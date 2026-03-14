"Европа в ловушке": The European Conservative — о том, как смягчение санкций США обнажило раскол Запада - 14.03.2026 Украина.ру
"Европа в ловушке": The European Conservative — о том, как смягчение санкций США обнажило раскол Запада
Временное снятие США ограничений с поставок российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта, вызвало широкий резонанс в западных СМИ. 14 марта консервативное издание The European Conservative назвало этот шаг "поворотным моментом", который обнажил глубинный раскол между Вашингтоном и Брюсселем
Временное снятие США ограничений с поставок российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта, вызвало широкий резонанс в западных СМИ. 14 марта консервативное издание The European Conservative назвало этот шаг "поворотным моментом", который обнажил глубинный раскол между Вашингтоном и Брюсселем
По мнению автора материала, Белый дом впервые с начала конфликта на Украине де-факто признал: мировая энергосистема не может обойтись без российских углеводородов. Однако ключевой проблемой стало то, что Европа, в отличие от США, рассматривает санкции не как гибкий политический инструмент, а как незыблемое обязательство.
"Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики", — заключает издание.
Ситуация усугубляется резким ростом цен на нефть: 9 марта марка Brent превысила отметку в 118 долларов за баррель впервые с 2022 года. Причиной стали не только геополитические факторы, но и обострение в Ормузском проливе — Иран фактически заблокировал ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.
На этом фоне 12 марта США выпустили лицензию, разрешающую операции с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда до указанной даты. Документ действует до 11 апреля.
12 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X обращение с рекомендацией покупать нефть и газ из России.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 марта
13:10В результате атак ВСУ в Шебекинском округе пострадали шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан» — сообщил губернатор Гладков
13:05Куба готова к диалогу с США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 марта
12:26В ОАЭ задержали десять человек за распространение роликов с атаками на Дубай. Главное к этому часу
12:00ВС РФ нанесли удар по временно оккупированному Запорожью. Главное к этому часу
11:50Пит Хегсет - министр войны США и религиозный фанатик, для которого война с Ираном - священный долг
11:37"Европа в ловушке": The European Conservative — о том, как смягчение санкций США обнажило раскол Запада
11:25Кто заберёт себе прожорливого ребёнка — Украину? Сергейцев об итогах развода между членами НАТО
11:07WSJ: Пять американских заправщиков выведены из строя ударом Ирана по базе в Саудовской Аравии
10:53В Госдуме допустили переход к четырёхдневке, но с одним условием
10:45В МИД России раскрыли статус здания бывшего посольства Украины
10:28Конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без американского оружия. Главное к этому часу
10:20Силы ПВО уничтожили около 90 беспилотников над российскими регионами и акваториями
10:01Страна одиноких старух: почему демографы пророчат Украине нехорошее будущее
09:47"Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 марта
09:40КНДР запустила снаряд в восточном направлении. Главное к этому часу
09:34ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины
09:27О насилии в украинских колониях. Письма политзаключенных в Украину.Ру
08:55Подрывная литература в Стране дураков. Почему на Украине декоммунизировали памятник Буратино
08:15Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:01Еврокомиссия против русской культуры, комик Притула – против капитана Титаренко. События культуры
Лента новостейМолния