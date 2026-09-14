"Ошибочные заблуждения": Песков развеял миф о потенциале Украины - 14.09.2026 Украина.ру
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"Ошибочные заблуждения": Песков развеял миф о потенциале Украины
"Ошибочные заблуждения": Песков развеял миф о потенциале Украины - 14.09.2026 Украина.ру
"Ошибочные заблуждения": Песков развеял миф о потенциале Украины
Утверждения о том, что Украина способна противостоять России, ошибочны, но некоторые продолжают их придерживаться. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2026-09-14T14:02
2026-09-14T14:02
новости
россия
украина
киев
дмитрий песков
украина.ру
минобороны
вооруженные силы украины
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"Ранее тоже было бы большим заблуждением утверждать, что Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется", — сказал Песков.По его словам, профессионалам и аналитикам "всё больше становится ясно", что Россия "ото дня улучшает свои позиции и последовательно идёт к выполнению своих целей".Так Песков прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что Украина проигрывает конфликт. 8 сентября The Spectator писало, что Киев испытывает нехватку ракет для Patriot, у него заканчиваются деньги, а потери среди солдат растут. При этом Россия полна решимости достичь поставленных целеОб успехах ВС РФ – в материале Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, дмитрий песков, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Украина.ру, Минобороны, Вооруженные силы Украины

"Ошибочные заблуждения": Песков развеял миф о потенциале Украины

14:02 14.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков
Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
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Утверждения о том, что Украина способна противостоять России, ошибочны, но некоторые продолжают их придерживаться. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Ранее тоже было бы большим заблуждением утверждать, что Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется", — сказал Песков.
По его словам, профессионалам и аналитикам "всё больше становится ясно", что Россия "ото дня улучшает свои позиции и последовательно идёт к выполнению своих целей".
Так Песков прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что Украина проигрывает конфликт.
8 сентября The Spectator писало, что Киев испытывает нехватку ракет для Patriot, у него заканчиваются деньги, а потери среди солдат растут. При этом Россия полна решимости достичь поставленных целе
Об успехах ВС РФ – в материале Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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