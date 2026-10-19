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Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт

Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт - 19.10.2026 Украина.ру

Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт

Находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио призвал Владимира Зеленского полностью сосредоточить свои усилия на прекращении боевых действий

2026-10-19T09:29

2026-10-19T09:29

2026-10-19T09:32

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марко рубио

пентагон

украина.ру

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В беседе с журналистами глава американской дипломатии подчеркнул, что финал этого конфликта является главным внешнеполитическим приоритетом Дональда Трампа, который открыт для любых шагов, способных остановить противостояние. Кроме того, Рубио опроверг публичные жалобы Зеленского на остановку помощи со стороны Вашингтона, подчеркнув, что США непрерывно снабжают украинскую сторону оперативной информацией.При этом госсекретарь отказался комментировать стремление Киева использовать систему Starshield для ударов вглубь России, отметив, что данный комплекс контролируется Пентагоном.Ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского, заявляя, что тот не хочет и, возможно, никогда не хотел мира, несмотря на миллиарды долларов от США и Европы. Трамп также подчеркивал, что Украине нужно новое руководство, способное договориться. Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, узбекистан, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, пентагон, украина.ру