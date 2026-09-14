https://ukraina.ru/20260914/fsb-obnaruzhila-v-dnr-masterskuyu-vsu-po-proizvodstvu-khimicheskikh-vzryvnykh-ustroystv-1083177455.html
ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств
ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств - 14.09.2026 Украина.ру
ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств
Украинские силовики нарушили Женевской конвенцию, организовав в Донецкой Народной Республике мастерскую по производству химических боеприпасов. Об этом 14 сентября заявили в ФСБ РФ
2026-09-14T12:21
2026-09-14T12:21
2026-09-14T12:21
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Мастерскую украинской армии обнаружили на освобожденной территории в ДНР, сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР."Самодельное взрывное устройство, скорее всего с хлорпикрином. Любые нейропаралитические вещества запрещены Женевской конвенцией. Здесь была мастерская по производству химических самодельных взрывных устройств против наших вооруженных сил", – рассказал сотрудник ФСБ.В публикации РИА Новости приводится цитата из пояснений сотрудника спецслужбы из видеоматериала УФСБ России по ДНР.Хлорпикрин - это химическое соединение, относящееся к группе слезоточивых веществ. Впервые синтезирован в 1848 году, но широкую известность получил как боевое отравляющее вещество во время Первой мировой войны под кодовым названием "PS". Обладает резким раздражающим действием на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожу, вызывая неудержимое слезотечение, кашель и тошноту даже в минимальных концентрациях.В мирных целях хлорпикрин применяют для обеззараживания зернохранилищ и почвы (уничтожает насекомых, грызунов и патогенные микроорганизмы). Однако его использование строго регламентировано из-за высокой токсичности. При повышенных концентрациях представляет смертельную опасность, поражая легкие и вызывая токсический отек. В международных конвенциях классифицируется как химическое оружие двойного назначения, что ограничивает его применение.Ранее на эту тему: Пробирки с хлорпикрином: ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химоружиемТакже на эту тему: "Грязная бомба" или новые удары: что выберет Зеленский "между ампулой и пистолетом" — мнение ГрозинаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, фсб, вооруженные силы украины, химическое оружие, женевская конвенция, всу, донбасс
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, ФСБ, Вооруженные силы Украины, химическое оружие, женевская конвенция, ВСУ, Донбасс
ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств
Украинские силовики нарушили Женевской конвенцию, организовав в Донецкой Народной Республике мастерскую по производству химических боеприпасов. Об этом 14 сентября заявили в ФСБ РФ
Мастерскую украинской армии обнаружили на освобожденной территории в ДНР, сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.
"Самодельное взрывное устройство, скорее всего с хлорпикрином. Любые нейропаралитические вещества запрещены Женевской конвенцией. Здесь была мастерская по производству химических самодельных взрывных устройств против наших вооруженных сил", – рассказал сотрудник ФСБ.
В публикации РИА Новости приводится цитата из пояснений сотрудника спецслужбы из видеоматериала УФСБ России по ДНР.
Хлорпикрин - это химическое соединение, относящееся к группе слезоточивых веществ. Впервые синтезирован в 1848 году, но широкую известность получил как боевое отравляющее вещество во время Первой мировой войны под кодовым названием "PS". Обладает резким раздражающим действием на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожу, вызывая неудержимое слезотечение, кашель и тошноту даже в минимальных концентрациях.
В мирных целях хлорпикрин применяют для обеззараживания зернохранилищ и почвы (уничтожает насекомых, грызунов и патогенные микроорганизмы). Однако его использование строго регламентировано из-за высокой токсичности. При повышенных концентрациях представляет смертельную опасность, поражая легкие и вызывая токсический отек. В международных конвенциях классифицируется как химическое оружие двойного назначения, что ограничивает его применение.
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