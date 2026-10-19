"Прикинулись голубями": в Запорожской области нашли бомбы в перьях - 19.10.2026 Украина.ру
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"Прикинулись голубями": в Запорожской области нашли бомбы в перьях
"Прикинулись голубями": в Запорожской области нашли бомбы в перьях - 19.10.2026 Украина.ру
"Прикинулись голубями": в Запорожской области нашли бомбы в перьях
В Запорожской области зафиксированы случаи использования украинскими военными самодельных взрывных устройств, замаскированных под тушки птиц, сообщил замкомандира взвода 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Тень, передает РИА Новости
2026-10-19T08:22
2026-10-19T08:22
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взрыв
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По словам военнослужащего, данные опасные объекты были выявлены в ходе выполнения недавнего боевого задания. Он пояснил, что для создания реалистичного облика ловушек используется птичья тушка с дополнительно закрепленным оперением. В результате готовое к детонации средство поражения внешне полностью имитирует обычного сидящего голубя, что делает его визуальное обнаружение крайне затруднительным.До этого на фронте уже находили взрывчатку в самых неожиданных вещах. Например, силовые структуры сообщали о бомбах, спрятанных внутри обычных пластиковых бутылок из-под питьевой воды. Корпус такой бутылки незаметно разрезали на две части, собирали со взрывным устройством внутри, а соединительный шов маскировали обычной магазинной этикеткой.Еще о взрывчатке - в материале В Чернигове военнослужащим передали бургер со взрывчаткой на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская область, чернигов, украина.ру, взрыв
Новости, Запорожская область, Чернигов, Украина.ру, взрыв

"Прикинулись голубями": в Запорожской области нашли бомбы в перьях

08:22 19.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкголубь
голубь - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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В Запорожской области зафиксированы случаи использования украинскими военными самодельных взрывных устройств, замаскированных под тушки птиц, сообщил замкомандира взвода 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Тень, передает РИА Новости
По словам военнослужащего, данные опасные объекты были выявлены в ходе выполнения недавнего боевого задания.
Он пояснил, что для создания реалистичного облика ловушек используется птичья тушка с дополнительно закрепленным оперением. В результате готовое к детонации средство поражения внешне полностью имитирует обычного сидящего голубя, что делает его визуальное обнаружение крайне затруднительным.
До этого на фронте уже находили взрывчатку в самых неожиданных вещах. Например, силовые структуры сообщали о бомбах, спрятанных внутри обычных пластиковых бутылок из-под питьевой воды. Корпус такой бутылки незаметно разрезали на две части, собирали со взрывным устройством внутри, а соединительный шов маскировали обычной магазинной этикеткой.
Еще о взрывчатке - в материале В Чернигове военнослужащим передали бургер со взрывчаткой на сайте Украина.ру.
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