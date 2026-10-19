Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт - 19.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261019/rubio-otverg-pretenzii-zelenskogo-i-prizval-ostanovit-konflikt-1083906746.html
Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт
Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт - 19.10.2026 Украина.ру
Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт
Находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио призвал Владимира Зеленского полностью сосредоточить свои усилия на прекращении боевых действий
2026-10-19T09:29
2026-10-19T09:32
новости
сша
узбекистан
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
пентагон
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083675315_0:34:1350:793_1920x0_80_0_0_4bac10cc3d67dc47abe58f0782afa613.jpg
В беседе с журналистами глава американской дипломатии подчеркнул, что финал этого конфликта является главным внешнеполитическим приоритетом Дональда Трампа, который открыт для любых шагов, способных остановить противостояние. Кроме того, Рубио опроверг публичные жалобы Зеленского на остановку помощи со стороны Вашингтона, подчеркнув, что США непрерывно снабжают украинскую сторону оперативной информацией.При этом госсекретарь отказался комментировать стремление Киева использовать систему Starshield для ударов вглубь России, отметив, что данный комплекс контролируется Пентагоном.Ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского, заявляя, что тот не хочет и, возможно, никогда не хотел мира, несмотря на миллиарды долларов от США и Европы. Трамп также подчеркивал, что Украине нужно новое руководство, способное договориться. Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
сша
узбекистан
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083675315_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_804e2ef5dcd943a04456879ce7e144bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, узбекистан, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, пентагон, украина.ру
Новости, США, Узбекистан, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, Пентагон, Украина.ру

Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт

09:29 19.10.2026 (обновлено: 09:32 19.10.2026)
 
© AP / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
Находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио призвал Владимира Зеленского полностью сосредоточить свои усилия на прекращении боевых действий
В беседе с журналистами глава американской дипломатии подчеркнул, что финал этого конфликта является главным внешнеполитическим приоритетом Дональда Трампа, который открыт для любых шагов, способных остановить противостояние.
Кроме того, Рубио опроверг публичные жалобы Зеленского на остановку помощи со стороны Вашингтона, подчеркнув, что США непрерывно снабжают украинскую сторону оперативной информацией.
"Паузы не было", - заверил он.
При этом госсекретарь отказался комментировать стремление Киева использовать систему Starshield для ударов вглубь России, отметив, что данный комплекс контролируется Пентагоном.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского, заявляя, что тот не хочет и, возможно, никогда не хотел мира, несмотря на миллиарды долларов от США и Европы. Трамп также подчеркивал, что Украине нужно новое руководство, способное договориться.
Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУзбекистанВашингтонВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарко РубиоПентагонУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:41Оперативная обстановка в Херсонской области. Киберпреступность. 19 октября 2026 года, утренний эфир 111:13
11:32"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек
11:28Зеленский опять недоволен: Трампу прилетели публичные обвинения от Киева
11:05My Heart Will Go On: пока Франция протестовала, Макрон с женой отжигал на концерте Селин Дион
10:56Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину решить судьбу Украины
10:53Хроника пикирующего Зеленского на фоне мирового энергокризиса. Украина на минувшей неделе
10:33Киселёв: хребет украинского режима сломлен, наступил коренной перелом
10:21"Зато в Америке": украинка раскрыла ужасающую правду о школах в США
10:20Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия
09:55"Полгода после мира": Зеленский придумал, как подольше остаться у власти
09:52Без света и воды: как живет Донецк, терзаемый беспилотным террором
09:29Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт
09:00"Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили? Хроника событий на утро 19 октября
08:53Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин
08:22"Прикинулись голубями": в Запорожской области нашли бомбы в перьях
08:00Хитрый план Хрущёва: 70 лет советско-японской декларации
07:50"Эффект обратный": Дмитриев объяснил, чем обернется критика Зеленского в адрес Трампа
07:27Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливы
07:26"Самоубийственная задача": эксперт рассказал о крахе операции ВСУ в Харьковской области
06:46Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне гипотетически возможна — Песков
Лента новостейМолния