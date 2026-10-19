https://ukraina.ru/20261019/effekt-obratnyy-dmitriev-obyasnil-chem-obernetsya-kritika-zelenskogo-v-adres-trampa-1083905743.html

"Эффект обратный": Дмитриев объяснил, чем обернется критика Зеленского в адрес Трампа

"Эффект обратный": Дмитриев объяснил, чем обернется критика Зеленского в адрес Трампа - 19.10.2026 Украина.ру

"Эффект обратный": Дмитриев объяснил, чем обернется критика Зеленского в адрес Трампа

Попытки Владимира Зеленского критиковать Дональда Трампа накануне выборов в США бьют по самому Киеву, заявил в соцсети X спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев

2026-10-19T07:50

2026-10-19T07:50

2026-10-19T07:50

новости

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владимир зеленский

дональд трамп

кирилл дмитриев

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украина.ру

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По его словам, эти нападки слишком демонстративны и приносят противоположный результат. В ночь на понедельник Трамп обвинил Зеленского в намеренном затягивании боевых действий, несмотря на колоссальное финансирование со стороны Европы и прежней администрации Джо Байдена. Американский политик уже не раз выражал недовольство отказом Киева от мирных переговоров, продолжением ударов по российским НПЗ и заявлял, что Украине требуется новый руководитель, способный договориться с Москвой.Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киев, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кирилл дмитриев, нпз, украина.ру