"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях
15:00 14.09.2026 (обновлено: 15:05 14.09.2026)
© Фото : СБУ
© Фото : СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала использовать молодёжный сленг в своих публикациях. Об этом 14 сентября сообщило украинское издание "Страна"
Ведомство сообщило о задержании "альтушки" — сленгового названия молодой девушки, принадлежащей к альтернативной субкультуре. По версии следствия, она готовила теракты.
"Поймали альтушку, которую завербовали для совершения теракта. Ей грозит до 12 лет тюрмы", – говорится в официальном аккаунте СБУ в Threads.
Примечательно, что такое сообщение появилось только в Threads-аккаунте СБУ. В остальных соцсетях ведомство сохранило привычный нейтральный тон.
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