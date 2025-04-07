https://ukraina.ru/20250407/1062337531.html

Обстановка в Часовом Яре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 апреля

Обстановка в Часовом Яре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 апреля - 07.04.2025 Украина.ру

Обстановка в Часовом Яре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 апреля

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о том, что происходят в Часовом Яре. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-07T13:19

2025-04-07T13:19

2025-04-07T13:19

хроники

эксклюзив

донецкая народная республика

россия

украина

денис пушилин

вячеслав гладков

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия 24

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058024143_0:0:630:354_1920x0_80_0_0_1ef218f91d9ac2004952398c2c4c3255.jpg

ВСУ пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остается Часов Яр и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений, но тем не менее наши подразделения, опираясь уже на село Пантелеймоновку, продолжают все равно свое продвижение. В Часовом Яре продолжаются городские бои", — рассказал он.По словам главы ДНР, российские подразделения ведут наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях.Как рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер", российские подразделения наносят регулярные удары по резервам ВСУ, пытающимся скопиться под Часовым Яром, тем самым препятствуя попыткам контрнаступления со стороны украинских военнослужащих."ВСУ пытаются накопить резервы. Соответственно, по ним наносятся артиллерийские удары. Смежные подразделения наносят удары, нанося ущерб противнику. Соответственно, артиллерией весь накопленный ресурс уничтожается. А часть личного состава, который пытается накопиться, получают ранения и теряют боеспособность", — отметил "Миссионер".По его словам, противник всячески пытается выманивать российских штурмовиков вперед, чтобы загнать в "огневой мешок", вместо неудавшихся попыток ВСУ контратаковать на данном направлении."В прямые "накаты" (контрнаступательные действия — Ред.) ВСУ не ходят, не потому, что они не могут, а потому, что у них не получается. То есть идёт определенная последовательность работы, которая препятствует противнику это делать. И это контрмеры по накоплению сил. Позиции противника в большинстве случаев сразу выявляются и уничтожаются", — указал "Миссионер".Он подчеркнул, что ВСУ не находятся в глубокой обороне. По словам "Миссионера", украинские военные всё время пытаются завести российских военных "в огневой мешок, то есть растянуть подразделения и завести в заведомо неудобные для ведения боя местах".Обстрелы и налётыУтром 7 апреля Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 13 – над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, по 1 БПЛА над территориями Брянской области и Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 24 удара по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 83 единицы различных боеприпасов.Поступили ведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и 2 легковых автомобиля.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 51 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 14; Великая Лепетиха — 9; Алёшки — 4; Новая Каховка — 6; Каховка — 4; Днепряны — 2; Корсунка — 3; Голая Пристань — 3; Горностаевка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Таврийск, Корсунка, Подстепное, Саги и Новая Каховка.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 7 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе село Нехотеевка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 5 боеприпасов. Без последствий", — писал губернатор.В Борисовском районе сёла Берёзовка и Грузское атакованы 3 беспилотниками. В селе Берёзовка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников повреждены 3 частных домовладения, 2 из которых атакованы сегодня ночью.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое, Новопетровка, Тогобиевка, а также хутора Нижние Мельницы и Пригородные Тополи подверглись обстрелу с применением 8 боеприпасов и атакованы 12 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. В селе Двулучное повреждён один частный дом."В Волоконовском районе село Тишанка, хутора Гаевка и Шаховка подверглись атакам 6 беспилотников. В хуторе Гаевка повреждён автомобиль. В селе Тишанка сегодня ночью повреждены 4 домовладения и 3 надворные постройки. Также ночью атакован хутор Шаховка — повреждены частный дом, гараж и находящийся в нём автомобиль", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка и Поповка, а также хутору Вязовской выпущен 101 боеприпас в ходе 19 обстрелов и совершена атака 21 беспилотника, 16 из которых сбиты и подавлены. В хуторе Вязовской в результате атаки дрона повреждён частный дом.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Красное и Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Нижнее Берёзово-Второе, Ржевка и хутору Марьино выпущено 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 27 беспилотников, 20 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино и в селе Ржевка повреждены по одному частному домовладению. В районе села Белянка повреждён припаркованный в поле служебный автомобиль сельхозпредприятия. В селе Вознесеновка повреждены частный дом и летняя кухня, в селе Нижнее Берёзово-Второе — легковой автомобиль", — сообщил губернатор.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы".

https://ukraina.ru/20250407/1062328112.html

https://ukraina.ru/20250406/1062323102.html

донецкая народная республика

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия 24