"Эффект обратный": Дмитриев объяснил, чем обернется критика Зеленского в адрес Трампа - 19.10.2026 Украина.ру
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"Эффект обратный": Дмитриев объяснил, чем обернется критика Зеленского в адрес Трампа
"Эффект обратный": Дмитриев объяснил, чем обернется критика Зеленского в адрес Трампа - 19.10.2026 Украина.ру
"Эффект обратный": Дмитриев объяснил, чем обернется критика Зеленского в адрес Трампа
Попытки Владимира Зеленского критиковать Дональда Трампа накануне выборов в США бьют по самому Киеву, заявил в соцсети X спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев
2026-10-19T07:50
2026-10-19T07:50
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киев
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владимир зеленский
дональд трамп
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По его словам, эти нападки слишком демонстративны и приносят противоположный результат. В ночь на понедельник Трамп обвинил Зеленского в намеренном затягивании боевых действий, несмотря на колоссальное финансирование со стороны Европы и прежней администрации Джо Байдена. Американский политик уже не раз выражал недовольство отказом Киева от мирных переговоров, продолжением ударов по российским НПЗ и заявлял, что Украине требуется новый руководитель, способный договориться с Москвой.Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кирилл дмитриев, нпз, украина.ру
Новости, Киев, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, НПЗ, Украина.ру

"Эффект обратный": Дмитриев объяснил, чем обернется критика Зеленского в адрес Трампа

07:50 19.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Попытки Владимира Зеленского критиковать Дональда Трампа накануне выборов в США бьют по самому Киеву, заявил в соцсети X спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев
По его словам, эти нападки слишком демонстративны и приносят противоположный результат.
В ночь на понедельник Трамп обвинил Зеленского в намеренном затягивании боевых действий, несмотря на колоссальное финансирование со стороны Европы и прежней администрации Джо Байдена.
Американский политик уже не раз выражал недовольство отказом Киева от мирных переговоров, продолжением ударов по российским НПЗ и заявлял, что Украине требуется новый руководитель, способный договориться с Москвой.
Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
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