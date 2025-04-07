Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны
08:55 07.04.2025 (обновлено: 09:12 07.04.2025)
Российские вертолеты Ка-52М "Аллигатор", Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ
Там уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.
"Выполняли боевые вылеты по указанному направлению. Моя задача заключается в том, чтобы сопроводить ударные вертолеты до места удара. Сегодня были уничтожены блиндажи с живой силой противника, а также боевая техника", - сообщил командир вертолета Ми-8ПСГ.
Затем экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
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