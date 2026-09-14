https://ukraina.ru/20260914/zelenskiy-prikonchil-kareru-svoego-soratnika-kravchenko-napraviv-dokument-v-radu-1083177610.html

Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду

Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду - 14.09.2026 Украина.ру

Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду

Владимир Зеленский официально запустил процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Кравченко, направив соответствующее представление в Верховную раду. О поступлении официального документа в парламент сообщил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Общественное"

2026-09-14T12:24

2026-09-14T12:24

2026-09-14T12:24

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слуга народа

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Зачитывать представление Зеленского на пленарном заседании будет его представитель в Раде Галина Михайлюк.При этом ранее глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и украинский депутат Алексей Гончаренко* подтвердили, что само голосование за отставку назначено на 15 сентября.Политический кризис обострился после того, как Кравченко подготовил обвинения в подделке документов и фиктивном усыновлении против директора НАБУ Семена Кривоноса. Сразу после этого опальный чиновник спешно покинул Украину на служебном автомобиле, попытавшись оправдать свой ночной побег необходимостью "проинформировать иностранных партнеров" о ситуации в ведомствах. Украинские СМИ уточнили, что из страны также оперативно выехала и его супруга.Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, кравченко, давид арахамия, верховная рада, рада, слуга народа