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ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств

ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств - 14.09.2026 Украина.ру

ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств

Украинские силовики нарушили Женевской конвенцию, организовав в Донецкой Народной Республике мастерскую по производству химических боеприпасов. Об этом 14 сентября заявили в ФСБ РФ

2026-09-14T12:21

2026-09-14T12:21

2026-09-14T12:21

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Мастерскую украинской армии обнаружили на освобожденной территории в ДНР, сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР."Самодельное взрывное устройство, скорее всего с хлорпикрином. Любые нейропаралитические вещества запрещены Женевской конвенцией. Здесь была мастерская по производству химических самодельных взрывных устройств против наших вооруженных сил", – рассказал сотрудник ФСБ.В публикации РИА Новости приводится цитата из пояснений сотрудника спецслужбы из видеоматериала УФСБ России по ДНР.Хлорпикрин - это химическое соединение, относящееся к группе слезоточивых веществ. Впервые синтезирован в 1848 году, но широкую известность получил как боевое отравляющее вещество во время Первой мировой войны под кодовым названием "PS". Обладает резким раздражающим действием на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожу, вызывая неудержимое слезотечение, кашель и тошноту даже в минимальных концентрациях.В мирных целях хлорпикрин применяют для обеззараживания зернохранилищ и почвы (уничтожает насекомых, грызунов и патогенные микроорганизмы). Однако его использование строго регламентировано из-за высокой токсичности. При повышенных концентрациях представляет смертельную опасность, поражая легкие и вызывая токсический отек. В международных конвенциях классифицируется как химическое оружие двойного назначения, что ограничивает его применение.Ранее на эту тему: Пробирки с хлорпикрином: ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химоружиемТакже на эту тему: "Грязная бомба" или новые удары: что выберет Зеленский "между ампулой и пистолетом" — мнение ГрозинаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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