного дрейфа украинской власти (при всех президентах) к "европейским ценностям" и членству в ЕС и НАТО, предполагавшему проведение русофобской политики и коррупционные связи с западными политиками. Это замкнутый круг "европейского выбора", сделанного Украиной изначально.Но ведь Мендедь и Коломойский* – не против "европейского выбора", они не против государственной русофобии. Наоборот, они этот курс поддерживали и пропагандировали, а Коломойский* в 2014 году даже обещал 10 тысяч долларов "за москаля" (не уточняя, живого или мёртвого). Они не против американских и европейских санкций против России. Хоть эти санкции также незаконны с точки зрения международного права, ибо введены без согласия Совета безопасности ООН – единственного международного органа, имеющего право вводить санкции в отношении суверенных государств. Без искренней поддержки миллионов мендель и коломойских Зеленский не мог бы проводить русофобскую политику.Таких "жертв режима" на Украине много, Мендель и Коломойский* – лишь верхушка айсберга. Когда-то Владимир Корнилов в компании киевских русофилов говорил об адептах майдана: "А когда они окончательно проиграют, они обвинят нас в том, что мы против них плохо боролись". Похоже, это время пришло: Коломойский* и Мендель – главные борцы с диктатурой Зеленского. Это примерно как Гиммлер и с Герингом, которых Гитлер накануне самоубийства снял со всех постов и приказал арестовать и расстрелять за измену ему лично, на основании этого факта провозгласили бы себя борцами с гитлеровской диктатурой.Мендель и Коломойский* объявили себя борцами с диктатурой Зеленского. Геринг, Гиммлер и целый ряд позднее казнённых или получивших большие тюремные сроки генералов и чиновников рейха в Нюрнберге заявляли о своём несогласии лично с Гитлером по ряду вопросов. Германским нацистам это не помогло. Вряд ли поможет и украинским.Американцы, конечно, Мендель не выдадут, но и её политическая роль закончится вместе с режимом Зеленского, а больше капитализировать ей нечего. Что же касается Коломойского*, то крайне сомнительно, что его смогут вывезти за границу и даже вообще захотят вывозить. Ведь за пределами Украины Зеленский не сможет его контролировать, а обозлённый заключением олигарх способен рассказать много интересного. Такого проще убить, но могут не успеть, да и охрану можно подкупить – когда власть валится, деньги важнее лояльности. В таком случае Коломойский* будет отвечать уже перед российским судом, который вряд ли решит, что "борьба" с диктатурой Зеленского компенсирует активную роль Коломойского* в установлении на Украине нацистского русофобского режима.Геринг и Гиммлер плохо кончили. Но были иные примеры – более сообразительные люди. Например, начальник генерального штаба сухопутных войск гитлеровской Германии (ОКХ) в 1938-1942 голах, генерал-полковник Франц Гальдер, которого летом 1944 года арестовали по подозрению в причастности к организации покушения на Гитлера. Держали в концлагере до апреля 1945 года, затем его освободили американцы.Наличие у Гальдера "разногласий с Гитлером" было очевидно, хоть он и не участвовал в подготовке июльского покушения 1944 года. Генерал был активным заговорщиком в 1938-39 годах, когда боялся, что гитлеровский авантюризм ввергнет Германию в войну с Великобританией и Францией до достижения вермахтом готовности к такому противостоянию. Но когда генерал понял, что Лондон и Париж сдают своих восточноевропейских союзников, он, хоть и не полюбил нацистов, верой и правдой служил режиму. При его непосредственном участии и даже под его руководством разработаны все наиболее успешные наступательные операции рейха. С уходом Гальдера кончился и блицкриг. Конечно, блицкриг кончился не потому, что сняли Гальдера, а потому, что у Германии кончились необходимые для такой войны ресурсы, она потеряла необходимое превосходство на фронте, но снятие Гальдера с должности стало всё же знаменательным моментом, потому что произошло на переломе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.Любил Гальдер нацистов или не любил, но он несёт полную ответственность за все военные преступления вермахта в 1938-1942 годах, так как осуществлял непосредственное руководство войсками на большинстве театров военных действий. Его коллегу Кейтеля (начальника штаба вооружённых сил – ОКВ) за подобное руководство повесили по итогам Нюрнберга, где Гальдер выступал в качестве свидетеля. А всё потому, что генерал оказался одним их немногих умных в верхушке рейха. Он не понадеялся на то, что западные союзники всем всё простят, так как нацизм им ещё понадобится, и упирал в защите не свои разногласия с Гитлером, а на свою "борьбу с нацизмом". Он выступил не борцом с личной диктатурой во благо системы, а борцом с системой.После войны Гальдер служил одновременно ФРГ и США и даже был награждён американской премией "За заслуги в гражданской службе". То есть Гитлер награждал его за военные заслуги перед нацистским режимом, а американцы – за гражданские заслуги перед борцами с нацистским режимом.Мендель и Коломойский* – первые ласточки. "Борцы с диктатурой" ради сохранения режима, верящие, что украинские нацисты американцам ещё понадобятся. Где-то за их спинами роятся украинские гальдеры. Таковых будет куда больше, чем было в послевоенной Германии. Они уже поняли, что американцы спокойно сдадут украинских нацистов, как сдали ими же выращенных немецких. Если у Вашингтона будут желание и возможность, он вырастит себе новых нацистов (была бы Украина). Сейчас же важно дистанцироваться не только от одиозных личностей, но и от одиозных людей, заявить: "Мы просто солдаты, просто исполняли свой гражданский долг – родину защищали, а в политике мы не разбираемся, какой там был режим в Киеве не понимали. Мы, можно сказать, пострадавшие – нуждаемся в срочной помощи международного сообщества". Американцы и европейцы их поддержат, так как это – питательная среда, из которой в любой момент можно воспроизвести украинский русофобский нацизм.Поэтому, хоть поймать и посадить удастся не всех, вердикт суда (пусть и заочный) должен быть вынесен по каждому: и по Мендель, и по Коломойскому*, и по их более сообразительным коллегам, уже занятым созданием себе "антинациских" биографий. Иначе головы у этой гидры будут отрастать вечно.* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФШлейф Трампа, Зеленский в поисках гурта и преддверие экономической катастрофы. Украина на минувшей неделе

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260628/prigovor-kolomoyskomu-v-rossii---chernaya-metka-dlya-ukrainskikh-elit-1080723108.html

https://ukraina.ru/20260817/byvshiy-press-sekretar-mendel-zayavila-o-samoubiystvennoy-politike-zelenskogo-1082571160.html

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мнения, весь ищенко, игорь коломойский, нато, ес, юлия мендель, оон, владимир зеленский, запад, германия, украина