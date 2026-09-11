https://ukraina.ru/20260911/platite-nam-premer-ministr-vengrii-potreboval-ot-es-to-o-chm-ostalnye-evropeytsy-boyalis-govorit-1083142379.html

Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить

Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить - 11.09.2026 Украина.ру

Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить

Государственные бюджеты стран-членов Евросоюза не выдерживают нагрузок, вызванных нехваткой топлива из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 10 сентября на саммите "Вышеградской четверки" в Братиславе.

2026-09-11T17:02

2026-09-11T17:02

2026-09-11T17:02

эксклюзив

венгрия

россия

словакия

игорь юшков

мадьяр

роберт фицо

ес

европейская комиссия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg

Мадьяр потребовал от Евросоюза компенсации за отказ от нефти и газа из России."Пока мы здесь говорим, десятки центральноевропейских компаний разоряются, потому что не могут оплатить цену на электроэнергию или не могут оплатить цену на газ. Я хотел бы видеть в семилетнем бюджете конкретные предложения в цифрах: сколько, какую поддержку и помощь получат, например, здесь, в Центральной Европе", — передает словам Мадьяра телевидение Magyar News Online.В начале 2026 года Совет ЕС утвердил решение о полном запрете импорта российского газа. Импорт СПГ из России должен прекратиться в начале 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября того же года.Перед выдачей разрешения на поставку страны-члены ЕС должны будут проверять, в какой стране газ произведен. За нарушение запрета предусмотрены штрафы от 2,5 миллионов евро для физических лиц и не менее 40 миллионов для компаний.При этом в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок, Европейская комиссия может приостановить запрет на импорт газа из России на срок до четырех недель.Европейская комиссия также планировала представить приостановление о поэтапном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года. Венгрия и Словакия, которые вместе с Польшей и Чехией являются членами "Вышеградской четверки", сразу же выступили против такого решения. Болгария воздержалась от голосования.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в январе 2027 года заявил, что Братислава и Будапешт подадут отдельные иски против постановления ЕС о запрете импорта российского газа с 2027 года, так как совместно оспорить решение Европейского совета нет возможности. При этом оба государства "будут координировать свои действия", сказал он.Премьер Словакии также высказал уверенность, что до момента вступления в силу запрета на импорт газа из России в 2027 году украинский конфликт уже завершится, а после этого "все сломают себе ноги", бросившись в Москву на деловые переговоры. Тем не менее, до начала 2027 года осталось меньше четырёх месяцев, но конфликт ещё далек от завершения.Новое венгерское руководство прекрасно понимает, что не может идти против Брюсселя в плане отказа от российских энергоносителей, рассказал Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По его словам, брюссельские чиновники не для того поддерживали Петра Мадьяра и его партию на прошедших парламентских выборах, чтобы они сейчас пытались блокировать работу ЕС или введение новых европейских санкций против России, как было при Орбане.Юшков напомнил, что Венгрия и Словакия ранее подавали иск о неправомерности принятого решения об отказе от российского трубопроводного газа. Иск основывался на том, что решение принималось простым большинством голосов, а не единогласно, как принимаются решения о введении новых пакетов санкций, отметил эксперт. Документ стал просто поправкой к регулированию общего европейского газового рынка, уточнил Юшков."Венгрия и Словакия теперь понимают, что они не выиграют и в итоге они лишатся трубопроводного российского газа. Но из этой ситуации надо выбить максимум для себя, получить какое-то дополнительное финансирование. По сути, нужно, чтобы Европейская комиссия и ЕС в целом оплатили некую новую венгерскую лояльность", - заявил Юшков.Когда речь идет о зависимости Венгрии от российских энергоносителей, эта страна теоретически может удовлетворить своих потребности в нефти и газе из других источников, особенно если заранее будет готовиться и расширять свою газо- и нефтетранспортную систему, подчеркнул эксперт."Но это будет менее выгодно. По сути, Мадьяр на это и намекает. Европейцы должны заплатить Венгрии за отказ от российских энергоносителей. Все дополнительные издержки ЕС должен взять на себя, чтобы для Венгрии такой шаг не был болезненным в экономическом смысле", - сказал Юшков.Он не исключил, что Венгрия потом заявит о том, что ей нужна гарантированная возможность приобретать нефть и газ из альтернативных источников. Например, если Будапешт бронирует мощности по приему СПГ в Хорватии, на острове Крк, это значит, что определенный объем ежегодно должен быть закреплен за Венгрией, уточнил эксперт. То же самое касается нефти.По мнению Юшкова, пока продолжается СВО и усугубляется конфликт России и Запада в целом, мы будем отдаляться в области энергетики. Но, несмотря на то, что все запреты на импорт российских энергоносителей в Европу могут быть реализованы, шансы вернуться потом к сотрудничеству все-таки есть."Это будут не такие большие объемы, но, тем не менее, маятник должен качнуться в обратную сторону. Если сейчас политизируются вся экономика и энергетика, решения принимаются с политической точки зрения, потом маятник качнется к экономической рациональности", - полагает Юшков.По его словам, после Второй мировой войны Советский Союз тоже стал наиболее активно торговать с теми, с кем до того воевал. Немецкая промышленность во многом выстроена на поставках советского, а потом российского газа и нефти, подытожил Игорь Юшков.

https://ukraina.ru/20260815/evropa-snizila-zakupki-spg-i-narastila-import-rossiyskogo-gaza-1082519916.html

https://ukraina.ru/20260908/energeticheskie-voyny-v-ssha-ozhidayut-neft-po-120-v-britanii--rossiyskoy-ekspansii-na-uranovom-rynke-1083069575.html

венгрия

россия

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, венгрия, россия, словакия, игорь юшков, мадьяр, роберт фицо, ес, европейская комиссия, украина.ру