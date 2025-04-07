https://ukraina.ru/20250407/1062327688.html
США могут принудить Киев к миру на условиях Москвы - Telegraph
США могут принудить Киев к миру на условиях Москвы - Telegraph - 07.04.2025 Украина.ру
США могут принудить Киев к миру на условиях Москвы - Telegraph
США могут поставить Киев перед ультиматумом, предусматривающим мир на условиях России либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со стороны американцев, пишет британская газета Daily Telegraph
2025-04-07T08:31
2025-04-07T08:31
2025-04-07T08:31
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сша
россия
дональд трамп
киев
владимир путин
владимир зеленский
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"Скорее всего, Украина столкнется с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве (президента США Дональда - ред.) Трампа и продиктованное (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США", - говорится в материале.Издание отмечает, что у Трампа в Штатах есть союзники в этом вопросе, которые также рассматривают требование России о признании новых территорий как справедливое.Газета подчеркивает символизм визита в Вашингтон главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который состоялся немногим позже перепалки Трампа с Владимиром Зеленским, в результате которой Зеленского и украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Telegraph описывает это как "дипломатический переворот" для Москвы, отмечая, что Дмитриев приехал туда, откуда "изгнали" Зеленского.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, дональд трамп, киев, владимир путин, владимир зеленский
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский
США могут принудить Киев к миру на условиях Москвы - Telegraph
США могут поставить Киев перед ультиматумом, предусматривающим мир на условиях России либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со стороны американцев, пишет британская газета Daily Telegraph