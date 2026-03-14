https://ukraina.ru/20260314/sily-pvo-unichtozhili-okolo-90-bespilotnikov-nad-rossiyskimi-regionami-i-akvatoriyami-1076790664.html

Силы ПВО уничтожили около 90 беспилотников над российскими регионами и акваториями

Силы ПВО уничтожили около 90 беспилотников над российскими регионами и акваториями - 14.03.2026 Украина.ру

Силы ПВО уничтожили около 90 беспилотников над российскими регионами и акваториями

Российские силы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников над рядом регионов. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны РФ

2026-03-14T10:20

2026-03-14T10:20

2026-03-14T10:20

россия

азовское море

краснодарский край

украина.ру

украина.ру

сво

спецоперация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067673078_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_c788f707a93937b621b7e8b4c6f582ef.jpg

🟥 31 дрон уничтожен над акваторией Азовского моря. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений; 🟥 16 беспилотников сбито над территорией Краснодарского края. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков БПЛА на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Также в порту "Кавказ" пострадали три человека — они госпитализированы, повреждено техническое судно. В пресс-службе Оперштаба края уточнили, что на причальном комплексе произошло локальное возгорание, устраненное спецслужбами;🟥 Восемь дронов уничтожено над территорией Республики Крым. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало; 🟥 Семь беспилотников сбито над территорией Брянской области. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала;🟥 По шесть дронов уничтожено над территорией Белгородской областью и акваторией Черного моря; 🟥 Пять беспилотников сбито над территорией Ростовской области. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала;🟥Три дрона уничтожено над территорией Самарской области. Информации о пострадавших или разрушениях в регионе не поступало;🟥 Два беспилотника сбито над территорией Курской области. По оперативным сведениям, обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры; 🟥 По одному беспилотнику сбито над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областями. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не обнаружено.

россия

азовское море

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, азовское море, краснодарский край, украина.ру, украина.ру, сво, спецоперация