https://ukraina.ru/20260728/energeticheskie-voyny-neft-desheveet-nesmotrya-na-deystviya-khusitov-gaz-obkhoditsya-germanii-vpyatero-1081914641.html

Энергетические войны: Нефть дешевеет, несмотря на действия хуситов, газ обходится Германии впятеро дороже

Энергетические войны: Нефть дешевеет, несмотря на действия хуситов, газ обходится Германии впятеро дороже - 28.07.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Нефть дешевеет, несмотря на действия хуситов, газ обходится Германии впятеро дороже

Котировки нефти снижаются после резкого роста на прошлой неделе. Рынок надеется на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, несмотря на риски для судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

2026-07-28T06:30

2026-07-28T06:30

2026-07-28T06:30

хроника энергетической войны

иран

сша

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Хуситы атакуют судоходство и НПЗ Саудовской АравииЙеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжает атаки нефтяных объектов Королевства Саудовская Аравия (КСА). Ранее хуситы ввели морскую блокаду саудовских гаваней и атаковали два нефтяных танкера в Красном море, что привело к резкому сокращению судоходства в этом районе.В понедельник, 27 июля, хуситы нанесли массированные ракетно-дроновые удары по объектам саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Целями стали НПЗ в городах Джизан и Янбу, а также элементы логистической инфраструктуры, обеспечивающие транспортировку углеводородов из восточных провинций королевства к портовому терминалу Янбу-эль-Бакр на побережье Красного моря.Военный представитель хуситов Яхья Сари в своём заявлении в соцсетях подчеркнул, что удары стали зеркальным ответом на проникновение саудовских дронов в воздушное пространство Йемена. Для поражения объектов, по данным повстанцев, применялись десятки ракет и БПЛА.НПЗ в Джизане – один из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов на Ближнем Востоке мощностью до 400 тысяч баррелей в сути. На его строительство было затрачено около $21 млрд. По информации источников, завод поразили пять баллистических ракет, после чего на его территории вспыхнул пожар, охвативший ключевые установки по переработке нефти в моторное топливо и хранилища ГСМ. Очевидцы сообщают о густом чёрном дыме над заводом.Порт Янбу на Красном море – ключевой узел альтернативного маршрута экспорта нефти для Саудовской Аравии. С началом войны США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива королевство перенаправило около 70% своего нефтеэкспорта именно в Янбу. Нефть доставляется в этот порт по трубопроводу "Восток-Запад" мощностью около 7 млн баррелей в сутки, и это исключительно флагманский сорт Arab Light.Кроме этого, 27 июля появилась информация об атаке крупнейшего в мире завода по стабилизации нефти в городе Абкайк, также принадлежащего Saudi Aramco. Спутниковые снимки NASA подтвердили масштабный пожар на этом участке, что указывает на значительный ущерб одному из важнейших в мире предприятий – тут перерабатывают от 5 до 7 процентов всей мировой нефти. Ущерб вызвал опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти, что может оказать дополнительное давление на глобальные энергетические рынки.Саудовская Аравия обвинила в нападении на завод в Абкайк "поддерживаемые Ираном иракские группы сопротивления". После удара на предприятии начали экстренное сжигание попутного газа на нескольких производственных площадках.Атаки на НПЗ стали продолжением морской блокады, которую хуситы объявили 20 июля в ответ на действия Эр-Рияда против Йемена. 23 июля повстанцы атаковали два саудовских танкера в Красном море, они загорелись. Представитель хуситов подчеркнул, что блокада распространяется исключительно на Саудовскую Аравию и не затрагивает судоходство других стран. По оценкам хуситов, после их действий как минимум десять судов изменили маршрут, отказавшись от попыток нарушить блокаду.В воскресенье через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном, прошло всего 11 грузовых кораблей. Это самый низкий показатель за последние несколько месяцев. Среди них было 7 танкеров, включая два гигантских супертанкера, которые направлялись в Саудовскую Аравию за нефтью, и ещё одно судно, связанное, по данным аналитиков, с Россией. Для сравнения, в прошлый четверг, 23 июля, пролив пересекли 43 корабля.Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации конфликта США и ИранаКотировки нефти снижаются после резкого роста на прошлой неделе. Рынок отыгрывает надежды на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, несмотря на сохраняющиеся риски для судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.В понедельник, 27 июля 2026 года, нефть ощутимо подешевела. К 11:30 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 6,12%, до $86,07 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть сорта WTI на сентябрь подешевели на 6,42%, до $83,58 за баррель. При этом итогам прошлой недели сорт Brent подорожал почти на 10%, WTI – на 9%.Геополитическая премия в цене нефти упала сразу же после того, как президент США Дональд Трамп отменил ночные атаки на Иран, продолжавшиеся почти две недели. В свою очередь, Иран перестал атаковать военные объекты США на Ближнем Востоке. Более того, есть шанс на деэскалацию и открытие Ормузского пролива: в минувшие выходные прошли переговоры Ирана и Омана, выступающего в роли посредника. Источники утверждают, что именно визит оманской делегации в Тегеран стал поводом для Трампа остановить атаки на Иран.Несмотря на описанные выше атаки хуситов против Саудовской Аравии и сокращение судоходства в Красном море, рынок воспринимает действия США и Ирана как попытку снизить градус конфликта, именно поэтому нефть дешевеет. Но аналитики отмечают, что даже при позитивном развитии ирано-американского конфликта, судоходство в Ормузе, основном пути экспорта нефти с Ближнего Востока, будет восстанавливаться тяжело."Любое восстановление потоков через Ормузский пролив, скорее всего, окажется медленным и частичным, поскольку многие грузоотправители по-прежнему проявляют осторожность и захотят большей уверенности в своей безопасности, прежде чем заводить в пролив больше пустых судов", – сказал в комментарии британскому агентству Reuters Сол Кавоник из MST Marquee.Ещё один фактор, влияющий на снижение цены нефти, – 27 июля Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием и отгрузку казахстанской нефти через морской терминал в порту Новороссийска.Согласно сообщению Минэнерго Казахстана, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров Seamajesty и Milos. Оба судна принимают нефть компании "Тенгизшевройл". Возобновление приёма нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал, добавили в министерстве.Германия платит за импортный газ в пять раз больше, чем в 2020 годуГермания на фоне отказа от российского трубопроводного газа и обострения ситуации на Ближнем Востоке вынуждена закупать природный газ по ценам, которые примерно в пять раз превышают уровень 2020 года. Об этом 24 июля сообщила газета Berliner Zeitung.По данным издания, в 2025 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию, обеспечив около 44% импорта. Далее следуют Нидерланды (24%) и Бельгия (21%), а около 10% поставок приходится на сжиженный природный газ (СПГ), поступающий через терминалы на побережьях Северного и Балтийского морей. Ключевым поставщиком норвежского газа остается компания Equinor, работающая на немецком рынке с 1977 года.Но если в 2020 году стоимость импортируемого газа на германской границе составляла около 12 евро/МВт·ч, то в начале текущей недели биржевая цена в Европе достигла почти 60 евро/МВт·ч. При этом до начала очередной эскалации вокруг Ирана газ торговался примерно по 31 евро/МВт·ч, что означает почти двукратный рост всего за несколько недель.Как отмечает Berliner Zeitung, увеличение стоимости связано не с политикой Норвегии или Equinor – норвежская компания продает газ по тем же рыночным ценам, что и все остальные. Газета указывает две основные причины роста цен: прекращение действия долгосрочных контрактов с Россией, предусматривавших цены значительно ниже рыночных, и переход Европы на закупки СПГ на мировом рынке, где стоимость топлива чувствительна к любым рискам для поставок, включая ситуацию в Персидском заливе.Berliner Zeitung отмечает, что в краткосрочной перспективе Германия практически не может изменить ситуацию. Дело в том, что норвежские экспортные газопроводы уже работают практически на максимальной мощности, поэтому существенно увеличить поставки невозможно. Одновременно цены продолжают определяться европейскими газовыми хабами и мировым рынком СПГ, после чего транслируются в закупочные цены немецких энергокомпаний.Издание также напомнило, что затяжной экономический кризис в Германии начался после пандемии COVID-19, затем усилился из-за отказа от закупок российского газа, а дополнительное давление на энергорынок оказала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.При этом как Германия, так и остальные европейские страны, подойдёт к очередному отопительному сезону с самыми скудными запасами энергоносителей за последние несколько лет. Такой прогноз привёл ведущий энергетический обозреватель агентства Reuters Рон Буссо. Главными причинами он назвал вооружённые конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Украины, которые серьёзно нарушили цепочки поставок сжиженного природного газа и дизельного топлива.Незадолго до этого Брюссель объявил о корректировке своих планов: из-за кризисной ситуации в районе Ормузского пролива и рисков перебоев с топливом Еврокомиссия приняла решение снизить обязательный порог заполнения подземных газовых хранилищ к началу зимы – с 90% до 80%. Однако, как отметил Буссо, даже этот пониженный ориентир, скорее всего, окажется недостижимым.Аналитик обратил внимание на глубокие структурные изменения, произошедшие в европейском энергобалансе после 2022 года. Попытка заместить российский трубопроводный газ альтернативными источниками коренным образом изменила энергетическую архитектуру континента, сделав её более уязвимой.Европа постаралась заменить российский газ на СПГ, в том числе из США, которые теперь поставляют в ЕС свыше половины импортируемого СПГ. В то же время, из-за закрытого Ормузского пролива Катар, один из крупнейших поставщиков СПГ на мировые рынки, в том числе в ЕС, не может вывезти свою продукцию и остановил СПГ-заводы. Кроме того, катарские мощности на 13 млн т в год повреждены и будут восстановлены через 3-5 лет. Американские же СПГ-мощности работают на пределе своих возможностей.По мнению Буссо, даже если в ближайшие месяцы объёмы закупок СПГ начнут восстанавливаться, Европа всё равно подойдёт к зиме с хранилищами, заполненными заметно меньше целевого показателя в 80%.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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иран, сша, германия, дональд трамп, нпз, saudi aramco, reuters, brent, arab light, эксклюзив, энергетика