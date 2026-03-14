В Госдуме допустили переход к четырёхдневке, но с одним условием

В Госдуме допустили переход к четырёхдневке, но с одним условием - 14.03.2026 Украина.ру

В Госдуме допустили переход к четырёхдневке, но с одним условием

Россия может постепенно перейти к четырёхдневной рабочей неделе, но не за счёт государства или работодателей, а благодаря технологиям. Такое мнение в интервью РИА Новости 14 марта высказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов

2026-03-14T10:53

2026-03-14T10:53

2026-03-14T10:53

россия

сша

израиль

госдума

юрий станкевич

новости

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Российский рынок труда в перспективе может прийти к четырёхдневной рабочей неделе, однако этот процесс должен быть естественным, а не законодательно принудительным. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости."Считаю, что какого-либо законодательного серьёзного регулирования даже допускать нельзя, это опасно. А вот синергетически, постепенно, эволюционно к этому через диалог, через сближение позиций, постепенно рынок будет сам к этому приходить", — пояснил парламентарий.По его словам, не все сферы смогут перейти на сокращённую неделю — где-то сохранится традиционный график. Однако главный вопрос, по мнению Нилова, заключается в том, кто будет компенсировать выпадающие рабочие часы."Вообще мы должны меньше работать, больше времени тратить на себя, на своих близких, но выпадающие трудовые часы, трудовые дни кто-то должен компенсировать. Кто будет компенсировать? Бюджетными деньгами мы не сможем, не хватит денег. Перегрузить работодателя невозможно. Работодатель либо повысит цену товара, услуг, а это инфляция, это удар по экономике, это социальный взрыв, это не годится", — отметил депутат.Единственным выходом Нилов считает внедрение технологий: искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации процессов. Он напомнил, что государство уже субсидирует использование промышленных роботов, что может стать основой для будущих изменений."Надо компенсировать. Чем? Технологиями. Вот через технологии, да, оптимизация, искусственный интеллект, робототехника", — подчеркнул глава комитета.При этом он добавил, что любые изменения не должны привести к снижению зарплат, падению производительности труда или созданию проблем для бизнеса. Переход, по его словам, должен быть плавным и исключительно эволюционным.14у марта депутат Госдумы Юрий Станкевич сообщил, что танкеры практически перестали заходить в Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля. Подробнее в материале "Эффект блокады без официального закрытия": Станкевич про ситуацию в Ормузском проливеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

сша

израиль

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

россия, сша, израиль, госдума, юрий станкевич, новости, украина.ру