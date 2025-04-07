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Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны

Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны - 07.04.2025 Украина.ру

Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны

Российские вертолеты Ка-52М "Аллигатор", Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ

2025-04-07T08:55

2025-04-07T08:55

2025-04-07T09:12

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Там уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.Затем экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.

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