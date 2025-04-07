Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У - 07.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250407/1062317830.html
Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У
Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У - 07.04.2025 Украина.ру
Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У
В Днепропетровске улица Гопнер (сейчас – Магдебургского права*) находится в центре города, но не является самой проходной – просто узкая улочка в старой части города. Почему-то большинство людей, которые по ней ходили, называли её "улицей Гопнера", хотя на ней имелась жестяная табличка, повествующая о революционерке Серафиме Гопнер
2025-04-07T08:00
2025-04-07T08:00
история
история
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украина
днепропетровск
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Между тем, Серафима Ильинична Гопнер, пусть и не создав чего-то путного, как минимум послужила отличной иллюстрацией тех изменений, который произошли в России в результате революции.Родилась она 7 апреля 1880 года в Херсоне, в семье мелкого торговца.Торговец оказался достаточно зажиточным, чтобы обеспечить дочери возможность закончить частную женскую гимназию. Позже она училась на юридическом факультете женских курсов в Одессе и на литературном отделении Парижского университета. Позже это ей, вероятно, это образование помогло.Как это часто бывало с еврейскими (и не только еврейскими) девочками в то время Серафима прониклась марксистскими идеями. В социал-демократах их привлекала новизна и логичность концепции, которая позволяла объяснить всё на свете. Ну а самое главное – социал-демократы обещали равноправие женщинам и евреям…Политическая деятельность Гопнер началась в 1900 году в одесской организации БУНДа (это установила автор защищённой в 1992 году кандидатской диссертации Людмила Бостан). В 1903 году вступила в РСДРП, причём сразу присоединилась к большевикам. Вела пропагандистскую работу в Николаеве, Одессе и Екатеринославе. В 1905 году вошла в Екатеринославский комитет РСДРП и вскоре стала его секретарём (по её утверждению – документального подтверждения историки не нашли). Партийная кличка – "Наташа".В 1910 году эмигрировала во Францию (интересно, что сделала она это не сразу по окончании революции – т.е. претензии охранки к ней были не такие уж существенные…). Вошла в состав Парижской группы содействия РСДРП, была членом Французской социалистической партии. В годы первой мировой войны деятельница проводила пропагандистскую работу среди волонтёров (эмигрантов), которые добровольно вступали во французскую армию, принимала участие в организации международной конференции женщин-социалисток в Берне. Именно в Париже она познакомилась с Лениным.В феврале 1916 года вернулась в Россию. Была на подпольной работе в Иркутске, Екатеринославе, Брянске. Была арестована полицией, но ненадолго.После Февральской революции 1917 года – член Екатеринославского комитета РСДРП(б), член Совета рабочих и солдатских депутатов, гласная городской думы (во многих городах члены совета кооптировались в состав думы) и редактор газеты "Звезда".Делегат VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП(б). С марта 1918 года работала в Народном комиссариате по делам просвещения РСФСР. На IVсъезде Советов в марте 1918 года поддержала ратификацию брестского мира, хотя первоначально относилась к нему отрицательно.В сентябре-октябре 1918 года, после отставки Пятакова, она фактически возглавляла партию, не будучи при этом даже членом ЦК. Она была первой женщиной (и первой еврейкой) входившей в руководство партии на столь высоком уровне.Позже – технический секретарь Заграничного бюро ЦК (действовало в Орле). С января 1919 года – заместитель народного комиссара просвещения Украинской ССР и член коллегии наркомата.Гопнер не допускала возможности независимости Украины, разделяя при этом партийный тезис о самоопределении наций. При этом она опиралась на слышанное ею в октябре 1918 года мнение Ленина:"При последовательном проведении национальной политики партии ближайший съезд Советов Украины, отражая волю украинского народа, проголосует за теснейший и вечный союз Украины с Россией и никогда не пойдёт за петлюровцами".Такое же отношение у неё было к самостоятельности КП(б)У – она придерживалась той же позиции, что Эммануил Квиринг – автономная партия, подчиняющаяся решениям общего ЦК ("левые", в лице Пятакова, Косиора и др., считали, что партия должна быть полностью самостоятельная, поддерживающая связь с Москвой через структуры Коминтерна)С августа 1919 по январь 1920 года – начальник инструкторских курсов политуправления 12-й армии на Западном, Южном и Юго-Западном фронтах.В 1920-25 годах – член бюро и заведующая агитационно-пропагандистскими отделами последовательно Екатеринославского, Московского, Донецкого, Харьковского губернских комитетов партии.В 1925-27 годах – заведующая подотделом печати женотдела ЦК ВКП(б). В 1927-29 годах редактор газеты "Всеукраинский пролетарий", заместитель редактора газеты "Коммунист" в Харькове.В 1928-38 годах на ответственной работе в Коминтерне. Делегат всех семи конгрессов Коминтерна, в 1928-43 годах – кандидат в член Исполкома Коминтерна (ИККИ). Делегат XV-XVIIсъездов партии. Избиралась членом ВЦИК и членом ЦИК СССР. В 1927-37 годах – член ЦК КП(6)У. В марте 1933 года была награждена орденом Ленина.В 1937 году её отстранили от работы в аппарате ИККИ и исключили из состава ЦК в связи с арестом Квиринга. Причём тут Квиринг? Она была его бывшей женой, после развода он женился на её племяннице Раисе Сапиро, которая получила 8 лет лагерей как член семьи изменника Родине. Некоторые авторы (как, например, Антон Антонов-Овсеенко) считали, что она была причастна к преследованию мужа, но документы этого не подтверждают.Скорее всего её спасло чёткое следование линии партии (а она относилась к просталинскому большинству по меньшей мере с 1925 года), не слишком активное участие в разоблачении врагов народа, отсутствие негативного бэкграунда (в виде принадлежности к оппозиции в прошлом) и… личная невредность.В 1934 году она стала доктором исторических наук без защиты диссертации, а в 1938 году перешла на научную работу. Иногда пишут, что именно благодаря этому она не попала под каток репрессий. На самом деле всё не так. С одной стороны, научная работа (тем более – в сфере истпарта) гарантией от репрессий не была. С другой – на научную работу она пошла во времена бериевской реабилитации.В 1938-45 годах – заместитель редактора "Исторического журнала". С 1945 года – старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.7 марта 1960 года Гопнер была удостоена звание Героя Социалистического труда. Ни за что конкретно – просто в знак уважения заслуг и в ознаменование 50-летия Международного женского дня.В 1961 году стала делегатом XXIIсъезда КПСС – на этот съезд было приглашено множество старых большевиков (а Гопнер относилась к числу наиболее старых). Одной из целей было придание дополнительного веса решениям по первой декоммунизации – XX съезд осудил "культ личности", а XXII снёс с лица земли материальные следы "культа" в виде памятников Сталину.Скончалась 25 марта 1966 года и была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.В том же году улица Гостиная в Днепропетровске стала улицей Гопнер. Выбор был связан с тем, что именно на этой улице находится доходный дом Штейна (по другим данным – Каминского), построенный в 90-х годах XIX века, в котором жили в 1917-18 годах Гопнер и Квиринг.* В Екатеринославе Магдебургского права не было и быть не могло.
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история, история ссср, история украины, ленин, иосиф сталин, россия, украина, днепропетровск, москва, коммунистическая партия, большевики, революция, октябрьская революция (1917)
История, История, история СССР, история Украины, Ленин, Иосиф Сталин, Россия, Украина, Днепропетровск, Москва, коммунистическая партия, большевики, революция, Октябрьская революция (1917)

Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У

08:00 07.04.2025
 
© commons.wikimedia.orgСерафима Гопнер среди руководителей КП(б)У в 1919 году
Серафима Гопнер среди руководителей КП(б)У в 1919 году - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© commons.wikimedia.org
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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В Днепропетровске улица Гопнер (сейчас – Магдебургского права*) находится в центре города, но не является самой проходной – просто узкая улочка в старой части города. Почему-то большинство людей, которые по ней ходили, называли её "улицей Гопнера", хотя на ней имелась жестяная табличка, повествующая о революционерке Серафиме Гопнер
Между тем, Серафима Ильинична Гопнер, пусть и не создав чего-то путного, как минимум послужила отличной иллюстрацией тех изменений, который произошли в России в результате революции.
Родилась она 7 апреля 1880 года в Херсоне, в семье мелкого торговца.
Торговец оказался достаточно зажиточным, чтобы обеспечить дочери возможность закончить частную женскую гимназию. Позже она училась на юридическом факультете женских курсов в Одессе и на литературном отделении Парижского университета. Позже это ей, вероятно, это образование помогло.
Как это часто бывало с еврейскими (и не только еврейскими) девочками в то время Серафима прониклась марксистскими идеями. В социал-демократах их привлекала новизна и логичность концепции, которая позволяла объяснить всё на свете. Ну а самое главное – социал-демократы обещали равноправие женщинам и евреям…
Политическая деятельность Гопнер началась в 1900 году в одесской организации БУНДа (это установила автор защищённой в 1992 году кандидатской диссертации Людмила Бостан). В 1903 году вступила в РСДРП, причём сразу присоединилась к большевикам. Вела пропагандистскую работу в Николаеве, Одессе и Екатеринославе. В 1905 году вошла в Екатеринославский комитет РСДРП и вскоре стала его секретарём (по её утверждению – документального подтверждения историки не нашли). Партийная кличка – "Наташа".
Памятник Эммануилу Квирингу в Артёмовске
26 ноября 2023, 08:00История
Эммануил Квиринг: забытый лидер украинских коммунистовРасстрелянный 26 ноября 1937 года Эммануил Квиринг относился к числу тех жертв сталинских репрессий, которые после хрущёвской реабилитации получил причитающуюся долю посмертной славы в виде улиц, памятников и перечисления в перечнях деятелей Советской власти. Хотя, казалось бы, бывший лидер КП(б)У был достоин большего
В 1910 году эмигрировала во Францию (интересно, что сделала она это не сразу по окончании революции – т.е. претензии охранки к ней были не такие уж существенные…). Вошла в состав Парижской группы содействия РСДРП, была членом Французской социалистической партии. В годы первой мировой войны деятельница проводила пропагандистскую работу среди волонтёров (эмигрантов), которые добровольно вступали во французскую армию, принимала участие в организации международной конференции женщин-социалисток в Берне. Именно в Париже она познакомилась с Лениным.
В феврале 1916 года вернулась в Россию. Была на подпольной работе в Иркутске, Екатеринославе, Брянске. Была арестована полицией, но ненадолго.
После Февральской революции 1917 года – член Екатеринославского комитета РСДРП(б), член Совета рабочих и солдатских депутатов, гласная городской думы (во многих городах члены совета кооптировались в состав думы) и редактор газеты "Звезда".
Делегат VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП(б). С марта 1918 года работала в Народном комиссариате по делам просвещения РСФСР. На IVсъезде Советов в марте 1918 года поддержала ратификацию брестского мира, хотя первоначально относилась к нему отрицательно.
В сентябре-октябре 1918 года, после отставки Пятакова, она фактически возглавляла партию, не будучи при этом даже членом ЦК. Она была первой женщиной (и первой еврейкой) входившей в руководство партии на столь высоком уровне.
Георгий Пятаков - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа 2020, 15:00
Георгий Пятаков: старый большевик, которому Ленин хотел набить морду, а Сталин — расстрелял5 августа 1890 года в семье управляющего одним из бесчисленных сахарных заводов Киевской губернии родился человек, которому судьба уготовила роль одного из самых противоречивых и мало уважаемых членов партии РСДРП(б)
Позже – технический секретарь Заграничного бюро ЦК (действовало в Орле). С января 1919 года – заместитель народного комиссара просвещения Украинской ССР и член коллегии наркомата.
Гопнер не допускала возможности независимости Украины, разделяя при этом партийный тезис о самоопределении наций. При этом она опиралась на слышанное ею в октябре 1918 года мнение Ленина:
"При последовательном проведении национальной политики партии ближайший съезд Советов Украины, отражая волю украинского народа, проголосует за теснейший и вечный союз Украины с Россией и никогда не пойдёт за петлюровцами".
Такое же отношение у неё было к самостоятельности КП(б)У – она придерживалась той же позиции, что Эммануил Квиринг – автономная партия, подчиняющаяся решениям общего ЦК ("левые", в лице Пятакова, Косиора и др., считали, что партия должна быть полностью самостоятельная, поддерживающая связь с Москвой через структуры Коминтерна)
С августа 1919 по январь 1920 года – начальник инструкторских курсов политуправления 12-й армии на Западном, Южном и Юго-Западном фронтах.
Станислав Косиор - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября 2023, 08:09История
Станислав Косиор: второй генсек в ВКП(б) Станислав Косиор, кажется, был единственным украинским руководителем польского происхождения. Было это следствием смешения наций в Российской империи вообще и большевистской партии в частности. Подобно большинству большевистских лидеров он не придавал национальности особого значения, а Украину расценивал просто как направление работы
В 1920-25 годах – член бюро и заведующая агитационно-пропагандистскими отделами последовательно Екатеринославского, Московского, Донецкого, Харьковского губернских комитетов партии.
В 1925-27 годах – заведующая подотделом печати женотдела ЦК ВКП(б). В 1927-29 годах редактор газеты "Всеукраинский пролетарий", заместитель редактора газеты "Коммунист" в Харькове.
В 1928-38 годах на ответственной работе в Коминтерне. Делегат всех семи конгрессов Коминтерна, в 1928-43 годах – кандидат в член Исполкома Коминтерна (ИККИ). Делегат XV-XVIIсъездов партии. Избиралась членом ВЦИК и членом ЦИК СССР. В 1927-37 годах – член ЦК КП(6)У. В марте 1933 года была награждена орденом Ленина.
В 1937 году её отстранили от работы в аппарате ИККИ и исключили из состава ЦК в связи с арестом Квиринга. Причём тут Квиринг? Она была его бывшей женой, после развода он женился на её племяннице Раисе Сапиро, которая получила 8 лет лагерей как член семьи изменника Родине. Некоторые авторы (как, например, Антон Антонов-Овсеенко) считали, что она была причастна к преследованию мужа, но документы этого не подтверждают.
Скорее всего её спасло чёткое следование линии партии (а она относилась к просталинскому большинству по меньшей мере с 1925 года), не слишком активное участие в разоблачении врагов народа, отсутствие негативного бэкграунда (в виде принадлежности к оппозиции в прошлом) и… личная невредность.
Евгения Бош коллаж
3 сентября 2023, 08:00История
Бош, но не Bosсh: к портрету первого премьера Украинской народной республикиБулгаковеды давно разоблачили Булгакова. Не мог герой "Театрального романа" спрыгнуть в Днепр с Цепного моста, потому что его взорвали поляки в 1920 году. Но почему-то упускается из виду, что на уцелевших опорах в это время уже был сооружён новый мост, по привычке называемый "цепным", но на самом деле носящим имя Евгении Бош
В 1934 году она стала доктором исторических наук без защиты диссертации, а в 1938 году перешла на научную работу. Иногда пишут, что именно благодаря этому она не попала под каток репрессий. На самом деле всё не так. С одной стороны, научная работа (тем более – в сфере истпарта) гарантией от репрессий не была. С другой – на научную работу она пошла во времена бериевской реабилитации.
В 1938-45 годах – заместитель редактора "Исторического журнала". С 1945 года – старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
7 марта 1960 года Гопнер была удостоена звание Героя Социалистического труда. Ни за что конкретно – просто в знак уважения заслуг и в ознаменование 50-летия Международного женского дня.
В 1961 году стала делегатом XXIIсъезда КПСС – на этот съезд было приглашено множество старых большевиков (а Гопнер относилась к числу наиболее старых). Одной из целей было придание дополнительного веса решениям по первой декоммунизации – XX съезд осудил "культ личности", а XXII снёс с лица земли материальные следы "культа" в виде памятников Сталину.
Скончалась 25 марта 1966 года и была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.
Владимир Ильич Ленин в президиуме I конгресса Коминтерна - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
2 марта, 16:00История
Коминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР2 марта 1919 года начался учредительный конгресс Коммунистического (IV) интернационала – объединения коммунистических партий всего мира. Он про существовал до 1943 года и был распущен вовсе не из-за эффективности, а как раз из-за того, что давал результат – деятельность Коминтерна вызывала вполне реальное напряжение на Западе
В том же году улица Гостиная в Днепропетровске стала улицей Гопнер. Выбор был связан с тем, что именно на этой улице находится доходный дом Штейна (по другим данным – Каминского), построенный в 90-х годах XIX века, в котором жили в 1917-18 годах Гопнер и Квиринг.
© Василий СтоякинДом в Днепропетровске, в котором жили С. Гопнер и Э. Квиринг
Дом в Днепропетровске, в котором жили С. Гопнер и Э. Квиринг
© Василий Стоякин
Дом в Днепропетровске, в котором жили С. Гопнер и Э. Квиринг
* В Екатеринославе Магдебургского права не было и быть не могло.
 
ИсторияИсторияистория СССРистория УкраиныЛенинИосиф СталинРоссияУкраинаДнепропетровскМосквакоммунистическая партиябольшевикиреволюцияОктябрьская революция (1917)
 
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