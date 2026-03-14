Силы ПВО уничтожили около 90 беспилотников над российскими регионами и акваториями
Российские силы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников над рядом регионов. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны РФ
2026-03-14T10:20
🟥 31 дрон уничтожен над акваторией Азовского моря. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений;
🟥 16 беспилотников сбито над территорией Краснодарского края. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков БПЛА на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
Также в порту "Кавказ" пострадали три человека — они госпитализированы, повреждено техническое судно. В пресс-службе Оперштаба края уточнили, что на причальном комплексе произошло локальное возгорание, устраненное спецслужбами;
🟥 Восемь дронов уничтожено над территорией Республики Крым. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало;
🟥 Семь беспилотников сбито над территорией Брянской области. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала;
🟥 По шесть дронов уничтожено над территорией Белгородской областью и акваторией Черного моря;
🟥 Пять беспилотников сбито над территорией Ростовской области. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала;
🟥Три дрона уничтожено над территорией Самарской области. Информации о пострадавших или разрушениях в регионе не поступало;
🟥 Два беспилотника сбито над территорией Курской области. По оперативным сведениям, обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры;
🟥 По одному беспилотнику сбито над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областями. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не обнаружено.
