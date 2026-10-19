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"Полгода после мира": Зеленский придумал, как подольше остаться у власти
"Полгода после мира": Зеленский придумал, как подольше остаться у власти - 19.10.2026 Украина.ру
"Полгода после мира": Зеленский придумал, как подольше остаться у власти
Владимир Зеленский планирует организовать выборы на Украине не раньше, чем через шесть месяцев после завершения конфликта, о чем он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News
2026-10-19T09:55
2026-10-19T09:55
2026-10-19T09:55
новости
украина
владимир зеленский
вячеслав володин
украина.ру
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По его версии, этот полугодовой отрезок необходим, чтобы поправить законы и наладить инфраструктуру. Однако он добавил, что готов ускорить этот процесс до 60 дней, если будет достигнуто соглашение о полном прекращении огня, не уточнив, пройдут ли выборы при таком сценарии. При этом Зеленский подчеркнул, что пойдет на второй срок, если голосование решат организовать до окончания боевых действий.Будет ли он выдвигать свою кандидатуру после наступления мира, Зеленский не пояснил.При этом накануне избрания Зеленский уверял избирателей в совершенно обратном и твердо обещал, что идет на пост строго на один президентский срок. Еще о Зеленском - в материале Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, вячеслав володин, украина.ру
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Украина.ру
"Полгода после мира": Зеленский придумал, как подольше остаться у власти
Владимир Зеленский планирует организовать выборы на Украине не раньше, чем через шесть месяцев после завершения конфликта, о чем он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News
По его версии, этот полугодовой отрезок необходим, чтобы поправить законы и наладить инфраструктуру.
Однако он добавил, что готов ускорить этот процесс до 60 дней, если будет достигнуто соглашение о полном прекращении огня, не уточнив, пройдут ли выборы при таком сценарии.
При этом Зеленский подчеркнул, что пойдет на второй срок, если голосование решат организовать до окончания боевых действий.
"Если выборы в Украине состоятся во время войны, конечно, я буду баллотироваться. Это моя ответственность — я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны", - указал он.
Будет ли он выдвигать свою кандидатуру после наступления мира, Зеленский не пояснил.
При этом накануне избрания Зеленский уверял избирателей в совершенно обратном и твердо обещал, что идет на пост строго на один президентский срок.
Еще о Зеленском - в материале Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин на сайте Украина.ру.