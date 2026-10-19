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Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин

Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин - 19.10.2026 Украина.ру

Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин

Владимир Зеленский лишил собственную страну будущего, загнав ее в критическую финансовую зависимость от зарубежных спонсоров, заявил в своем канале на платформе "Макс" председатель Госдумы Вячеслав Володин

2026-10-19T08:53

2026-10-19T08:53

2026-10-19T08:53

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По его словам, так называемая "коалиция желающих" в лице Великобритании, Франции, Германии и их сателлитов целенаправленно уничтожила украинскую государственность и экономику. Спикер Госдумы отметил, что сейчас киевский режим занят лишь выпрашиванием очередных траншей, в то время как у самих европейских государств на фоне внутренних экономических проблем растет непонимание, куда ушли прошлые миллиарды. Володин подчеркнул, что платить по счетам придется многим будущим поколениям граждан.Подробнее - в материале Экономика Украины и война: света, тепла и воды не будет, всех рабочих – на фронт на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, франция, германия, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума, украина.ру