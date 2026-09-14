https://ukraina.ru/20260914/poymali-altushku-sbu-pokhvastalas-neobychnym-zaderzhaniem-v-sotssetyakh-1083186288.html

"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях

"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях - 14.09.2026 Украина.ру

"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях

Служба безопасности Украины (СБУ) начала использовать молодёжный сленг в своих публикациях. Об этом 14 сентября сообщило украинское издание "Страна"

2026-09-14T15:00

2026-09-14T15:00

2026-09-14T15:05

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Ведомство сообщило о задержании "альтушки" — сленгового названия молодой девушки, принадлежащей к альтернативной субкультуре. По версии следствия, она готовила теракты."Поймали альтушку, которую завербовали для совершения теракта. Ей грозит до 12 лет тюрмы", – говорится в официальном аккаунте СБУ в Threads.Примечательно, что такое сообщение появилось только в Threads-аккаунте СБУ. В остальных соцсетях ведомство сохранило привычный нейтральный тон.О конфликте СБУ с ГУР – в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в КиевеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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