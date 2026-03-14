WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии - 14.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260314/wsj-pyat-amerikanskikh-zapravschikov-vyvedeny-iz-stroya-udarom-irana-po-baze-v-saudovskoy-aravii-1076793543.html
WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии
WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии - 14.03.2026 Украина.ру
WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии
В результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии повреждения получили пять самолётов-заправщиков ВВС США. Об этом 14 марта сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников
2026-03-14T11:07
2026-03-14T11:07
новости
иран
сша
the wall street journal
украина.ру
саудовская аравия
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056254747_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_b98e0de878cea60e8eaf23d11a28332c.jpg
Американские военные объекты на Ближнем Востоке понесли потери в результате ответных ударов Ирана. По данным The Wall Street Journal, в ходе ракетной атаки на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии были повреждены пять самолётов-заправщиков Военно-воздушных сил США.Как сообщает издание со ссылкой на информированных чиновников, воздушные суда получили повреждения на земле. Один из собеседников газеты уточнил, что машины не были уничтожены полностью и в настоящее время находятся в ремонте. Жертв в результате удара нет. Модели пострадавших заправщиков не уточняются. Подчёркивается, что инцидент произошёл на фоне резкого обострения ситуации в регионе.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля13 марта, Центральное командование ВС США объявило о потере самолёта-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате столкновения с другим самолётом в воздухе. Подробнее в материале США потеряли во время операции против Ирана самолёт-заправщик KC-135Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
сша
саудовская аравия
новости, иран, сша, the wall street journal, украина.ру, саудовская аравия
Новости, Иран, США, The Wall Street Journal, Украина.ру, Саудовская Аравия

WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии

11:07 14.03.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии повреждения получили пять самолётов-заправщиков ВВС США. Об этом 14 марта сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников
Американские военные объекты на Ближнем Востоке понесли потери в результате ответных ударов Ирана. По данным The Wall Street Journal, в ходе ракетной атаки на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии были повреждены пять самолётов-заправщиков Военно-воздушных сил США.
Как сообщает издание со ссылкой на информированных чиновников, воздушные суда получили повреждения на земле. Один из собеседников газеты уточнил, что машины не были уничтожены полностью и в настоящее время находятся в ремонте. Жертв в результате удара нет. Модели пострадавших заправщиков не уточняются.
Подчёркивается, что инцидент произошёл на фоне резкого обострения ситуации в регионе.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
13 марта, Центральное командование ВС США объявило о потере самолёта-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате столкновения с другим самолётом в воздухе. Подробнее в материале США потеряли во время операции против Ирана самолёт-заправщик KC-135
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАThe Wall Street JournalУкраина.руСаудовская Аравия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:25Кто заберёт себе прожорливого ребёнка — Украину? Сергейцев об итогах развода между членами НАТО
11:22Наносятся удары по целям в Городне Черниговской области
11:07WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии
10:53В Госдуме допустили переход к четырёхдневке, но с одним условием
10:45В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины
10:28Конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без американского оружия. Главное к этому часу
10:20Силы ПВО уничтожили около 90 беспилотников над российскими регионами и акваториями
10:01Страна одиноких старух: почему демографы пророчат Украине нехорошее будущее
09:47"Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 марта
09:40КНДР запустила снаряд в восточном направлении. Главное к этому часу
09:34ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины
09:27О насилии в украинских колониях. Письма политзаключенных в Украину.Ру
08:55Подрывная литература в Стране дураков. Почему на Украине декоммунизировали памятник Буратино
08:15Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:01Еврокомиссия против русской культуры, комик Притула – против капитана Титаренко. События культуры
08:00Первомартовцы: анатомия цареубийства
07:32"Вакцина для педофилов", нефтяной дождь и "золотая парочка" у Капитолия. Неделя необычных фотофактов
07:00Вячеслав Терентьев: Россия не разобьет ВСУ, пока не построит новую ПВО и не ответит на все медийные удары
06:00"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира
05:45"Европа загнется раньше, у США есть запас прочности": политолог о глобальных рисках затяжной войны
Лента новостейМолния