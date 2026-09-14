"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях - 14.09.2026 Украина.ру
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"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях
"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях - 14.09.2026 Украина.ру
"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях
Служба безопасности Украины (СБУ) начала использовать молодёжный сленг в своих публикациях. Об этом 14 сентября сообщило украинское издание "Страна"
2026-09-14T15:00
2026-09-14T15:05
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Ведомство сообщило о задержании "альтушки" — сленгового названия молодой девушки, принадлежащей к альтернативной субкультуре. По версии следствия, она готовила теракты."Поймали альтушку, которую завербовали для совершения теракта. Ей грозит до 12 лет тюрмы", – говорится в официальном аккаунте СБУ в Threads.Примечательно, что такое сообщение появилось только в Threads-аккаунте СБУ. В остальных соцсетях ведомство сохранило привычный нейтральный тон.О конфликте СБУ с ГУР – в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в КиевеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, сбу, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, СБУ, Украина.ру

"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях

15:00 14.09.2026 (обновлено: 15:05 14.09.2026)
 
© Фото : СБУ
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Фото : СБУ
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала использовать молодёжный сленг в своих публикациях. Об этом 14 сентября сообщило украинское издание "Страна"
Ведомство сообщило о задержании "альтушки" — сленгового названия молодой девушки, принадлежащей к альтернативной субкультуре. По версии следствия, она готовила теракты.
"Поймали альтушку, которую завербовали для совершения теракта. Ей грозит до 12 лет тюрмы", – говорится в официальном аккаунте СБУ в Threads.
Примечательно, что такое сообщение появилось только в Threads-аккаунте СБУ. В остальных соцсетях ведомство сохранило привычный нейтральный тон.
О конфликте СБУ с ГУР – в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в Киеве
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентября
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