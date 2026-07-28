https://ukraina.ru/20260728/energeticheskie-voyny-neft-desheveet-nesmotrya-na-deystviya-khusitov-gaz-obkhoditsya-germanii-vpyatero-1081914641.html
Энергетические войны: Нефть дешевеет, несмотря на действия хуситов, газ обходится Германии впятеро дороже
Энергетические войны: Нефть дешевеет, несмотря на действия хуситов, газ обходится Германии впятеро дороже - 28.07.2026 Украина.ру
Энергетические войны: Нефть дешевеет, несмотря на действия хуситов, газ обходится Германии впятеро дороже
Котировки нефти снижаются после резкого роста на прошлой неделе. Рынок надеется на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, несмотря на риски для судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.
2026-07-28T06:30
2026-07-28T06:30
2026-07-28T06:30
хроника энергетической войны
иран
сша
германия
дональд трамп
нпз
saudi aramco
reuters
brent
arab light
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Хуситы атакуют судоходство и НПЗ Саудовской АравииЙеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжает атаки нефтяных объектов Королевства Саудовская Аравия (КСА). Ранее хуситы ввели морскую блокаду саудовских гаваней и атаковали два нефтяных танкера в Красном море, что привело к резкому сокращению судоходства в этом районе.В понедельник, 27 июля, хуситы нанесли массированные ракетно-дроновые удары по объектам саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Целями стали НПЗ в городах Джизан и Янбу, а также элементы логистической инфраструктуры, обеспечивающие транспортировку углеводородов из восточных провинций королевства к портовому терминалу Янбу-эль-Бакр на побережье Красного моря.Военный представитель хуситов Яхья Сари в своём заявлении в соцсетях подчеркнул, что удары стали зеркальным ответом на проникновение саудовских дронов в воздушное пространство Йемена. Для поражения объектов, по данным повстанцев, применялись десятки ракет и БПЛА.НПЗ в Джизане – один из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов на Ближнем Востоке мощностью до 400 тысяч баррелей в сути. На его строительство было затрачено около $21 млрд. По информации источников, завод поразили пять баллистических ракет, после чего на его территории вспыхнул пожар, охвативший ключевые установки по переработке нефти в моторное топливо и хранилища ГСМ. Очевидцы сообщают о густом чёрном дыме над заводом.Порт Янбу на Красном море – ключевой узел альтернативного маршрута экспорта нефти для Саудовской Аравии. С началом войны США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива королевство перенаправило около 70% своего нефтеэкспорта именно в Янбу. Нефть доставляется в этот порт по трубопроводу "Восток-Запад" мощностью около 7 млн баррелей в сутки, и это исключительно флагманский сорт Arab Light.Кроме этого, 27 июля появилась информация об атаке крупнейшего в мире завода по стабилизации нефти в городе Абкайк, также принадлежащего Saudi Aramco. Спутниковые снимки NASA подтвердили масштабный пожар на этом участке, что указывает на значительный ущерб одному из важнейших в мире предприятий – тут перерабатывают от 5 до 7 процентов всей мировой нефти. Ущерб вызвал опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти, что может оказать дополнительное давление на глобальные энергетические рынки.Саудовская Аравия обвинила в нападении на завод в Абкайк "поддерживаемые Ираном иракские группы сопротивления". После удара на предприятии начали экстренное сжигание попутного газа на нескольких производственных площадках.Атаки на НПЗ стали продолжением морской блокады, которую хуситы объявили 20 июля в ответ на действия Эр-Рияда против Йемена. 23 июля повстанцы атаковали два саудовских танкера в Красном море, они загорелись. Представитель хуситов подчеркнул, что блокада распространяется исключительно на Саудовскую Аравию и не затрагивает судоходство других стран. По оценкам хуситов, после их действий как минимум десять судов изменили маршрут, отказавшись от попыток нарушить блокаду.В воскресенье через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном, прошло всего 11 грузовых кораблей. Это самый низкий показатель за последние несколько месяцев. Среди них было 7 танкеров, включая два гигантских супертанкера, которые направлялись в Саудовскую Аравию за нефтью, и ещё одно судно, связанное, по данным аналитиков, с Россией. Для сравнения, в прошлый четверг, 23 июля, пролив пересекли 43 корабля.Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации конфликта США и ИранаКотировки нефти снижаются после резкого роста на прошлой неделе. Рынок отыгрывает надежды на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, несмотря на сохраняющиеся риски для судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.В понедельник, 27 июля 2026 года, нефть ощутимо подешевела. К 11:30 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 6,12%, до $86,07 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть сорта WTI на сентябрь подешевели на 6,42%, до $83,58 за баррель. При этом итогам прошлой недели сорт Brent подорожал почти на 10%, WTI – на 9%.Геополитическая премия в цене нефти упала сразу же после того, как президент США Дональд Трамп отменил ночные атаки на Иран, продолжавшиеся почти две недели. В свою очередь, Иран перестал атаковать военные объекты США на Ближнем Востоке. Более того, есть шанс на деэскалацию и открытие Ормузского пролива: в минувшие выходные прошли переговоры Ирана и Омана, выступающего в роли посредника. Источники утверждают, что именно визит оманской делегации в Тегеран стал поводом для Трампа остановить атаки на Иран.Несмотря на описанные выше атаки хуситов против Саудовской Аравии и сокращение судоходства в Красном море, рынок воспринимает действия США и Ирана как попытку снизить градус конфликта, именно поэтому нефть дешевеет. Но аналитики отмечают, что даже при позитивном развитии ирано-американского конфликта, судоходство в Ормузе, основном пути экспорта нефти с Ближнего Востока, будет восстанавливаться тяжело."Любое восстановление потоков через Ормузский пролив, скорее всего, окажется медленным и частичным, поскольку многие грузоотправители по-прежнему проявляют осторожность и захотят большей уверенности в своей безопасности, прежде чем заводить в пролив больше пустых судов", – сказал в комментарии британскому агентству Reuters Сол Кавоник из MST Marquee.Ещё один фактор, влияющий на снижение цены нефти, – 27 июля Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием и отгрузку казахстанской нефти через морской терминал в порту Новороссийска.Согласно сообщению Минэнерго Казахстана, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров Seamajesty и Milos. Оба судна принимают нефть компании "Тенгизшевройл". Возобновление приёма нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал, добавили в министерстве.Германия платит за импортный газ в пять раз больше, чем в 2020 годуГермания на фоне отказа от российского трубопроводного газа и обострения ситуации на Ближнем Востоке вынуждена закупать природный газ по ценам, которые примерно в пять раз превышают уровень 2020 года. Об этом 24 июля сообщила газета Berliner Zeitung.По данным издания, в 2025 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию, обеспечив около 44% импорта. Далее следуют Нидерланды (24%) и Бельгия (21%), а около 10% поставок приходится на сжиженный природный газ (СПГ), поступающий через терминалы на побережьях Северного и Балтийского морей. Ключевым поставщиком норвежского газа остается компания Equinor, работающая на немецком рынке с 1977 года.Но если в 2020 году стоимость импортируемого газа на германской границе составляла около 12 евро/МВт·ч, то в начале текущей недели биржевая цена в Европе достигла почти 60 евро/МВт·ч. При этом до начала очередной эскалации вокруг Ирана газ торговался примерно по 31 евро/МВт·ч, что означает почти двукратный рост всего за несколько недель.Как отмечает Berliner Zeitung, увеличение стоимости связано не с политикой Норвегии или Equinor – норвежская компания продает газ по тем же рыночным ценам, что и все остальные. Газета указывает две основные причины роста цен: прекращение действия долгосрочных контрактов с Россией, предусматривавших цены значительно ниже рыночных, и переход Европы на закупки СПГ на мировом рынке, где стоимость топлива чувствительна к любым рискам для поставок, включая ситуацию в Персидском заливе.Berliner Zeitung отмечает, что в краткосрочной перспективе Германия практически не может изменить ситуацию. Дело в том, что норвежские экспортные газопроводы уже работают практически на максимальной мощности, поэтому существенно увеличить поставки невозможно. Одновременно цены продолжают определяться европейскими газовыми хабами и мировым рынком СПГ, после чего транслируются в закупочные цены немецких энергокомпаний.Издание также напомнило, что затяжной экономический кризис в Германии начался после пандемии COVID-19, затем усилился из-за отказа от закупок российского газа, а дополнительное давление на энергорынок оказала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.При этом как Германия, так и остальные европейские страны, подойдёт к очередному отопительному сезону с самыми скудными запасами энергоносителей за последние несколько лет. Такой прогноз привёл ведущий энергетический обозреватель агентства Reuters Рон Буссо. Главными причинами он назвал вооружённые конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Украины, которые серьёзно нарушили цепочки поставок сжиженного природного газа и дизельного топлива.Незадолго до этого Брюссель объявил о корректировке своих планов: из-за кризисной ситуации в районе Ормузского пролива и рисков перебоев с топливом Еврокомиссия приняла решение снизить обязательный порог заполнения подземных газовых хранилищ к началу зимы – с 90% до 80%. Однако, как отметил Буссо, даже этот пониженный ориентир, скорее всего, окажется недостижимым.Аналитик обратил внимание на глубокие структурные изменения, произошедшие в европейском энергобалансе после 2022 года. Попытка заместить российский трубопроводный газ альтернативными источниками коренным образом изменила энергетическую архитектуру континента, сделав её более уязвимой.Европа постаралась заменить российский газ на СПГ, в том числе из США, которые теперь поставляют в ЕС свыше половины импортируемого СПГ. В то же время, из-за закрытого Ормузского пролива Катар, один из крупнейших поставщиков СПГ на мировые рынки, в том числе в ЕС, не может вывезти свою продукцию и остановил СПГ-заводы. Кроме того, катарские мощности на 13 млн т в год повреждены и будут восстановлены через 3-5 лет. Американские же СПГ-мощности работают на пределе своих возможностей.По мнению Буссо, даже если в ближайшие месяцы объёмы закупок СПГ начнут восстанавливаться, Европа всё равно подойдёт к зиме с хранилищами, заполненными заметно меньше целевого показателя в 80%.
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иран, сша, германия, дональд трамп, нпз, saudi aramco, reuters, brent, arab light, эксклюзив, энергетика
Хуситы атакуют судоходство и НПЗ Саудовской Аравии
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжает атаки нефтяных объектов Королевства Саудовская Аравия (КСА). Ранее хуситы ввели морскую блокаду саудовских гаваней и атаковали два нефтяных танкера в Красном море, что привело к резкому сокращению судоходства в этом районе.
В понедельник, 27 июля, хуситы нанесли массированные ракетно-дроновые удары по объектам саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Целями стали НПЗ в городах Джизан и Янбу, а также элементы логистической инфраструктуры, обеспечивающие транспортировку углеводородов из восточных провинций королевства к портовому терминалу Янбу-эль-Бакр на побережье Красного моря.
Военный представитель хуситов Яхья Сари в своём заявлении в соцсетях подчеркнул, что удары стали зеркальным ответом на проникновение саудовских дронов в воздушное пространство Йемена. Для поражения объектов, по данным повстанцев, применялись десятки ракет и БПЛА.
НПЗ в Джизане – один из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов на Ближнем Востоке мощностью до 400 тысяч баррелей в сути. На его строительство было затрачено около $21 млрд. По информации источников, завод поразили пять баллистических ракет, после чего на его территории вспыхнул пожар, охвативший ключевые установки по переработке нефти в моторное топливо и хранилища ГСМ. Очевидцы сообщают о густом чёрном дыме над заводом.
Порт Янбу на Красном море – ключевой узел альтернативного маршрута экспорта нефти для Саудовской Аравии. С началом войны США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива королевство перенаправило около 70% своего нефтеэкспорта именно в Янбу. Нефть доставляется в этот порт по трубопроводу "Восток-Запад" мощностью около 7 млн баррелей в сутки, и это исключительно флагманский сорт Arab Light.
Кроме этого, 27 июля появилась информация об атаке крупнейшего в мире завода по стабилизации нефти в городе Абкайк, также принадлежащего Saudi Aramco. Спутниковые снимки NASA подтвердили масштабный пожар на этом участке, что указывает на значительный ущерб одному из важнейших в мире предприятий – тут перерабатывают от 5 до 7 процентов всей мировой нефти. Ущерб вызвал опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти, что может оказать дополнительное давление на глобальные энергетические рынки.
Саудовская Аравия обвинила в нападении на завод в Абкайк "поддерживаемые Ираном иракские группы сопротивления". После удара на предприятии начали экстренное сжигание попутного газа на нескольких производственных площадках.
Атаки на НПЗ стали продолжением морской блокады, которую хуситы объявили 20 июля в ответ на действия Эр-Рияда против Йемена. 23 июля повстанцы атаковали два саудовских танкера в Красном море, они загорелись. Представитель хуситов подчеркнул, что блокада распространяется исключительно на Саудовскую Аравию и не затрагивает судоходство других стран. По оценкам хуситов, после их действий как минимум десять судов изменили маршрут, отказавшись от попыток нарушить блокаду.
В воскресенье через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном, прошло всего 11 грузовых кораблей. Это самый низкий показатель за последние несколько месяцев. Среди них было 7 танкеров, включая два гигантских супертанкера, которые направлялись в Саудовскую Аравию за нефтью, и ещё одно судно, связанное, по данным аналитиков, с Россией. Для сравнения, в прошлый четверг, 23 июля, пролив пересекли 43 корабля.
Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации конфликта США и Ирана
Котировки нефти снижаются после резкого роста на прошлой неделе. Рынок отыгрывает надежды на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, несмотря на сохраняющиеся риски для судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.
В понедельник, 27 июля 2026 года, нефть ощутимо подешевела. К 11:30 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 6,12%, до $86,07 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть сорта WTI на сентябрь подешевели на 6,42%, до $83,58 за баррель. При этом итогам прошлой недели сорт Brent подорожал почти на 10%, WTI – на 9%.
Геополитическая премия в цене нефти упала сразу же после того, как президент США Дональд Трамп отменил ночные атаки на Иран, продолжавшиеся почти две недели. В свою очередь, Иран перестал атаковать военные объекты США на Ближнем Востоке. Более того, есть шанс на деэскалацию и открытие Ормузского пролива: в минувшие выходные прошли переговоры Ирана и Омана, выступающего в роли посредника. Источники утверждают, что именно визит оманской делегации в Тегеран стал поводом для Трампа остановить атаки на Иран.
Несмотря на описанные выше атаки хуситов против Саудовской Аравии и сокращение судоходства в Красном море, рынок воспринимает действия США и Ирана как попытку снизить градус конфликта, именно поэтому нефть дешевеет. Но аналитики отмечают, что даже при позитивном развитии ирано-американского конфликта, судоходство в Ормузе, основном пути экспорта нефти с Ближнего Востока, будет восстанавливаться тяжело.
"Любое восстановление потоков через Ормузский пролив, скорее всего, окажется медленным и частичным, поскольку многие грузоотправители по-прежнему проявляют осторожность и захотят большей уверенности в своей безопасности, прежде чем заводить в пролив больше пустых судов", – сказал в комментарии британскому агентству Reuters Сол Кавоник из MST Marquee.
Ещё один фактор, влияющий на снижение цены нефти, – 27 июля Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием и отгрузку казахстанской нефти через морской терминал в порту Новороссийска.
Согласно сообщению Минэнерго Казахстана, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров Seamajesty и Milos. Оба судна принимают нефть компании "Тенгизшевройл". Возобновление приёма нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал, добавили в министерстве.
Германия платит за импортный газ в пять раз больше, чем в 2020 году
Германия на фоне отказа от российского трубопроводного газа и обострения ситуации на Ближнем Востоке вынуждена закупать природный газ по ценам, которые примерно в пять раз превышают уровень 2020 года. Об этом 24 июля сообщила газета Berliner Zeitung.
По данным издания, в 2025 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию, обеспечив около 44% импорта. Далее следуют Нидерланды (24%) и Бельгия (21%), а около 10% поставок приходится на сжиженный природный газ (СПГ), поступающий через терминалы на побережьях Северного и Балтийского морей. Ключевым поставщиком норвежского газа остается компания Equinor, работающая на немецком рынке с 1977 года.
Но если в 2020 году стоимость импортируемого газа на германской границе составляла около 12 евро/МВт·ч, то в начале текущей недели биржевая цена в Европе достигла почти 60 евро/МВт·ч. При этом до начала очередной эскалации вокруг Ирана газ торговался примерно по 31 евро/МВт·ч, что означает почти двукратный рост всего за несколько недель.
Как отмечает Berliner Zeitung, увеличение стоимости связано не с политикой Норвегии или Equinor – норвежская компания продает газ по тем же рыночным ценам, что и все остальные. Газета указывает две основные причины роста цен: прекращение действия долгосрочных контрактов с Россией, предусматривавших цены значительно ниже рыночных, и переход Европы на закупки СПГ на мировом рынке, где стоимость топлива чувствительна к любым рискам для поставок, включая ситуацию в Персидском заливе.
Berliner Zeitung отмечает, что в краткосрочной перспективе Германия практически не может изменить ситуацию. Дело в том, что норвежские экспортные газопроводы уже работают практически на максимальной мощности, поэтому существенно увеличить поставки невозможно. Одновременно цены продолжают определяться европейскими газовыми хабами и мировым рынком СПГ, после чего транслируются в закупочные цены немецких энергокомпаний.
Издание также напомнило, что затяжной экономический кризис в Германии начался после пандемии COVID-19, затем усилился из-за отказа от закупок российского газа, а дополнительное давление на энергорынок оказала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
При этом как Германия, так и остальные европейские страны, подойдёт к очередному отопительному сезону с самыми скудными запасами энергоносителей за последние несколько лет. Такой прогноз привёл ведущий энергетический обозреватель агентства Reuters Рон Буссо. Главными причинами он назвал вооружённые конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Украины, которые серьёзно нарушили цепочки поставок сжиженного природного газа и дизельного топлива.
Незадолго до этого Брюссель объявил о корректировке своих планов: из-за кризисной ситуации в районе Ормузского пролива и рисков перебоев с топливом Еврокомиссия приняла решение снизить обязательный порог заполнения подземных газовых хранилищ к началу зимы – с 90% до 80%. Однако, как отметил Буссо, даже этот пониженный ориентир, скорее всего, окажется недостижимым.
Аналитик обратил внимание на глубокие структурные изменения, произошедшие в европейском энергобалансе после 2022 года. Попытка заместить российский трубопроводный газ альтернативными источниками коренным образом изменила энергетическую архитектуру континента, сделав её более уязвимой.
Европа постаралась заменить российский газ на СПГ, в том числе из США, которые теперь поставляют в ЕС свыше половины импортируемого СПГ. В то же время, из-за закрытого Ормузского пролива Катар, один из крупнейших поставщиков СПГ на мировые рынки, в том числе в ЕС, не может вывезти свою продукцию и остановил СПГ-заводы. Кроме того, катарские мощности на 13 млн т в год повреждены и будут восстановлены через 3-5 лет. Американские же СПГ-мощности работают на пределе своих возможностей.
По мнению Буссо, даже если в ближайшие месяцы объёмы закупок СПГ начнут восстанавливаться, Европа всё равно подойдёт к зиме с хранилищами, заполненными заметно меньше целевого показателя в 80%.