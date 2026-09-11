Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на Украине - 11.09.2026 Украина.ру
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Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на Украине
Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на Украине - 11.09.2026 Украина.ру
Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на Украине
Недавние коррупционные скандалы в стране, как может показаться на первый взгляд, не коснулись лично Зеленского и существенно не отразились на его рейтинге, но пошатнули авторитет как внутри Украины, так и на международной арене.
2026-09-11T16:33
2026-09-11T16:33
украина
киев
сша
владимир зеленский
михаил федоров
владимир фесенко
офис президента
набу
сап
эксклюзив
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Замкнув на себе все процессы в государстве, Зеленский угодил в ловушку: теперь любой скандал с сотрудниками Офиса президента, прокурорами и кем угодно ещё рикошетом бьют по нему самому. Всё началось в прошлом году, когда Зеленский хотел ограничить свободу действий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированного антикоррупционного бюро (САП). Это спровоцировало первые с 2022 года общественные протесты и отставку с поста главы офиса президента Андрея Ермака – ближайшего соратника Зеленского. А с середины 2026 года череда коррупционных скандалов методично выбивает главных назначенцев президента.Отставка правительства и, прежде всего, министра обороны Михаила Фёдорова снова раскололи монолит его власти. Зеленский маневрировал и, как мог, опирался на внешнюю поддержку, но конфликт в силовых структурах может стать началом его конца.Токсичная команда ЗеленскогоСейчас у Зеленского действительно большие проблемы – ситуация гораздо хуже, чем была ещё год назад, уверен украинский политолог Владимир Фесенко."Продолжающаяся с середины июля цепная реакция внутриполитических конфликтов и скандалов, безусловно, будет иметь политические последствия. Во-первых, речь идет о существенном институциональном ослаблении Президента Зеленского. Его монопольное влияние на украинские власти становится всё более шатким. Чем дальше, тем меньше будет возможностей у Президента Украины решать внутриполитические проблемы в командно-административном стиле.Во-вторых, всё это неизбежно отражается на стиле и репутации Владимира Зеленского. Проявились и некоторые рейтинговые потери, особенно после увольнения Михаила Фёдорова с должности министра. Но главная проблема для Президента Зеленского на перспективу – накопление токсичного политического материала вокруг его команды, что, в конце концов, неизбежно сыграет и против него. Это только вопрос времени и обстоятельств", – считает политолог.Кроме того, реноме Зеленого пошатнулись и на внешнем треке – там, где его артистические способности долгое время были неоспоримы. Упадок режима оценили лично спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита 6 сентября в Киев.Депутат Верховной Рады Анна Скороход тогда рассказала, что американская делегация покидала Киев "в состоянии крайнего шока". Причина оказалась почти анекдотичной: лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия явился на официальные переговоры в футболке с надписью "Киевский режим", да и в целом команда вела себя вызывающе. Кроме того, привезённые американцами условия мира оказались гораздо жёстче тех, что обсуждались ранее. И это усугубило разногласия.Помимо коррупционного скандала и дипломатического провала, внутри Офиса президента началась "итальянская забастовка" — чиновники формально выполняют приказы, но настолько медленно, что это фактически парализует работу.Пустеет скамейка запасныхЕдинственный представитель власти, которого не затронули политические конфликты и скандалы последнего времени, — это Валерий Залужный, считает Владимир Фесенко. Он остается лидером по рейтингу доверия. И большинство потенциальных избирателей воспринимают именно его как главную альтернативу Зеленскому. Но Залужного отчаянно "гасят" внутри Украины, вытаскивая на свет компромат.В игре всех против всех проиграет в конечном счете Украина, уверен экс-комбат ВСУ Александр Ширшин."Чем дальше, тем очевиднее становится кадровый кризис и в политике, и в военном управлении. Проблема не только в качестве текущего состава. Создается впечатление, что пустеет даже скамейка запасных. И это гораздо опаснее, чем кажется. Одна из причин – отсутствие стратегии будущего.Когда система не преследует цели подготовки следующего поколения управленцев, а сосредоточена на удержании собственного кресла, потенциальный преемник автоматически воспринимается как конкурент. Сильных не поднимают – их отодвигают. Самостоятельных не развивают – их нейтрализуют. В результате система годами "убивает" собственный кадровый резерв.Во время войны такая политика особенно опасна. Война, естественно, ослабляет часть гражданских институций и одновременно концентрирует ресурсы, авторитет, организационные возможности и общественное доверие вокруг людей и структур, связанных с силовым блоком. Если после этого возникает политический вакуум, его заполняют не обязательно наиболее компетентные или ответственные. Часто предпочтение получают лучше всего организованные и имеющие силу.Это ситуация, когда слабость институтов может встретиться с организованной силой, которая начинает считать себя выше институции. А далее заходим на повторный цикл истории. Если создается кадровый вакуум, уничтожаются конкуренты и не формируется следующее поколение ответственных управленцев, последствия могут быть противоположными. На вершину могут прийти те, кто не сохранит добытое, а все обнулит", – написал Ширшин.
https://ukraina.ru/20260911/teper-ofitsialno-u-ukrainy-konchayutsya-dengi-1083133678.html
https://ukraina.ru/20260911/zadacha-voevat-ostaetsya-gde-budet-generalnoe-srazhenie-i-zachem-zelenskomu-zeleyugend-1083119173.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, сша, владимир зеленский, михаил федоров, владимир фесенко, офис президента, набу, сап, эксклюзив
Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Владимир Фесенко, Офис президента, НАБУ, САП, Эксклюзив

Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на Украине

16:33 11.09.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Недавние коррупционные скандалы в стране, как может показаться на первый взгляд, не коснулись лично Зеленского и существенно не отразились на его рейтинге, но пошатнули авторитет как внутри Украины, так и на международной арене.
Замкнув на себе все процессы в государстве, Зеленский угодил в ловушку: теперь любой скандал с сотрудниками Офиса президента, прокурорами и кем угодно ещё рикошетом бьют по нему самому.
Всё началось в прошлом году, когда Зеленский хотел ограничить свободу действий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированного антикоррупционного бюро (САП). Это спровоцировало первые с 2022 года общественные протесты и отставку с поста главы офиса президента Андрея Ермака – ближайшего соратника Зеленского.
А с середины 2026 года череда коррупционных скандалов методично выбивает главных назначенцев президента.
Отставка правительства и, прежде всего, министра обороны Михаила Фёдорова снова раскололи монолит его власти. Зеленский маневрировал и, как мог, опирался на внешнюю поддержку, но конфликт в силовых структурах может стать началом его конца.
Токсичная команда Зеленского
Сейчас у Зеленского действительно большие проблемы – ситуация гораздо хуже, чем была ещё год назад, уверен украинский политолог Владимир Фесенко.
"Продолжающаяся с середины июля цепная реакция внутриполитических конфликтов и скандалов, безусловно, будет иметь политические последствия. Во-первых, речь идет о существенном институциональном ослаблении Президента Зеленского. Его монопольное влияние на украинские власти становится всё более шатким. Чем дальше, тем меньше будет возможностей у Президента Украины решать внутриполитические проблемы в командно-административном стиле.
Во-вторых, всё это неизбежно отражается на стиле и репутации Владимира Зеленского. Проявились и некоторые рейтинговые потери, особенно после увольнения Михаила Фёдорова с должности министра. Но главная проблема для Президента Зеленского на перспективу – накопление токсичного политического материала вокруг его команды, что, в конце концов, неизбежно сыграет и против него. Это только вопрос времени и обстоятельств", – считает политолог.
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
10:15
Теперь официально: у Украины кончаются деньгиВоенная эскалация Зеленского и его план по принуждению России к миру дали неожиданный для Украины результат. Страна оказалась на грани социального коллапса – может остановиться выплата пенсий и зарплат. Об этом предупредил министр финансов Сергей Марченко.
Кроме того, реноме Зеленого пошатнулись и на внешнем треке – там, где его артистические способности долгое время были неоспоримы. Упадок режима оценили лично спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита 6 сентября в Киев.
Депутат Верховной Рады Анна Скороход тогда рассказала, что американская делегация покидала Киев "в состоянии крайнего шока". Причина оказалась почти анекдотичной: лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия явился на официальные переговоры в футболке с надписью "Киевский режим", да и в целом команда вела себя вызывающе.
Кроме того, привезённые американцами условия мира оказались гораздо жёстче тех, что обсуждались ранее. И это усугубило разногласия.
Помимо коррупционного скандала и дипломатического провала, внутри Офиса президента началась "итальянская забастовка" — чиновники формально выполняют приказы, но настолько медленно, что это фактически парализует работу.
Пустеет скамейка запасных
Единственный представитель власти, которого не затронули политические конфликты и скандалы последнего времени, — это Валерий Залужный, считает Владимир Фесенко. Он остается лидером по рейтингу доверия. И большинство потенциальных избирателей воспринимают именно его как главную альтернативу Зеленскому.
Но Залужного отчаянно "гасят" внутри Украины, вытаскивая на свет компромат.
В игре всех против всех проиграет в конечном счете Украина, уверен экс-комбат ВСУ Александр Ширшин.
"Чем дальше, тем очевиднее становится кадровый кризис и в политике, и в военном управлении. Проблема не только в качестве текущего состава. Создается впечатление, что пустеет даже скамейка запасных. И это гораздо опаснее, чем кажется. Одна из причин – отсутствие стратегии будущего.
Когда система не преследует цели подготовки следующего поколения управленцев, а сосредоточена на удержании собственного кресла, потенциальный преемник автоматически воспринимается как конкурент. Сильных не поднимают – их отодвигают. Самостоятельных не развивают – их нейтрализуют. В результате система годами "убивает" собственный кадровый резерв.
Зеленский Харьковская область ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
06:34
"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"На Украине обсуждают, можно ли рассчитывать хотя бы на временное замирение или же костер войны будет разгораться все сильнее
Во время войны такая политика особенно опасна. Война, естественно, ослабляет часть гражданских институций и одновременно концентрирует ресурсы, авторитет, организационные возможности и общественное доверие вокруг людей и структур, связанных с силовым блоком. Если после этого возникает политический вакуум, его заполняют не обязательно наиболее компетентные или ответственные. Часто предпочтение получают лучше всего организованные и имеющие силу.
Это ситуация, когда слабость институтов может встретиться с организованной силой, которая начинает считать себя выше институции. А далее заходим на повторный цикл истории. Если создается кадровый вакуум, уничтожаются конкуренты и не формируется следующее поколение ответственных управленцев, последствия могут быть противоположными. На вершину могут прийти те, кто не сохранит добытое, а все обнулит", – написал Ширшин.
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