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Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У

Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У - 07.04.2025 Украина.ру

Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У

В Днепропетровске улица Гопнер (сейчас – Магдебургского права*) находится в центре города, но не является самой проходной – просто узкая улочка в старой части города. Почему-то большинство людей, которые по ней ходили, называли её "улицей Гопнера", хотя на ней имелась жестяная табличка, повествующая о революционерке Серафиме Гопнер

2025-04-07T08:00

2025-04-07T08:00

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Между тем, Серафима Ильинична Гопнер, пусть и не создав чего-то путного, как минимум послужила отличной иллюстрацией тех изменений, который произошли в России в результате революции.Родилась она 7 апреля 1880 года в Херсоне, в семье мелкого торговца.Торговец оказался достаточно зажиточным, чтобы обеспечить дочери возможность закончить частную женскую гимназию. Позже она училась на юридическом факультете женских курсов в Одессе и на литературном отделении Парижского университета. Позже это ей, вероятно, это образование помогло.Как это часто бывало с еврейскими (и не только еврейскими) девочками в то время Серафима прониклась марксистскими идеями. В социал-демократах их привлекала новизна и логичность концепции, которая позволяла объяснить всё на свете. Ну а самое главное – социал-демократы обещали равноправие женщинам и евреям…Политическая деятельность Гопнер началась в 1900 году в одесской организации БУНДа (это установила автор защищённой в 1992 году кандидатской диссертации Людмила Бостан). В 1903 году вступила в РСДРП, причём сразу присоединилась к большевикам. Вела пропагандистскую работу в Николаеве, Одессе и Екатеринославе. В 1905 году вошла в Екатеринославский комитет РСДРП и вскоре стала его секретарём (по её утверждению – документального подтверждения историки не нашли). Партийная кличка – "Наташа".В 1910 году эмигрировала во Францию (интересно, что сделала она это не сразу по окончании революции – т.е. претензии охранки к ней были не такие уж существенные…). Вошла в состав Парижской группы содействия РСДРП, была членом Французской социалистической партии. В годы первой мировой войны деятельница проводила пропагандистскую работу среди волонтёров (эмигрантов), которые добровольно вступали во французскую армию, принимала участие в организации международной конференции женщин-социалисток в Берне. Именно в Париже она познакомилась с Лениным.В феврале 1916 года вернулась в Россию. Была на подпольной работе в Иркутске, Екатеринославе, Брянске. Была арестована полицией, но ненадолго.После Февральской революции 1917 года – член Екатеринославского комитета РСДРП(б), член Совета рабочих и солдатских депутатов, гласная городской думы (во многих городах члены совета кооптировались в состав думы) и редактор газеты "Звезда".Делегат VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП(б). С марта 1918 года работала в Народном комиссариате по делам просвещения РСФСР. На IVсъезде Советов в марте 1918 года поддержала ратификацию брестского мира, хотя первоначально относилась к нему отрицательно.В сентябре-октябре 1918 года, после отставки Пятакова, она фактически возглавляла партию, не будучи при этом даже членом ЦК. Она была первой женщиной (и первой еврейкой) входившей в руководство партии на столь высоком уровне.Позже – технический секретарь Заграничного бюро ЦК (действовало в Орле). С января 1919 года – заместитель народного комиссара просвещения Украинской ССР и член коллегии наркомата.Гопнер не допускала возможности независимости Украины, разделяя при этом партийный тезис о самоопределении наций. При этом она опиралась на слышанное ею в октябре 1918 года мнение Ленина:"При последовательном проведении национальной политики партии ближайший съезд Советов Украины, отражая волю украинского народа, проголосует за теснейший и вечный союз Украины с Россией и никогда не пойдёт за петлюровцами".Такое же отношение у неё было к самостоятельности КП(б)У – она придерживалась той же позиции, что Эммануил Квиринг – автономная партия, подчиняющаяся решениям общего ЦК ("левые", в лице Пятакова, Косиора и др., считали, что партия должна быть полностью самостоятельная, поддерживающая связь с Москвой через структуры Коминтерна)С августа 1919 по январь 1920 года – начальник инструкторских курсов политуправления 12-й армии на Западном, Южном и Юго-Западном фронтах.В 1920-25 годах – член бюро и заведующая агитационно-пропагандистскими отделами последовательно Екатеринославского, Московского, Донецкого, Харьковского губернских комитетов партии.В 1925-27 годах – заведующая подотделом печати женотдела ЦК ВКП(б). В 1927-29 годах редактор газеты "Всеукраинский пролетарий", заместитель редактора газеты "Коммунист" в Харькове.В 1928-38 годах на ответственной работе в Коминтерне. Делегат всех семи конгрессов Коминтерна, в 1928-43 годах – кандидат в член Исполкома Коминтерна (ИККИ). Делегат XV-XVIIсъездов партии. Избиралась членом ВЦИК и членом ЦИК СССР. В 1927-37 годах – член ЦК КП(6)У. В марте 1933 года была награждена орденом Ленина.В 1937 году её отстранили от работы в аппарате ИККИ и исключили из состава ЦК в связи с арестом Квиринга. Причём тут Квиринг? Она была его бывшей женой, после развода он женился на её племяннице Раисе Сапиро, которая получила 8 лет лагерей как член семьи изменника Родине. Некоторые авторы (как, например, Антон Антонов-Овсеенко) считали, что она была причастна к преследованию мужа, но документы этого не подтверждают.Скорее всего её спасло чёткое следование линии партии (а она относилась к просталинскому большинству по меньшей мере с 1925 года), не слишком активное участие в разоблачении врагов народа, отсутствие негативного бэкграунда (в виде принадлежности к оппозиции в прошлом) и… личная невредность.В 1934 году она стала доктором исторических наук без защиты диссертации, а в 1938 году перешла на научную работу. Иногда пишут, что именно благодаря этому она не попала под каток репрессий. На самом деле всё не так. С одной стороны, научная работа (тем более – в сфере истпарта) гарантией от репрессий не была. С другой – на научную работу она пошла во времена бериевской реабилитации.В 1938-45 годах – заместитель редактора "Исторического журнала". С 1945 года – старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.7 марта 1960 года Гопнер была удостоена звание Героя Социалистического труда. Ни за что конкретно – просто в знак уважения заслуг и в ознаменование 50-летия Международного женского дня.В 1961 году стала делегатом XXIIсъезда КПСС – на этот съезд было приглашено множество старых большевиков (а Гопнер относилась к числу наиболее старых). Одной из целей было придание дополнительного веса решениям по первой декоммунизации – XX съезд осудил "культ личности", а XXII снёс с лица земли материальные следы "культа" в виде памятников Сталину.Скончалась 25 марта 1966 года и была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.В том же году улица Гостиная в Днепропетровске стала улицей Гопнер. Выбор был связан с тем, что именно на этой улице находится доходный дом Штейна (по другим данным – Каминского), построенный в 90-х годах XIX века, в котором жили в 1917-18 годах Гопнер и Квиринг.* В Екатеринославе Магдебургского права не было и быть не могло.

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