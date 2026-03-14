В Госдуме допустили переход к четырёхдневке, но с одним условием
Россия может постепенно перейти к четырёхдневной рабочей неделе, но не за счёт государства или работодателей, а благодаря технологиям. Такое мнение в интервью РИА Новости 14 марта высказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов
10:53 14.03.2026
 
Россия может постепенно перейти к четырёхдневной рабочей неделе, но не за счёт государства или работодателей, а благодаря технологиям. Такое мнение в интервью РИА Новости 14 марта высказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов
Российский рынок труда в перспективе может прийти к четырёхдневной рабочей неделе, однако этот процесс должен быть естественным, а не законодательно принудительным. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости.
"Считаю, что какого-либо законодательного серьёзного регулирования даже допускать нельзя, это опасно. А вот синергетически, постепенно, эволюционно к этому через диалог, через сближение позиций, постепенно рынок будет сам к этому приходить", — пояснил парламентарий.
По его словам, не все сферы смогут перейти на сокращённую неделю — где-то сохранится традиционный график. Однако главный вопрос, по мнению Нилова, заключается в том, кто будет компенсировать выпадающие рабочие часы.
"Вообще мы должны меньше работать, больше времени тратить на себя, на своих близких, но выпадающие трудовые часы, трудовые дни кто-то должен компенсировать. Кто будет компенсировать? Бюджетными деньгами мы не сможем, не хватит денег. Перегрузить работодателя невозможно. Работодатель либо повысит цену товара, услуг, а это инфляция, это удар по экономике, это социальный взрыв, это не годится", — отметил депутат.
Единственным выходом Нилов считает внедрение технологий: искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации процессов. Он напомнил, что государство уже субсидирует использование промышленных роботов, что может стать основой для будущих изменений.
"Надо компенсировать. Чем? Технологиями. Вот через технологии, да, оптимизация, искусственный интеллект, робототехника", — подчеркнул глава комитета.
При этом он добавил, что любые изменения не должны привести к снижению зарплат, падению производительности труда или созданию проблем для бизнеса. Переход, по его словам, должен быть плавным и исключительно эволюционным.
14у марта депутат Госдумы Юрий Станкевич сообщил, что танкеры практически перестали заходить в Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля. Подробнее в материале "Эффект блокады без официального закрытия": Станкевич про ситуацию в Ормузском проливе
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
