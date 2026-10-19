Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин - 19.10.2026 Украина.ру
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Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин
Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин - 19.10.2026 Украина.ру
Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин
Владимир Зеленский лишил собственную страну будущего, загнав ее в критическую финансовую зависимость от зарубежных спонсоров, заявил в своем канале на платформе "Макс" председатель Госдумы Вячеслав Володин
2026-10-19T08:53
2026-10-19T08:53
новости
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По его словам, так называемая "коалиция желающих" в лице Великобритании, Франции, Германии и их сателлитов целенаправленно уничтожила украинскую государственность и экономику. Спикер Госдумы отметил, что сейчас киевский режим занят лишь выпрашиванием очередных траншей, в то время как у самих европейских государств на фоне внутренних экономических проблем растет непонимание, куда ушли прошлые миллиарды. Володин подчеркнул, что платить по счетам придется многим будущим поколениям граждан.Подробнее - в материале Экономика Украины и война: света, тепла и воды не будет, всех рабочих – на фронт на сайте Украина.ру.
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новости, великобритания, франция, германия, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума, украина.ру
Новости, Великобритания, Франция, Германия, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума, Украина.ру

Зеленский затянул удавку на шее украинцев - Володин

08:53 19.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Владимир Зеленский лишил собственную страну будущего, загнав ее в критическую финансовую зависимость от зарубежных спонсоров, заявил в своем канале на платформе "Макс" председатель Госдумы Вячеслав Володин
По его словам, так называемая "коалиция желающих" в лице Великобритании, Франции, Германии и их сателлитов целенаправленно уничтожила украинскую государственность и экономику.
Спикер Госдумы отметил, что сейчас киевский режим занят лишь выпрашиванием очередных траншей, в то время как у самих европейских государств на фоне внутренних экономических проблем растет непонимание, куда ушли прошлые миллиарды.
Володин подчеркнул, что платить по счетам придется многим будущим поколениям граждан.
"Набрав кредитов и зарубежной помощи — а бесплатный сыр, как вы знаете, бывает только в мышеловке, — Зеленский затянул удавку на шее украинского народа", - посетовал он.
Подробнее - в материале Экономика Украины и война: света, тепла и воды не будет, всех рабочих – на фронт на сайте Украина.ру.
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