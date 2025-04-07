Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны - 07.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250407/1062327841.html
Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны
Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны - 07.04.2025 Украина.ру
Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны
Российские вертолеты Ка-52М "Аллигатор", Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ
2025-04-07T08:55
2025-04-07T09:12
новости
россия
курская область
харьков
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
Там уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.Затем экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.
россия
курская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, харьков, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Курская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны

08:55 07.04.2025 (обновлено: 09:12 07.04.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские вертолеты Ка-52М "Аллигатор", Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ
Там уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.
"Выполняли боевые вылеты по указанному направлению. Моя задача заключается в том, чтобы сопроводить ударные вертолеты до места удара. Сегодня были уничтожены блиндажи с живой силой противника, а также боевая техника", - сообщил командир вертолета Ми-8ПСГ.
Затем экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьХарьковВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей
10:16"Что-то выучили, а что-то прогуляли": о чем сегодня говорят в Донецке
09:58"Адские санкции" - это санкции из ада?
09:36"Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны
09:35Президент Узбекистана высказался о переговорах по Украине
09:32Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля
08:55Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны
08:31США могут принудить Киев к миру на условиях Москвы - Telegraph
08:12Главное за ночь 7 апреля
08:00Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У
07:53Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский
07:33"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине
07:15Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали
07:00Ростислав Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании
05:45"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье
05:30"Гребут всех": Онуфриенко раскрыл, как власти Украины "легитимизировали" мобилизацию молодежи
05:15"Нужна новая мобилизация": Евсеев о том, как нужно решать проблему ротации бойцов, воюющих с 2022 года
05:13Истинный "мясник Бучи" - генерал Малюк
05:00"Получили по полной программе": эксперт о том, почему Украина повторяет ошибки курской авантюры
04:40Всемирная торговая война. Как США ставят на колени Европу и мир и что из этого выйдет
Лента новостейМолния