В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины - 14.03.2026 Украина.ру
В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины
В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины - 14.03.2026 Украина.ру
В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины
Здание бывшего посольства Украины в Москве, расположенное в исторической усадьбе в центре столицы, продолжает оставаться государственной собственностью Киева. Об этом 14 марта сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России
2026-03-14T10:45
2026-03-14T10:45
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали статус здания, в котором ранее располагалось посольство Украины в Москве."Здание посольства Украины находится в её государственной собственности", — заявили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.Дипломатическая миссия Украины прекратила свою работу в феврале 2022 года после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Само здание расположено в Леонтьевском переулке и является объектом культурного наследия — исторической усадьбой Заборовой — Трубецких — Уваровых.В МИД России подчеркнули, что статус дипломатической недвижимости регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, участниками которой являются обе страны."Таким образом, ни разрыв дипломатических отношений, ни вооружённый конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости", — добавили в министерстве.13 марта в Будапеште неизвестные оставили отрубленную свиную голову у входа в посольство Украины. Инцидент произошёл на фоне резкого обострения венгерско-украинских отношений после того, как Владимир Зеленский и ряд украинских политиков выступили с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и членов его семьи.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
москва
Украина.ру
новости, украина, россия, владимир зеленский, украина.ру, москва
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Москва

В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины

10:45 14.03.2026
 
Здание бывшего посольства Украины в Москве, расположенное в исторической усадьбе в центре столицы, продолжает оставаться государственной собственностью Киева. Об этом 14 марта сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали статус здания, в котором ранее располагалось посольство Украины в Москве.
"Здание посольства Украины находится в её государственной собственности", — заявили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
Дипломатическая миссия Украины прекратила свою работу в феврале 2022 года после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Само здание расположено в Леонтьевском переулке и является объектом культурного наследия — исторической усадьбой Заборовой — Трубецких — Уваровых.
В МИД России подчеркнули, что статус дипломатической недвижимости регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, участниками которой являются обе страны.
"Таким образом, ни разрыв дипломатических отношений, ни вооружённый конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости", — добавили в министерстве.
13 марта в Будапеште неизвестные оставили отрубленную свиную голову у входа в посольство Украины. Инцидент произошёл на фоне резкого обострения венгерско-украинских отношений после того, как Владимир Зеленский и ряд украинских политиков выступили с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и членов его семьи.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 марта
11:25Кто заберёт себе прожорливого ребёнка — Украину? Сергейцев об итогах развода между членами НАТО
11:22Наносятся удары по целям в Городне Черниговской области
11:07WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии
10:53В Госдуме допустили переход к четырёхдневке, но с одним условием
10:45В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины
10:28Конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без американского оружия. Главное к этому часу
10:20Силы ПВО уничтожили около 90 беспилотников над российскими регионами и акваториями
10:01Страна одиноких старух: почему демографы пророчат Украине нехорошее будущее
09:47"Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 марта
09:40КНДР запустила снаряд в восточном направлении. Главное к этому часу
09:34ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины
09:27О насилии в украинских колониях. Письма политзаключенных в Украину.Ру
08:55Подрывная литература в Стране дураков. Почему на Украине декоммунизировали памятник Буратино
08:15Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:01Еврокомиссия против русской культуры, комик Притула – против капитана Титаренко. События культуры
08:00Первомартовцы: анатомия цареубийства
07:32"Вакцина для педофилов", нефтяной дождь и "золотая парочка" у Капитолия. Неделя необычных фотофактов
07:00Вячеслав Терентьев: Россия не разобьет ВСУ, пока не построит новую ПВО и не ответит на все медийные удары
06:00"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира
05:45"Европа загнется раньше, у США есть запас прочности": политолог о глобальных рисках затяжной войны
Лента новостейМолния