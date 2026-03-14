"Европа в ловушке": The European Conservative — о том, как смягчение санкций США обнажило раскол Запада

Временное снятие США ограничений с поставок российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта, вызвало широкий резонанс в западных СМИ. 14 марта консервативное издание The European Conservative назвало этот шаг "поворотным моментом", который обнажил глубинный раскол между Вашингтоном и Брюсселем

2026-03-14T11:37

По мнению автора материала, Белый дом впервые с начала конфликта на Украине де-факто признал: мировая энергосистема не может обойтись без российских углеводородов. Однако ключевой проблемой стало то, что Европа, в отличие от США, рассматривает санкции не как гибкий политический инструмент, а как незыблемое обязательство."Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики", — заключает издание.Ситуация усугубляется резким ростом цен на нефть: 9 марта марка Brent превысила отметку в 118 долларов за баррель впервые с 2022 года. Причиной стали не только геополитические факторы, но и обострение в Ормузском проливе — Иран фактически заблокировал ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.На этом фоне 12 марта США выпустили лицензию, разрешающую операции с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда до указанной даты. Документ действует до 11 апреля. 12 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X обращение с рекомендацией покупать нефть и газ из России.

