В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины
Здание бывшего посольства Украины в Москве, расположенное в исторической усадьбе в центре столицы, продолжает оставаться государственной собственностью Киева. Об этом 14 марта сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России
2026-03-14T10:45
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
2026
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали статус здания, в котором ранее располагалось посольство Украины в Москве.
"Здание посольства Украины находится в её государственной собственности", — заявили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
Дипломатическая миссия Украины прекратила свою работу в феврале 2022 года после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Само здание расположено в Леонтьевском переулке и является объектом культурного наследия — исторической усадьбой Заборовой — Трубецких — Уваровых.
В МИД России подчеркнули, что статус дипломатической недвижимости регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, участниками которой являются обе страны.
"Таким образом, ни разрыв дипломатических отношений, ни вооружённый конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости", — добавили в министерстве.
13 марта в Будапеште неизвестные оставили отрубленную свиную голову у входа в посольство Украины. Инцидент произошёл на фоне резкого обострения венгерско-украинских отношений после того, как Владимир Зеленский и ряд украинских политиков выступили с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и членов его семьи.
