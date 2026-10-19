https://ukraina.ru/20261019/khitryy-plan-khruschva-70-let-sovetsko-yaponskoy-deklaratsii--1083884097.html

Хитрый план Хрущёва: 70 лет советско-японской декларации

Хитрый план Хрущёва: 70 лет советско-японской декларации - 19.10.2026 Украина.ру

Хитрый план Хрущёва: 70 лет советско-японской декларации

Переход из состояния Второй Мировой войны в Холодную был столь стремителен, что СССР просто не успел подписать мирный договор с Японией, пока антигитлеровская коалиция ещё существовала. Однако после смены власти в СССР и изменения вектора внешней политики появилось окно возможностей. Попытка использовать его была предпринята 19 октября 1956 года

2026-10-19T08:00

2026-10-19T08:00

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В 1953-56 годах действительно существовала иллюзия того, что обострение отношений между Западом и СССР связано с личностью Сталина. Разоблачение "культа личности" на XX съезде частично было связано с желанием разрядить международную напряжённость. Этому же служила декларация о мирном сосуществовании капиталистических и социалистических государств (в самой по себе этой идее ничего нового не было – её ещё Ленин выдвигал, но напомнить не мешало – в неё никто не верил).Отдельным моментом внешнеполитической напряжённости были отношения с Японией, с которой СССР с 9 августа 1945 года находился в состоянии войны, и этому не помешала даже капитуляция 2 сентября 1945 года. Акт о капитуляции фиксировал прекращение военных действий, но не юридическое прекращение состояния войны – для этого был нужен полноценный мирный договор.Межправительственная комиссия союзников по подготовке проекта мирного договора с Японией была создана ещё летом 1945 года, но до его подписания дошло только через шесть лет.Мирный договор между Японией и странами Антигитлеровской коалиции был подписан в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года. СССР в конференции участвовал, но итоговый документ не подписал.Не подписал не только СССР – на конференцию не были приглашены Монгольская и Китайская народные республики, Корейская народно-демократическая республика и Демократия республика Вьетнам. В принципе их отсутствие было объяснимо – США пригласили угодные им "половинки" соответствующих стран (МНР США считали частью Китая до 1987 года). Индия, Бирма и несколько других стран от участия в конференции отказались сами. В результате большинство на конференции принадлежало зависимым от США государствам, вроде Сальвадора и Никарагуа (да, они тоже объявляли войну Японией).В итоговый проект, к разработке которого советских дипломатов не допустили, не вошло положение Ялтинской конференции о передаче СССР Южного Сахалина и Курильских островов – сама Япония настаивать на отказе от этой нормы, понятно, не могла, а американцы и британцы просто "забыли". Собственно, по тексту договора Япония от них отказывалась, но:а) права на них СССР не признавались, что было зафиксировано в отдельной резолюции Сената США;б) Япония Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи (считаются одним объектом, хотя это группа островов) частью Курильских островов не считает и, соответственно, от них не отказывается.Советские же поправки на голосование просто не ставились, что дало право возглавляющему советскую делегацию Андрею Громыко сказать, что заключаемый договор является сепаратным.В тот же день было заключено японо-американское соглашение о гарантиях безопасности, закрепившее размещение на территории Японии американских военных баз.Новое руководство СССР могло счесть, что отказ от подписания этого договора был вызван эмоциональной реакцией Сталина, который счёл его предательством со стороны союзников, а вот если подойти к делу рассудительно…*Окно возможностей возникло в 1954 году, когда премьер-министром Японии стал Хатояма Итору. Он выступал с националистических позиций, требовал восстановления суверенитета Японии (вплоть до ремилитаризации на конституционном уровне) и возобновления дипломатических отношений с СССР и КНР (речь шла и о развитии экономических отношений, чего требовал японский бизнес, и о символическом жесте в сторону США).19 октября 1956 года в Москве председатель Совета министров СССР Николай Булганин и премьер-министр Японии Хатояма подписали совместную декларацию.8 декабря она была ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР и Правительством Японии. В соответствии с декларацией:- прекращалось состояние войны;- восстанавливались дипломатические и консульские отношения;- продолжались переговоры о заключении мирного договора.Кроме того, решались вопросы о репатриации осуждённых в СССР японских военнопленных (несколько меньше 1,4 тыс. человек), заключении соглашения по вопросам рыболовства, отказа СССР от репараций, принятии Японии в ООН (это случилось в декабре).В порядке "жеста доброй воли" было зафиксировано, что СССР, "идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан (в русском языке принята транскрипция Шикотан – Авт.) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора".Для СССР потеря этих островов считалась несущественной** – после эвакуации японцев постоянного населения на этих островах не было (сейчас – около 3 тыс. человек на Шикотане и 0 – на Хабомаи), экономическое их значение было незначительным (добывать нефть и газ на шельфе тогда не умели), зато мирный договор открывал возможность к получению Японией статуса нейтрального государства. Хрущёв во время переговоров прямо сказал, что "мы хотим помочь Японии добиться освобождения Окинавы и других территорий" (Окинава в это время была оккупирована США, американская военная база находится там по сей день).Понятное дело США, рассматривавшие Японию как свой "непотопляемый авианосец" у берегов СССР, на этой пойти не могли (забавно, что писдилерами тогда выступали британцы – предварительные советско-японские переговоры проходили в Лондоне). Ещё 7 сентября Госдепартамент, который возглавлял Джон Даллес, направил правительству Японии меморандум, в котором указал, что "правительство США пришло к заключению, что острова Итуруп и Кунашир (наряду с островами Хабомаи и Шикотан, которые являются частью Хоккайдо) всегда были частью Японии и должны по справедливости рассматриваться как принадлежащие Японии" (т.е., Госдеп Сан-Францисский договор "отменил"). В случае же подписания мирного договора не видать японцам архипелага Рюкю и Окинавы как своих ушей. Готовность СССР к уступкам была расценена как признание слабости. В декабре 1956 года Хатояма подал в отставку. Новое правительство от дальнейших переговоров воздержалось.19 января 1960 года Япония подписала Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией с США, продлив тем самым "Пакт безопасности" от 8 сентября 1951 года. 27 января 1960 года СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается от возвращения островов, что ставило крест и на самом мирном договоре.К вопросу заключения мирного договора и разрешения территориального вопроса стороны возвращались не раз. Сам факт наличия территориального спора де-факто признал Горбачёв в апреле 1991 года, но ни к каким последствиям это не привело, равно как и обсуждение на высшем уровне возможности передачи Японии всех четырёх островов в конце XX – начале XXI века (тогда расчёт бы не на нейтралитет Японии, а на встраивание России в американском-японскую систему безопасности в регионе в качестве равноправного партнёра).С 2022 года официальная российская позиция состоит в том, что никакого территориального спора с Японией нет. Официальная позиция Японии состоит в том, что Россия "оккупировала" "северные территории". Т.о., дипломатический тупик продолжается.Подводя итоги следует сказать, что территориальная целостность не являлась священной коровой ни для руководства СССР, ни для руководства России – наша дипломатия готова была обменять даже конституционную территорию России на гарантии безопасности, в данном случае – военный нейтралитет Японии. Другое дело, что на протяжении последних 80-ти лет Япония не обладает достаточным суверенитетом для того, чтобы этот самый нейтралитет гарантировать, потому переговоры, как отметил Дмитрий Медведев, носили "ритуальный характер".Важно отметить, что в вопросах дипломатии не имеет значения – коммунистическая власть в России или некоммунистическая. Отношение руководства России к статусу ДНР и ЛНР в 2014-22 годах практически ничем не отличается от отношения к Донбассу властей Советской России в 1918-22 годах – они признали оккупацию Донецко-Криворожской республики кайзеровскими войсками (хотя ДКР не считала себя частью УНР и субъектом Брестского мира), а потом добились вхождения территории ДКР в состав УССР, рассчитывая использовать его как рычаг давления на руководство республики в случае появления у него сепаратистских настроений.Так же последовательны и западная дипломатия. Профессор Калифорнийского университета Хасэгава Цуёси отмечает: "проблема северных территорий позволила встроить Японию в глобальную стратегию США и, отводя японский национализм от себя, направить его против Советского Союза". США использовали и используют замороженные конфликты на границах России для давления как на саму Россию, так и на "жертв российской агрессии".* Это мнение и сейчас присутствует в российском дискурсе. Например, директор Центра анализа проблем геополитики, войн и военной истории Анатолий Иванько считает, что "отказ от подписания итогового документа конференции в Сан-Франциско был крупным просчётом советской дипломатии".Правда мотивация историка дипломатии вызывает недоумение: "Сан-Францисский мирный договор сыграл решающую роль для провоцирования или эскалации многих пограничных проблем". Интересно, а если бы СССР его подписал, договор перестал бы провоцировать?** "Несущественным" видимо было и соблюдение Конституции СССР, по которой предварительно надлежало поинтересоваться позицией Верховного Совета СССР и правительства РСФСР, территорией которой являлись острова. Кстати, в случае с Крымом согласие РСФСР было получено.

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