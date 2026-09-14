https://ukraina.ru/20260914/zelenskiy-prikonchil-kareru-svoego-soratnika-kravchenko-napraviv-dokument-v-radu-1083177610.html
Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду
Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду - 14.09.2026 Украина.ру
Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду
Владимир Зеленский официально запустил процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Кравченко, направив соответствующее представление в Верховную раду. О поступлении официального документа в парламент сообщил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Общественное"
2026-09-14T12:24
2026-09-14T12:24
2026-09-14T12:24
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владимир зеленский
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слуга народа
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Зачитывать представление Зеленского на пленарном заседании будет его представитель в Раде Галина Михайлюк.При этом ранее глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и украинский депутат Алексей Гончаренко* подтвердили, что само голосование за отставку назначено на 15 сентября.Политический кризис обострился после того, как Кравченко подготовил обвинения в подделке документов и фиктивном усыновлении против директора НАБУ Семена Кривоноса. Сразу после этого опальный чиновник спешно покинул Украину на служебном автомобиле, попытавшись оправдать свой ночной побег необходимостью "проинформировать иностранных партнеров" о ситуации в ведомствах. Украинские СМИ уточнили, что из страны также оперативно выехала и его супруга.Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, кравченко, давид арахамия, верховная рада, рада, слуга народа
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Кравченко, Давид Арахамия, Верховная Рада, Рада, Слуга народа
Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду
Владимир Зеленский официально запустил процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Кравченко, направив соответствующее представление в Верховную раду. О поступлении официального документа в парламент сообщил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Общественное"
Зачитывать представление Зеленского на пленарном заседании будет его представитель в Раде Галина Михайлюк.
При этом ранее глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и украинский депутат Алексей Гончаренко* подтвердили, что само голосование за отставку назначено на 15 сентября.
Политический кризис обострился после того, как Кравченко подготовил обвинения в подделке документов и фиктивном усыновлении против директора НАБУ Семена Кривоноса.
Сразу после этого опальный чиновник спешно покинул Украину на служебном автомобиле, попытавшись оправдать свой ночной побег необходимостью "проинформировать иностранных партнеров" о ситуации в ведомствах. Украинские СМИ уточнили, что из страны также оперативно выехала и его супруга.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.