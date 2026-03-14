WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии
WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии - 14.03.2026 Украина.ру
WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии
В результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии повреждения получили пять самолётов-заправщиков ВВС США. Об этом 14 марта сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников
2026-03-14T11:07
2026-03-14T11:07
2026-03-14T11:07
Американские военные объекты на Ближнем Востоке понесли потери в результате ответных ударов Ирана. По данным The Wall Street Journal, в ходе ракетной атаки на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии были повреждены пять самолётов-заправщиков Военно-воздушных сил США.Как сообщает издание со ссылкой на информированных чиновников, воздушные суда получили повреждения на земле. Один из собеседников газеты уточнил, что машины не были уничтожены полностью и в настоящее время находятся в ремонте. Жертв в результате удара нет. Модели пострадавших заправщиков не уточняются. Подчёркивается, что инцидент произошёл на фоне резкого обострения ситуации в регионе.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля13 марта, Центральное командование ВС США объявило о потере самолёта-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате столкновения с другим самолётом в воздухе. Подробнее в материале США потеряли во время операции против Ирана самолёт-заправщик KC-135Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
сша
саудовская аравия
новости, иран, сша, the wall street journal, украина.ру, саудовская аравия
Новости, Иран, США, The Wall Street Journal, Украина.ру, Саудовская Аравия
WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии
В результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии повреждения получили пять самолётов-заправщиков ВВС США. Об этом 14 марта сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников
Американские военные объекты на Ближнем Востоке понесли потери в результате ответных ударов Ирана. По данным The Wall Street Journal, в ходе ракетной атаки на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии были повреждены пять самолётов-заправщиков Военно-воздушных сил США.
Как сообщает издание со ссылкой на информированных чиновников, воздушные суда получили повреждения на земле. Один из собеседников газеты уточнил, что машины не были уничтожены полностью и в настоящее время находятся в ремонте. Жертв в результате удара нет. Модели пострадавших заправщиков не уточняются.
Подчёркивается, что инцидент произошёл на фоне резкого обострения ситуации в регионе.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
13 марта, Центральное командование ВС США объявило о потере самолёта-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате столкновения с другим самолётом в воздухе. Подробнее в материале США потеряли во время операции против Ирана самолёт-заправщик KC-135
