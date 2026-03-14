В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины

В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины - 14.03.2026 Украина.ру

В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины

Здание бывшего посольства Украины в Москве, расположенное в исторической усадьбе в центре столицы, продолжает оставаться государственной собственностью Киева. Об этом 14 марта сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России

2026-03-14T10:45

2026-03-14T10:45

2026-03-14T10:45

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали статус здания, в котором ранее располагалось посольство Украины в Москве."Здание посольства Украины находится в её государственной собственности", — заявили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.Дипломатическая миссия Украины прекратила свою работу в феврале 2022 года после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Само здание расположено в Леонтьевском переулке и является объектом культурного наследия — исторической усадьбой Заборовой — Трубецких — Уваровых.В МИД России подчеркнули, что статус дипломатической недвижимости регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, участниками которой являются обе страны."Таким образом, ни разрыв дипломатических отношений, ни вооружённый конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости", — добавили в министерстве.13 марта в Будапеште неизвестные оставили отрубленную свиную голову у входа в посольство Украины. Инцидент произошёл на фоне резкого обострения венгерско-украинских отношений после того, как Владимир Зеленский и ряд украинских политиков выступили с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и членов его семьи.

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, украина.ру, москва