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"Может стать переломным моментом": Минобороны Польши снова разгадало планы России
"Может стать переломным моментом": Минобороны Польши снова разгадало планы России - 14.09.2026 Украина.ру
"Может стать переломным моментом": Минобороны Польши снова разгадало планы России
Официальной Варшаве известны российские планы, реализация которых ничего хорошего не сулит для Украины и Прибалтики. Об этом 14 сентября заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик
2026-09-14T14:45
2026-09-14T14:45
2026-09-14T14:45
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Польский чиновник рассказал про "очень реальные сценарии", которые могут перерасти в "нечто гораздо более серьезное" для постсоветских республик - не только прибалтийских, но и Украины."Россия считает, что это может стать переломным моментом в ведении войны и что сегодня Украина также нуждается в максимальной поддержке от западного мира, чтобы выстоять в войне и иметь возможность эффективно защищаться от воздушных атак", - заявил Томчик.Как сообщает TVN24, Томчик признался в отсутствии оригинальности своих прогнозов."Я не хочу здесь раскрывать каких-то сенсационных деталей, но то, что мы видели в Германии - возможны диверсионные акты, возможно обострение гибридной войны, но в таких масштабах, которых мы до сих пор не видели, возможны акции разного рода где-то на приграничных территориях, например, в балтийских странах, на границе с НАТО", - поведал Томчик.Фактических и документальных подтверждений своим словам Томчик не предоставил. На протяжении последних месяцев о трудной зиме для киевского режима и якобы разгаданных "планах Кремля" в отношении прибалтийских членов НАТО заявляли в том числе на Украине. Владимир Зеленский под этим предлогом просил увеличить финансовую и материальную помощь. Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, россия, нато, минобороны, цру, ес, владимир зеленский
Новости, Польша, Украина, Россия, НАТО, Минобороны, ЦРУ, ЕС, Владимир Зеленский
"Может стать переломным моментом": Минобороны Польши снова разгадало планы России
Официальной Варшаве известны российские планы, реализация которых ничего хорошего не сулит для Украины и Прибалтики. Об этом 14 сентября заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик
Польский чиновник рассказал про "очень реальные сценарии", которые могут перерасти в "нечто гораздо более серьезное" для постсоветских республик - не только прибалтийских, но и Украины.
"Россия считает, что это может стать переломным моментом в ведении войны и что сегодня Украина также нуждается в максимальной поддержке от западного мира, чтобы выстоять в войне и иметь возможность эффективно защищаться от воздушных атак", - заявил Томчик.
Как сообщает TVN24, Томчик признался в отсутствии оригинальности своих прогнозов.
"Я не хочу здесь раскрывать каких-то сенсационных деталей, но то, что мы видели в Германии - возможны диверсионные акты, возможно обострение гибридной войны, но в таких масштабах, которых мы до сих пор не видели, возможны акции разного рода где-то на приграничных территориях, например, в балтийских странах, на границе с НАТО", - поведал Томчик.
Фактических и документальных подтверждений своим словам Томчик не предоставил. На протяжении последних месяцев о трудной зиме для киевского режима и якобы разгаданных "планах Кремля" в отношении прибалтийских членов НАТО заявляли в том числе на Украине. Владимир Зеленский под этим предлогом просил увеличить финансовую и материальную помощь.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.